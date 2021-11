Mathias Lönnqvist ajoi varusmiehenä miehistönkuljetusautoa, joka jäi junan alle. Lönnqvistin kolme varusmieskaveria ja yksi junan matkustaja kuolivat. Sitten alkoi oikeusjuttu.

Tilaajille

Tummanvihreä Sisu-miehistönkuljetusauto pysähtyy 30 metriä ennen Skogbyn tasoristeystä Raaseporissa.

On torstai 26. lokakuuta vuonna 2017. Kello on minuuttia vaille kahdeksan. Aamu jo hiukan sarastaa.

Varusmiehet ovat yöpyneet metsässä. He ovat heränneet kuudelta, purkaneet teltat, syöneet aamupalan ja pakanneet autot. Lähtö on hieman viivästynyt, mutta kiirettä ei ole, sillä matka on lyhyt ja tuttu.