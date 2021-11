Giorgio Chiellini on 36-vuotias Juventuksen keskuspuolustaja. Viime kesän EM-kisoissa hän oli Italian kapteeni. Hän tienaa vuodessa yli 5,5 miljoonaa euroa. Tuija Hyyrynen on 33-vuotias oikea laitapuolustaja, joka pelaa Juventuksessa viidettä kautta. Hän tienaa jalkapalloa pelaamalla nyt niin, että rahaa jää jopa säästöön.

Suomalainen Tuija Hyyrynen pelaa puolustajana legendaarisessa Juventuksen joukkueessa. Hän tienaa kuitenkin vain murto-osan siitä, mitä Juventuksen toppari Giorgio Chiellini. Miksi?

Torinon pimenevässä illassa leijuu tosiaan suuren urheilujuhlan tuntua. Aivan kohta se alkaa, kahden tarunhohtoisen jalkapalloseuran välinen Mestarien liigan ottelu. Mahtipontinen tunnushymni raikuu jo Allianz Stadiumilla, ja joukkueet astelevat kentälle rinta rinnan.

Legendaarinen kotijoukkue Juventus, Piemonten ylpeys, lempinimeltään ”Vanha rouva”, ottaa mittaa lähes yhtä legendaarisesta lontoolaisesta Chelsean joukkueesta.

Yhden hengen suomalaiskatsomo on löytänyt paikkansa ja saanut kaivettua repusta esiin hieman rypistyneen Suomen lipun. Meneilläänhän on suomalaisen naisjalkapalloilun juhlavuosi, sillä on kulunut viisikymmentä vuotta siitä, kun naisjalkapallojoukkueiden Mimmiliiga käynnistyi. (Sen nimi oli tosiaan aluksi Mimmiliiga.)

Avausottelu pelattiin komeasti Olympiastadionilla 3. kesäkuuta vuonna 1971, ja vastakkain olivat HJK ja HIFK. Peli päättyi 0 – 0.

Mikä olisi parempi tapa juhlistaa merkkivuotta kuin tervehtiä yhtä menestyneimmistä jalkapalloilijoistamme siniristilipulla huippuottelussa!

Peli alkaa, ja isänmaallinen tunnekuohu huurtaa suomalaiskatsomon silmälasit. Ja kyllä, siellä oikealla laidalla kirmaa vaalea poninhäntäpäinen laitapakki. Hän se on, mustavalkoisen Juventuksen sinivalkoinen sankari, Tuija Hyyrynen.

Tuija Hyyrynen sai Juventukselta joululahjaksi leasing-auton ja sai jopa päättää auton värin. Hän valitsi mustan.

Sitten katse kirkastuu ja pelaajien pelinumerot alkavat erottua. Mutta hitto vie, oikealla laidalla viilettääkin aivan väärä vaalea ponnaripäinen laitapakki. Hän ei ole Tuija Hyyrynen ollenkaan vaan tanskalainen Matilde Lundorf.

” Hitto vie, oikealla laidalla viilettääkin aivan väärä vaalea ponnaripäinen laitapakki. Suomen lippu reppuun ja naama mutrulle.

No niin. Se siitä. Hyyrynen on vaihdossa. Suomen lippu takaisin reppuun ja naama mutrulle.

Vähitellen pettymys alkaa kuitenkin lientyä, sillä Juventuksen kotiareenalla, Allianz Stadiumilla, riittää jännittävää seurattavaa. Jo stadion on nähtävyys. Vaikka yli 41 000-paikkainen katsomo ei ole lähimainkaan täynnä, ottelua on saapunut seuraamaan yli 18 000 ihmistä. Se on naisten jalkapallopelissä mukava yleisömäärä, varsinkin, kun nämä 18 000 ihmistä osaavat pitää ääntä ja kannustaa.

Pelikin on jännittävä. Väkivahva vierasjoukkue Chelsea on ennakkosuosikki ja hallitsee hienokseltaan, mutta teknisesti taitavampi kotijoukkue pääsee tuon tuostakin omiin vikkeliin vastahyökkäyksiinsä.

Puolen tunnin jälkeen Chelsean skottihyökkääjä Erin Cuthbert tunkeutuu röyhkeästi maalin eteen ja paukauttaa komean maalin. Mutta Juventus ei hellitä. Kuusi minuuttia myöhemmin Juventuksen tähtihyökkääjä, Barbara Bonansea, tasoittaa pelin maalilla, joka kelpaa mihin tahansa maalikimaraan. Hän laukoo takaviistosta tulleen keskityksen suoraan ilmasta maalin takanurkkaan. Katsomo intoutuu villiin juhlintaan.

Tauon jälkeen peli jatkuu samaan malliin, mutta suomalaiskatsomon katse harhautuu yhä useammin yleisön suuntaan. Syykin on selvä: katsomossa on hämmästyttävän erilainen tunnelma kuin miesten jalkapallo-otteluissa. Lehtereillä istuu, pomppii ja huutaa kaikenlaisia ihmisiä: lapsia, nuoria, aikuisia, vanhoja, miehiä, naisia ja kokonaisia perheitä.

Miesten pelejä usein vaivaava aggressiivinen pohjavire on tipotiessään. Täällä eivät ultrat dominoi eikä toksinen maskuliinisuus jyllää. Täällä ollaan iloisella mielellä.

Lopussa Chelsea tekee voittomaalin, ja ottelu päättyy 1—2. Silti kotijoukkue saa raikuvat suosionosoitukset. Ryppyinen Suomen lippu pysyy repussa, sillä Hyyrynen ei pääse koko pelissä kentälle. Ottelusta jää silti hyvä mieli.

Torinon Juventus on yksi Italian ja Euroopan legendaarisimmista jalkapalloseuroista. Paikallisen sanonnan mukaan Juventus ei ole seura, vaan uskonto.

Tuija Hyyrysen pitäisi kohta ajaa autollaan ulos Juventuksen harjoituskeskuksen portista. Mutta millaisella autolla?

”Olisiko Ferrari”, mukaan juttukeikalle palkattu italialainen valokuvaaja ehdottaa. Hänellä on hyvät perustelut.

”Hänhän pelaa suuressa Juventuksessa.”

Ferrarit olivat näillä kulmilla tuttu näky vielä neljä vuotta sitten, kun Juventuksen miesten joukkue harjoitteli täällä, torinolaisessa Vinovon lähiössä. Kun miehet saivat uuden treenikeskuksen Allianz Stadiumin lähistölle vuonna 2018, paikka jäi Juventuksen naisille ja alle 23-vuotiaiden miesten joukkueelle.

Tällaisista harjoitteluolosuhteista ei mikään suomalainen jalkapallojoukkue osaisi edes unelmoida. Alueella on kahdeksan kenttää, ja sisätiloista löytyy hulppea kuntosali, pukuhuoneet, fysioterapeuttien ja lääkäreiden tilat ja oma ravintola, jonka seiniä koristavat jättimäiset valokuvat naisten joukkueesta.

Siitäkään eivät suomalaisjoukkueet osaisi unelmoida, että harjoittelukeskuksen ulkopuolella odottelee faniporukka treenien päättymistä. Joukko on pieni mutta on kuitenkin!

Viimein odotus palkitaan ja ulos ajaa pikkuruinen musta Lancia. Fanit huutelevat ”Tuija Tuija”, ja suihkunraikas Hyyrynen pompahtaa autosta ulos ja vaihtaa muutaman sanan heidän kanssaan. Pelaajat ja kannattajat joutuvat olemaan erossa pari viikkoa, sillä nyt alkaa maaottelutauko.

”Siksi ne tuli sanomaan heipat”, Hyyrynen kommentoi.

Ahtaudumme autoon, ja Hyyrynen hurauttaa kohti kotiaan, joka on viiden minuutin päässä.

”Juventus antoi meille tällaiset leasing-autot joululahjaksi ekana vuonna. Se tuntui tosi hienolta, kun oli ennen tottunut saamaan seuralta jouluna suklaalevyn. Saatiin itse valita, minkä värisen haluaa”, Hyyrynen kertoo samalla, kun hän laskettelee pikkuautollaan valtaväylää.

”Oon joka aamu ihan fiiliksissä, kun ajan sisään treenikeskuksen portista”, hän lisää. Pelistä Hyyrynen kertoo sen verran, että uuden valmentajan myötä joukkueeseen on tullut pelaajien kierrätystä. Jokaiselle pelipaikalle on pestattu kaksi suunnilleen tasavahvaa pelaajaa. Lepopäivät ovat tarpeen, sillä Juventuksen naisten joukkue pelaa joka viikko kahdesti. Ensimmäiset vuodet Hyyrynen pelasi käytännössä joka pelin.

Kohta Hyyrynen pyöräyttää auton kotikadulleen. Paksujen muurien takaa vilahtelee kattoja ja korkeita puita. Hyyrynen parkkeeraa auton niin suuren talon eteen, että vaikuttaa siltä, että italialaisella valokuvaajalla oli sittenkin parempi käsitys Juventuksen naispelaajien palkkatasosta.

”Herranjumala, ei tämä talo ole kokonaan meidän käytössä”, Hyyrynen sanoo ja heläyttää naurun. ”Mutta on tämä kiva paikka. Kun kerran asuu Italiassa, niin pitää vähän nauttia elämästä.”

Kun Hyyrynen muutti vuonna 2017 Torinoon pelaamaan jalkapalloa, asunnon löytäminen ei ollut aivan helppoa.

Sitten Juventukseen tuli toinenkin suomalaispelaaja, hyökkääjä Sanna Franssi, ja he pyysivät, voisiko seura auttaa vuokra-asunnon etsimisessä.

Seura neuvoi heille toimiston, joka oli erikoistunut välittämään asuntoja Juventuksen pelaajille, siis miespelaajille. Tarjolla olikin useita kivoja villoja omalla uima-altaalla. Sellaisiin ei Hyyrysen 500 euron vuokrabudjetti ihan riittänyt.

Juventus halusi Torinoon naisten joukkueen, ja sen piti aloittaa suoraan huipulta.

Lopulta Hyyrynen ja Franssi löysivät sopivan kämpän baarikadun läheltä.

”Se oli kivaa, mutta kyllä tällainen rauhallisempi asuminen sopii minulle paremmin”, Hyyrynen sanoo.

Sitten mennään sisään. Hyyrynen esittelee miesystävänsä Kari Kuikan, joka on myös hänen agenttinsa. Leipätyökseen Kuikka tekee ulkomaankauppaa, mutta sen ohessa hän on auttanut monia suomalaisia naisjalkapalloilijoita löytämään pelipaikkoja maailmalta.

”Vuoden 2017 EM-kisojen karsintojen jälkeen meille tuli Karin kanssa selvä yhteinen tavoite. Suomi pitää saada takaisin EM-kisoihin. Kari innostui siitä. Nyt on päästy taas kisoihin, eikä Kari ole vielä malttanut lopettaa”, Hyyrynen kertoo.

Vuonna 2017 Tuija Hyyrynen oli 29-vuotias konkarifutaaja, ja hän oli lopen kyllästynyt pelaamaan Ruotsin ja Tanskan sarjoja surkealla palkalla. Hän halusi uusia haasteita, niin kuin urheilijakielellä sanotaan. Hän halusi päästä vihdoin urallaan siihen asemaan, että pystyisi keskittymään pelkästään pelaamaan jalkapalloa. Ruotsin-vuosinaan hän oli opiskellut ja tehnyt pelaamisen ohella muun muassa tv-shopin puhelinvastaajan hommia. Hyyrynen päätti, että nyt sen täytyy tapahtua. Hänen täytyy päästä eurooppalaiseen suurseuraan.

” Tuija Hyyrynen teki itsestään highlight-videon, johon hän leikkasi pätkiä uransa parhaista hetkistä.

Hän hankki itselleen englantilaisen managerin ja teki itse itsestään highlight-videon. Hän kasasi videolle pätkiä uransa parhaista paloista. Siitä tuli kavalkadi näyttäviä taklauksia, pallonriistoja, komeita nousuja, syöttöjä ja muutama maalikin. Taustalla soi Daruden Sandstorm.

Lähettele tätä ja mun ceeveetä huippuseuroihin, Hyyrynen ohjeisti agenttiaan. Pian agentti soitti ja kertoi, että Juventus olisi kiinnostunut. Mitä, Hyyrynen vastasi, onko Juventuksella naisten joukkue. Ei vielä, mutta kohta on, agentti vastasi. Juventus oli saanut poikkeusluvan ostaa naisten Serie A -lisenssin. Ja suurella Juventuksella sävelet olivat selvät. Se aloittaa suoraan huipulta, tyylillä ja voimalla.

Niihin suunnitelmiin kuului Tuija Hyyrynen. Seura lennätti Hyyrysen ja Kuikan Torinoon. Lentokentällä oli vastassa auto, ja kolmen päivän ajan pariskunnalle esiteltiin seuran uljasta historiaa ja käytiin läpi, mitä seura haluaa.

Fiorentina oli ollut ensimmäinen italialainen suurseura, joka oli perustanut naisten joukkueen. Juventus ehti toisena. He hankkivat Italian parhaat pelaajat ja vielä täydennystä ulkomailta. Puutelistalla oli hyökkäävä oikea laitapakki, ja sitä roolia he tarjosivat Hyyryselle.

Hyyrysen vastasi, että vau, tänne minä haluan.

Sopimus syntyi pian, ja kolmenkympin kynnyksellä Hyyrysestä tuli sellainen jalkapalloilija, joka pystyy keskittymään vain pelaamiseen.

”En voi kertoa summia, niin on pyydetty, mutta voin sanoa, että saan nyt ylivoimaisesti parasta palkkaa mun uralla. Ei sitä voi edes verrata siihen, mitä aikaisemmin sain”, Hyyrynen kertoo.

Kun Hyyrystä pyytää kertomaan edes suuruusluokan, hän kysyy, mikä on suomalaisten keskipalkka. Kun hän kuulee, että miesten keskiansiot ovat noin 3 400 ja naisten hieman alle 3 000 euroa kuukaudessa, vastaus tulee heti.

”No, on mun palkka parempi. Olen tyytyväinen. Olen niin monta monta vuotta joutunut pienellä pärjäämään. Nyt jää rahaa säästöönkin.”

Koska Italiassa naiset eivät pelaa ammattilaissarjaa, pelaajabudjetti saa sääntöjen mukaan olla 800 000 euroa vuodessa. Jos se jaettaisiin tasan kaikkien pelaajien kesken, jokainen saisi 30 000 euroa.

Miespuolisten kollegojensa palkkoihin Hyyrynen ei omia tulojaan edes vertaa, ja sen ymmärtää, koska ne ylittävät kaiken ymmärryksen. Juventuksen tähtipelaajat tienaavat moninkertaisesti Hyyrysen vuosipalkan verran — viikossa.

Ykköstähti Matthijs De Liegtin palkka on viikossa yli 285 000 euroa. Jopa Juventuksen kakkosmaalivahti Mattia Perrin saa viikossa yli 50 000 euroa.

Puhumattakaan maailman parhaiten palkatuista miesjalkapalloilijoista. Yhdysvaltalaisen talouslehti Forbesin mukaan tämän kauden suurin raharohmu on Cristiano Ronaldo. Manchester United maksaa 36-vuotiaalle tähdelle 60 miljoonaa euroa kaudesta. Mutta kun mukaan lasketaan henkilökohtaiset mainos- ja sponsorisopimukset, potti nousee lähes 110 miljoonaan euroon. Kakkosena tulee Lionel Messi, jolle PSG maksaa 65 miljoonaa euroa, ja kokonaisansiot ovat noin 95 miljoonaa euroa. Kolmantena komeilee Neymar Jr, jonka palkka on sama kuin seurakaveri Messillä, ja kaikkiaan hän tienaa vähän yli 80 miljoonaa euroa.

Naiset tulevat kaukana perässä. Viime vuonna maailman parhaiten tienaava naisjalkapalloilija Carli Lloyd sai vaivanpalkkaa noin 440 000 euroa. Se on alle puoli prosenttia Ronaldon palkasta. Kakkospaikkaa pitää Chelseassa pelaava australialainen Sam Kerr, jonka vuositulot olivat viime vuonna noin 430 000 euroa. Kolmonen oli yhdysvaltalainen Orlando Priden Alex Morgan, jonka viime vuoden palkkapussi jäi hieman alle 400 000 euron.

Jalkapallomaailman turmiosta kertoo Neymarin sopimus. Lehtitietojen mukaan siinä on pykälä, jonka mukaan seura maksaa puoli miljoonaa euroa kuukaudessa palkan päälle siitä, että tähti jaksaa olla faneille ystävällinen ja kiva ja että hän kirjoittelee nimikirjoituksia ja suostuu joskus jopa poseeraamaan fanien kännykkäkuvissa.

”Eihän tuossa ole mitään järkeä”, Hyyrynen puuskahtaa tyrmistyneenä.

Olisiko kuitenkin niin, että naisten jalkapallossa on urheilullisessa mielessä vähän enemmän järkeä.

”Se on aidompaa, tietyllä tavalla”, Kari Kuikka sanoo. ”Siinä on vielä aitoa urheiluhenkeä.”

”Minä pelaan futista sen takia, että mä tykkään siitä”, Hyyrynen jatkaa. ”Missään vaiheessa se ei ole ollut rahasta kiinni.”

Jalkapallo ei toki ole ainoa laji, jossa naiset ja miehet elävät eri elämää, ainakin taloudellisessa mielessä. Mutta koska se on maailman suosituin urheilulaji, siinä liikkuu käsittämättömiä rahasummia ja myös palkkaerot ovat käsittämättömiä.

Suomen suosituin laji on jääkiekko. Kun Suomen, Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöt tekivät laajan selvityksen urheilijoiden palkkaeroista vuonna 2017, Suomen jääkiekko sai erityismaininnan. Naisten SM-liigapelaajat eivät tienanneet pelaamisestaan vaan joutuivat maksamaan siitä — keskimäärin 150 euroa kuussa. Monissa lajeissa työkseen urheilevat naiset tienasivat alle viisi prosenttia miesten potista.

Patrik Laine (vas.) pelaa jääkiekkoa NHL:n Columbus Blue Jackets -joukkueessa. Hän tienaa tällä kaudella noin 6,5 miljoonaa euroa. Jenni Hiirikoski on Suomen naisten maajoukkueen kapteeni, joka pelaa Luleå HF:ssä Ruotsissa. Hän on kouluttautunut rakennusmaalariksi.

Parhaiten pärjäsivät naishiihtäjät. He tienasivat peräti 64 prosenttia miesten tienesteistä.

Tasa-arvon mallilajiksi nimetään usein tennis. Taustalla onkin hieno tarina siitä, kuinka yhdysvaltalainen Billie Jean King kamppaili tasa-arvon puolesta. King oli 1960-luvun lopulla naisten ykkönen, mutta palkkiorahoja hän sai silti paljon vähemmän miespuoliset kollegansa.

Vuonna 1970 hän nousi kapinaan, kun äänekkäästä protestoinnista huolimatta miesten ja naisten palkkaero oli vain kasvanut. Vuonna 1970 Los Angelesissa pelattava Pacific Southwest Championships -tennisturnaus ilmoitti, että miesten sarjan voittajalle on luvassa peräti 12 kertaa naisten voittajaa tuhdimpi dollaripino.

King kieltäytyi pelaamasta turnauksessa, ja hänen mukanaan boikottiin liittyi kahdeksan muuta naispelaajaa. He alkoivat järjestää omia turnauksiaan. Kolmessa vuodessa siitä kehkeytyi naisten tennisammattilaisten kattojärjestö WTA.

Nykyisin tenniksen kaikissa neljässä grand slam -turnauksessa noudatetaan palkkatasa-arvoa. Sama ei kuitenkaan koske lukemattomia pienempiä tennisturnauksia.

Suomessa Tennisliitto tiedotti viime vuonna, että Finnish Tour -kilpailuissa palkkiot ovat samansuuruisia miehille ja naisille. Aiemmin miesten palkkapotti on saattanut olla jopa kaksi kertaa suurempi kuin naisten. Samapalkkaisuus ei Suomessakaan koske pienempiä turnauksia.

Billie Jean King jää historiaan myös Battle of the Sexes -ottelusta. Hän pelasi syyskuussa 1973 tennisottelun Bobby Riggsiä vastaan. Riggs oli tenniseläkeläinen, joka oli voittanut Wimbledonin tennisturnauksen vuonna 1939. Hän nimitti itseään sovinistiksi ja oli äänekäs naistenniksen vähättelijä. Hän uhosi, että vielä 55-vuotiaana hän voittaa jokaisen naispelaajan.

” Billie Jean King saapui Houstonin Astrodome-stadionille Kleopatra-asuun pukeutuneena kultaisessa kantotuolissa.

King otti haasteen vastaan. Ottelu oli valtava mediatapahtuma, jota seurasi koko maailmassa yli 90 miljoonaa tv-katsojaa. King saapui Houstonin Astrodome-stadionille Kleopatra-asuun pukeutuneena kultaisessa kantotuolissa, jota kantoivat orja-asuiset muskelimiehet. Riggs puolestaan tuli riksalla, jota vetivät vähäpukeiset mannekiinit.

Ennen ottelua Riggs lahjoitti Kingille Sugar Daddy -tikkarin. King puolestaan antoi Riggsille vingahtelevan possu-lelun.

King juoksutti 26 vuotta vanhemman vastustajansa läkähdyksiin ja voitti tämän suoraan kolmessa erässä. Tästä merkkitapauksesta on filmattu kaksikin elokuvaa.

Bobby Riggs (vas.) voitti Wimbledonin tennisturnauksen vuonna 1939 ja haastoi vanhana miehenä vuonna 1973 Billie Jean Kingin otteluun. Billie Jean King on yksi menestyneimmistä tennispelaajista. Hän johti naispelaajien kamppailua palkkatasa-arvon puolesta.

Muitakin sukupuolten kamppailuja on nähty sen jälkeen. Viimeinen korkean profiilin ottelu järjestettiin vuonna 1992, kun sen hetken ykköspelaajat Jimmy Connors ja Martina Navratilova kohtasivat Las Vegasissa. Tapahtumaa kutsuttiin nimellä Battle of Champions. Connors voitti.

Jalkapallossa miesten ja naisten joukkueiden väliset pelit ovat harvinaisia. Tämän vuoden tammikuussa Brasilian naisten maajoukkue pelasi brasilialaisseura Gremion alle 16-vuotiaita junioreita vastaan. Mukana oli Brasilian suurin tähti Marta. Ottelu päättyi junnujen 6—0 voittoon.

Tuija Hyyrysen vatsa murahtaa äänekkäästi.

”Apua”, Hyyrynen henkäisee.

Kari Kuikka ryhtyy toimeen, kaivaa jääkaapista broilerin suikaleita ja alkaa valmistaa ateriaa.

”Agenttihomman paras puoli on, että saa laittaa kotona ruokaa”, Kuikka vitsailee lieden äärellä. Sitten hän vakavoituu. ”Yritän tukea kaupallisten asioiden lisäksi Tuijaa ihan käytännön asioissa, että hän voisi keskittyä treenaamiseen, pelaamiseen ja palautumiseen. Välillä laitan ruokaa ja välillä selvittelen Italian ja Suomen veroasioita.”

”Kaikilla pitäisi olla oma agentti kotona”, Hyyrynen sanoo tyytyväisenä.

Hyyrynen on nyt 33-vuotias. Juventuksessa hän ehtinyt voittaa neljä mestaruutta, kaksi supercupia ja yhden cup-mestaruuden. Tämän kauden jälkeen pokaaleja tulee luultavasti lisää. Ennen maaottelutaukoa Juventuksella oli takanaan 30 ottelun voittoputki. Kaikkiaan Hyyrynen on voittanut mestaruuspyttyjä pitkälti toistakymmentä.

”Oisko niitä 15”, Hyyrynen sanoo. ”Minulla on huono muisti. Syytän siitä aivotärähdyksiä.”

Usain Bolt (vas.) on pikajuoksun kahdeksankertainen olympiavoittaja. Häntä pidetään kaikkien aikojen eniten tienanneena yleisurheilijana, joka hankki uransa aikana arviolta yli 25 miljoonaa euroa. Shelly-Ann Fraser-Pryce on pikajuoksun kolminkertainen olympiavoittaja ja yhdeksänkertainen MM-voittaja. Hänen arvioidaan hankkineen urallaan toistaiseksi noin 3,5 miljoonaa euroa.

Aivotärähdyksiä on hänen kohdalleen sattunut yksi vakava ja monta pienempää.

Lisäksi hän on ehtinyt uransa aikana nähdä oikeastaan kaikki suomalaisen jalkapalloilun tähtihetket. Suomen ensimmäisiä EM-kisoja vuonna 2005 hän tosin seurasi katsojana.

Hän oli tuolloin 17-vuotias lupaava pelaaja, ja hän matkusti Englantiin kisoihin siskonsa ja parin kaverin kanssa. Hän pääsi ensimmäisen kerran kunnolla fanittamaan nimenomaan naispelaajia, ja se oli tärkeä kokemus. Sellaista hän oli kaivannut pikkutytöstä saakka.

”Oli Anne Mäkinen, Laura Kalmari, Sanna Valkonen ja monta muuta. Me katsottiin, että noi on ihan staroja. Oltiin aina Suomen peleissä ekana stadionilla, ja meillä oli kasvomaalaukset.”

Silloin naisten jalkapalloon suhtauduttiin vielä virallisissakin puheissa väheksyvästi. Edellisenä vuonna kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Sepp Blatter oli ehdottanut, että naispelaajat voisivat pelata erilaisissa asuissa kuin miehet. ”Naisellisemmissa, esimerkiksi tiukemmissa sortseissa, sillä anteeksi vain, jalkapalloa pelaavat nykyisin kauniit naiset”, Blatter lausui.

Neljä vuotta myöhemmin Hyyrynen pelasi itse EM-kisoissa ja pääsi kentälle kahdessa ottelussa. Vuoden 2013 EM-kisoissa hän oli jo yksi joukkueen runkopelaajista. Nyt hänellä on maaotteluja takana pitkälti toista sataa. Jos kaikki menee hyvin, tänä vuonna tulee täyteen myös sata Serie A -peliä.

Daiki Hashimoto (vas.) on japanilainen telinevoimistelija, joka voitti Tokion olympiakisoissa kaksi olympiakultaa, mutta moni ei häntä muista. Simone Biles on yhdysvaltalainen telinevoimistelija ja supertähti. Hän voittanut urallaan 32 olympia- ja MM-mitalia.

Hyyrysen ja parin muun suomalaisen esitykset Italiassa ovat tehneet hyvää suomalaisten maineelle. Heitä pidetään ahkerina, nöyrinä ja luotettavina, Kuikka luettelee. Ainakin yhdellä Serie A-joukkueella on nyt kykyjenetsijä, joka on keskittynyt Suomeen.

”Neljä vuotta sitten ei ketään ulkomaista agenttia ei kiinnostaneet pätkääkään suomalaiset naispelaajat”, Kuikka sanoo. ”Nyt on ihan eri tilanne. Kiinnostus suomalaispelaajiin on kasvanut eksponentiaalisesti EM-kisapaikan myötä. Nyt tyttöpelaajat voivat valita, kenen agentin kanssa tekevät yhteistyötä. Kaikkea ei tarvitse yrittää yksin tai vanhempien kanssa.”

”Mua hymyilyttää, kun ajattelen naisfutiksen tulevaisuutta. Musta tuntuu, että siellä on paljon kaikkea makeeta tulossa”, Hyyrynen sanoo.

Espanjan naistenliigasta piti tulla täysiverinen ammattilaisliiga jo tällä kaudella. Kaikki joukkueet eivät kuitenkaan täyttäneet uuden systeemin vaatimuksia, joten tarvittiin siirtymäaikaa.

Serie A:ssa on tarkoitus siirtyä ammattilaismalliin ensi kaudella. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että pelaajat pääsevät eläkejärjestelmän piiriin ja muutenkin työsuhde-edut paranevat. Pelaajista aletaan myös maksaa siirtokorvauksia.

Tänä vuonna naiset pelaavat ammattilaisliigaa Ruotsissa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisuus nostaa myös naisjalkapallon asemaa ja statusta.

”On ollut makeeta huomata, että arvostus on nousussa”, Hyyrynen sanoo. ”Me ollaan se aina ansaittu, mutta nyt se on löydetty. Pelin taso, fyysisyys ja taito kehittyvät koko ajan. Neljässä vuodessa on tapahtunut paljon.”

Kun Hyyrynen tuli Torinoon, konservatiiviset italialaiset suhtautuivat kummeksuen jalkapalloa pelaavaan naiseen. Kun häneltä kysyttiin ammattia, hän alkoi vastata olevansa opiskelija.

Tilanne muuttui. Lehdet kirjoittivat Juventuksen naispelaajista ahkerasti, ja naama tuli tutuksi. Ihmiset alkoivat pysäytellä kadulla ja pyytää nimikirjoituksia ja mukaan kännykkäkuviin.

Naisten joukkue on saanut näkyvyyttä Torinossa, ja Tuija Hyyrystäkin pysäytellään kadulla.

Hyyrynen kertoo, että Juventuksessa naisten joukkueen somenäkyvyyttä ja markkinointia hoitavat samat ammattilaiset, jotka palvelevat myös miesten joukkuetta. Joka päivä mediavastaava lähettää pelaajille tiedon siitä, mitä joukkueesta on kirjoitettu. Esimerkiksi 14. lokakuuta löytyi 16 juttua. Huomio johtuu siitä, että edellisenä päivänä oli peli, mutta Hyyrynen kertoo, että kymmenen juttua päivässä on normaalia.

Syksyn kohu-uutinen oli se, kun joukkueen ruotsalaisvahvistus Lina Hurtig esitteli vaimonsa ja heidän vastasyntyneen vauvansa.

”Täällä ei ollut juuri mediassa julkisesti ulostulleita. Juventus teki siitä tosi ison ja positiivisen jutun. Meille pelaajille se on arkipäivää. Ei ole mitään eroa. Juventus julkaisi hienon videon, ja se oli tosi hyvä. Antaa vähän suuntaa.”

”Asenteet muuttuu”, Kuikka sanoo.

Kari Kuikka kantaa illallista pöytään. Lautasella on kanaa ja riisiä ja oikeaoppisesti puolet salaattia.

”Tämä on Italiassa majesteettirikos. Salaatti samalla lautasella”, hän tunnustaa. Kumpikin kehuu kilpaa italialaista keittiötä. Ruoka on hyvää mutta ei niin kovin kevyttä. Kotona syödään terveellisemmin.

Keittiön työtasolla on myös suomalaistyylinen kahvinkeitin. Kuikka ei piittaa italialaisesta kahvista ja tuo Torinoon aina omat juhlamokat.

” Ruokapöydässä mietitään suurta kysymystä: mistä naisten jalkapallo saisi lisää rahaa?

Ruokapöydän ääressä mietitään vielä sitä suurta kysymystä. Mistä naisten jalkapallo voisi saada lisää rahaa?

Helppoja vastauksia ovat ne tavalliset: lisää näkyvyyttä, parempi taso ja niin edelleen.

”Sen pitäisi olla kaupallisesti kiinnostava tuote”, Kuikka summaa.

”Totta kai futis on niin makeeta, että se on kaupallisesti kiinnostava tuote”, Hyyrynen melkein kivahtaa.

Vähitellen pöydässä alkaa kehkeytyä lupaava ajatus.

Kuten suomalaiskatsomokin edellisenä iltana todisti, naisten otteluissa on erilainen tunnelma.

”Jos ajattelee yleisöä eilen naisten pelissä ja mitä se on miesten peleissä. Onhan siinä eroa. Naisten futis on enemmän iloa, ja sellaista sen pitäisikin olla, yleisöystävällisempää”, Kuikka pohtii.

”Totta”, Hyyrynen vahvistaa.

Voisi hyvinkin kuvitella, että sellainen kohderyhmä kiinnostaisi myös mainostajia. Uudenlaisia, pehmeämmän linjan brändejä.

Siinä saattaa olla ratkaisu. Ehkä naisten jalkapallo tosiaan nousee ilon kautta.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen lopputurnauksessa, joka järjestetään Englannissa 6.–31.7.2022.