Raija Oranen:

”En ole ollut mikään malliäiti. Istuin vuosikaudet ravintola Kosmoksessa joka ilta, ja poikani Oskarin piti soitella perääni. Olen silti aina ollut hänen puolellaan ja ryhtynyt heti toimenpiteisiin, jos häntä on kohdeltu väärin.

Oskari syntyi helmikuussa 1974. Asuimme mieheni Jyrkin, äitini Jennin ja esikoispoikamme Jirimikon kanssa vuokralla kolmiossa Eirassa ja alivuokrasimme yhtä huonetta. Äitiysloma oli kuusi viikkoa, mutta menin jo hieman sitä ennen takaisin töihin eduskuntatoimittajaksi taistolaisten lehteen Tiedonantajaan. Äitini hoiti lapsia ja oli suureksi avuksi.

Oskari oli villinpuoleinen, mutta hänen visuaalinen lahjakkuutensa kävi ilmi jo päiväkodissa. Lähetin hänet taidekursseille ja yritin kasvattaa antamalla kiitosta.

Sain potkut Tiedonantajasta, sillä minusta ei saatu stalinistia. Menin töihin neuvostoliittolaisen Teboilin eläkesäätiöön 11 vuodeksi ja vihasin sitä, mutta en saanut muita töitä poliittisista syistä. Olin äärimmäisen turhautunut. Mieheni Jyrki oli matkatoimiston johtaja ja koko ajan poissa. Niinpä aloin istua Kosmoksessa.

Kun Oskari oli kuusi, ostimme Toukolasta huonokuntoisen omakotitalon. Äitikin muutti sinne. Lapset juoksentelivat pihasta toiseen, ja meillä aikuisilla oli tuvan täydeltä taiteilijaystäviä. Matkustelimme paljon ja veimme poikia usein taidenäyttelyihin ja museoihin. Oskari oppi tietyn estetiikan tajun ja lukemisen arvon.

Ryhdyin vapaaksi kirjailijaksi, kun Oskari oli 12. Seuraavana vuonna äitini kuoli. Se oli Oskarille vaikeaa, sillä he olivat olleet hyvin läheisiä.

Alkoholinkäyttöni alkoi lisääntyä. Puoliltapäivin avasin viinipullon ja ryhdyin töihin. Iltaan mennessä olin juonut kaksi pulloa ja oloni oli huono, niinpä piti ottaa konjakkia. Aina oli krapula.

Teininä Oskari alkoi tehdä graffiteja ja oli poliisinkin kanssa tekemisissä. En hirveästi kytännyt häntä. Otin tyttöystävät lämpimästi vastaan, ja itkimme eroja yhdessä. Jos pojat nimittelivät minua rumasti, korotin ääntäni.

Oskari kävi Torkkelin kuvataidelukion, jonka jälkeen muutimme Veikkolaan. Siellä asui iso joukko luovia ihmisiä, kuten naapurimme Eero ja Pirkko Aarnio. Ystäväpiirimme nimitti itseään Veikkolan vapaavaltioksi. Vähän väliä oli bileet.

Niihin aikoihin lapsesta saakka kärsimäni unettomuus paheni. Tuli myös masennuskausia, ja on ihme, että selvisin niistä hengissä. Pelastuskeinona muutimme vuonna 1998 talveksi Espanjaan. Se auttoi, ja siitä lähtien olemme olleet siellä joka talvi.

Oskari opiskeli Lahden muotoiluinstituutissa muotoilijaksi, ja hänen siellä tekemänsä pähkinäpuinen ruokapöytä ja kirjahylly ovat meillä yhä käytössä. Koulussa hän tapasi vaimonsa Marin, jonka kanssa heillä on nyt neljä lasta.

2000-luvun alussa Oskari huolestui minusta. Olin saanut diabeteksen alkoholin takia, ja hän näki, että olen aina humalassa. Oskari alkoi pitää minulle vakavia puhutteluja. Hän ei kestänyt minua kännissä.

En uskonut, että juominen pitää lopettaa, ennen kuin maksa-arvoni nousivat. Silloin tajusin, että nyt sille on pakko panna stoppi. Vuonna 2002 raitistuin kevythypnoosin tuella. Masennukseni helpotti. Koko perhe oli helpottunut, ja avioliittonikin pelastui.

Molemmista pojistani on tullut kunnollisia ja ahkeria miehiä. Oskari ei istu kapakoissa ja pitää hyvää huolta perheestään. Hän ei myöskään riitele vaimonsa kanssa. Hän yritti sitä nuorempana, mutta Mari meni täysin lukkoon. Oskari tajusi, että riiteleminen on turhaa.

Minä ja Jyrki sen sijaan olemme aina riidelleet ihan kauheasti. Olemme niin erilaisia temperamentiltamme. Lapsena Oskari piti riitelyämme normaalina, mutta ei kestä sitä enää. Ei hän ole silti kehottanut meitä eroamaan.

Olen kotoisin Kainuusta, ja minulla on hurja temperamentti niin kuin muillakin Nälkämaassa. Jyrki on ristinyt lapsuudenperheeni huutaviksi Juntusiksi. Kaikki yrittävät puhua yhtaikaa, heristävät luista nyrkkiään, ovat ankarasti jotain mieltä.

Synnyin Hyrynsalmella vuonna 1948. Isä oli puunhankintayhtiö Kajaani Oy:n piiripäällikkö, äiti oli ompelija ja piti valmisvaateliikettä. Vanhemmat kohtelivat meitä neljää lasta hyvin. Olen ottanut heistä sikäli mallia, ettei omien lasteni ole tarvinnut koskaan pelätä tulla kotiin.

Oskarilla on vaimonsa kanssa yhteinen muotoilutoimisto Oranen&Turklin, joka tekee sisustuksia ja suunnittelee remontteja. Hän suunnittelee parhaillaan minun ja Jyrkin tulevan asunnon sisustusta. Olemme asuneet kahdeksan vuotta lähekkäin Veikkolassa. Näemme useamman kerran viikossa, ja minulla on aina lapsiani ja lapsenlapsiani ikävä.

Urani aikana olen tehnyt noin sata teosta: yli 30 romaania, lastenkirjoja, näytelmiä, kuunnelmia ja käsikirjoittanut Puhtaat, valkeat lakanat-tv-sarjaa ja Ruusun aikaa. Kirjoittaminen on minulle elämän muoto ja sisältö, siinä saa olla Jumalan asemassa. Eläkkeelle jään sitten, kun pää pettää.

Tulevaisuudelta toivon, ettei Oskari polta itseään loppuun liialla työnteolla. Hän menee laillani isoilla kierroksilla, kun töitä on liikaa. Onneksi hänen elämäntapansa on huomattavasti parempi kuin minulla. ”

Raija ja Oskari Oranen hairetkellä Cran Canarialla vuonna 1984.

Oskari Oranen:

“Äiti on draamakuningatar, joka tykkää olla huomion keskipiste. Hän kertoo ilman suodatinta, millainen fiilis hänellä on, ja ympäristön pitää mukautua siihen. Raija on myös hyvin järkähtämätön luonne. Jos hänellä on jokin idea, hänen päänsä kääntymiseksi saa tehdä töitä. Väittely hänen kanssaan on välillä raskasta.

Lapsuuteni oli värikäs ja tapahtumarikas. Asuimme Toukolan puutaloidyllissä, ja kotona järjestettiin usein äänekkäitä juhlia, jossa oli monenkirjavaa porukkaa: muusikkoja, valokuvaajia, kuvataiteilijoita, kirjailijoita. Kaikki erikoinen oli normaalia. Bileet kestivät aina aamuun. Se ei ollut ahdistavaa vaan positiivista yhdessäoloa.

Kotimme oli vasemmistolainen, ja opin, että kaikki ovat tasavertaisia. Matkustimme isän matkatoimiston takia paljon varsinkin rautaesiripun taakse Neuvostoliiton lämpimiin kohteisiin.

Äidinäitini Jenni oli pullantuoksuinen, turvallinen varaäitini. Hän asui kanssamme ja oli aina kotona. Kun hän sairastui syöpään ja oli pitkiä aikoja sairaalassa, olin paljon yksin. Hänen kuolemansa oli vaikea paikka.

Raija koulutti minut hyvin omatoimiseksi jo nuorena. Jo yhdeksänvuotiaana pesin omat pyykkini. Kesäisin minulle iskettiin lounasseteli ruokapöytään ja käskettiin syömään ravintola Herkku-Haarukkaan. Kun äiti oli Kosmoksessa ja isä matkoilla, soitin välillä ravintolaan ja neuvottelin, monelta äiti tulee kotiin.

Kerran rakensin vanhempieni makuuhuoneeseen linnakkeen peitoista, tyynyistä ja patjoista. Kun Raija tuli yöllä kotiin, hän torui minua kaaoksesta, kunnes tajusi, että olin rakentanut pesän turvaksi. En silti kokenut itseäni yksinäiseksi, viihdyin mielikuvitusleikeissäni.

Kun äiti alkoi kirjailijaksi, hän teki hulluna duunia. Raijan kirjoituskoneen paukutus oli kuin taukoamaton konekiväärin ääni, joka kulki talon rakenteissa yläkerrasta alas. Jos hänen luonaan kävi kyselemässä jotain kesken paukutuksen, hän sanoi että ’ei nyt, ajatus on kesken’. Mutta kun nakutusta ei kuulunut, hänen luokseen sai mennä.

Aina kun Raija sai kirjan tehtyä, häneen iski tyhjyyys ja masennus. Olo helpotti, kun hän pääsi taas uuden tarinan alkuun ja luovuuden rattaille.

Kun olin teini, minä ja veljeni järjestimme kotona isoja bileitä Jyrkin ja Raijan ollessa poissa. Soitin rumpuja eri bändeissä, ja roudasimme rummut olohuoneeseen. Sitten vedimme koko viikonlopun Black Sabbath -tyyppistä mäiskettä. Koti oli hyrskyn myrskyn, mutta saimme aina siivottua, ennen kuin vanhemmat tulivat kotiin.

Lukiossa tajusin, että haluan töihin taiteelliselle alalle. Opiskelin muotoilijaksi ja suuntauduin sisustusarkkitehtuuriin. Ajauduin siihen luultavasti osittain Raijan takia, sillä hän on aina möbleerannut kotia ja estetiikka on ollut hänelle tärkeää.

Pitkään äidin juominen liittyi vilkkaaseen seuraelämään, eikä häirinnyt arkeamme. 1990-luvulla alkoholi alkoi kuitenkin viedä Raijaa. Kun kävin vanhempien luona Fuengirolassa, ravintolaillallisella jälkiruokien aikana Raija rupesi laulamaan kuin oopperalaulaja, pienellä Irwin Goodman -vivahteella.

Keskustelusta ei tullut enää mitään. Jos oli eriäviä mielipiteitä, niitä ei kannattanut esittää, tai kehkeytyi riita. Minun piti ruveta sensuroimaan itseäni. Se muuttui raskaaksi, ja aloin stressata tapaamisia.

Sanoin Raijalle, että juomisen on loputtava. Hän puhuikin raitistumisesta pitkään, mutta ei onnistunut siinä.

Kerran olimme Rivolissa illallisella, ja minulla keitti kiinni. Uhkasin, etten aio olla enää maisemissa, jos hän jatkaa. Mittarini tuli täyteen. Noin vuoden kuluttua Raija lopetti ryyppäämisen. Kun muutos lopulta tuli, siihen ei liittynyt draamaa tai taistelua.

Raijasta tuli silmin nähden eri ihminen. Enää ei tarvinnut olla jatkuvasti varpaillaan. Kun esikoiseni syntyi vuonna 2005, yhteisiä perhehetkiä rupesi tulemaan enemmän. Nyt Raija on klassinen isoäiti, joka sivistää ja antaa lapsilleni rakkautta.

Olen lukenut kaikki Raijan kirjat ja kommentoinut niitä hänelle. Ne ovat loistavia, vaikka aihepiiri ei niin kiinnostaisikaan. Olen ollut häkeltynyt Raijan tuotteliaisuudesta ja ihmetellyt, miten hänellä voikin riittää niin paljon juttua.

Meillä on samanlainen työskentelymoraali, ja minäkin nautin siitä, että ideat eivät lopu. Se voi kuitenkin olla vaarallista. Raijan lailla pystyn ajamaan itseni töissä aika piippuun.

Toivon, että Raija pysyy terveenä, sillä silloin hän pystyy kirjoittamaan. On ihailtavaa nähdä hänen luovuutensa vimma. Se on Raijalle tärkeää. Onneksi hän on paremmassa kunnossa kuin ikinä.