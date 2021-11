Kuvataiteilija Manuela Bosco on julkaissut kasvisruokiin keskittyvän keittokirjan Vegemania. Hänen lempiruokaansa ovat erilaiset salaatit.

Isä opetti italialaisia makuja, isoäiti suomalaisia perinneruokia. Manuela Bosco ammentaa molemmista ja panee sekaan omiaan.

Lapsuuden makaronilaatikkorakkaus. Opiskeluaikojen tonnikalapurkit ja linssikeitot. Kaikenkarvaiset dieettityylit kaalikeitosta ketogeeniseen, eri tavoin eettiset ruokavaliot, ruuhkavuosien einekset.

Keskivertosuomalaisen gastronomiset elämänvaiheet heijastelevat muutoksia ihmissuhteissa, rahatilanteessa, ajankäytössä ja maailmankuvassa. Lempiruuat vaihtuvat, kokkaustaidot karttuvat ja entinen suosikkiruoka voi muuttua inhokiksi.

Harva meistä on kuitenkaan heilahdellut ruoka-asioissa samalla tavalla ääripäästä toiseen kuin kuvataiteilija, näyttelijä ja entinen aitajuoksija Manuela Bosco, 39.

”Tää on vähän hassu juttu, varmaan teet tästä otsikon. Mutta minähän siis paransin itseni syömishäiriöstä jalostamattoman kasvisruuan avulla. Saatoin syödä 20 banaania päivässä”, Bosco sanoo ja nauraa. Itselleen.

Syömishäiriöstä ja sen parannuskeinoista on aina parasta puhua lääkärin kanssa. Mutta Boscoa hedelmät ja kasvisruoka osaltaan auttoivat, ja banaaneja kellii nytkin värikkään katajanokkalaiskeittiön hedelmäkulhossa.

Helposti syntyy käsitys, että Bosco olisi monien urheilijoiden tavoin aina nähnyt ruuan lähinnä ravintoarvojen kautta. Päinvastoin, ruoka on lapsesta saakka ollut yksi Boscon elämän suuria rakkauksia. Eikä se ole mikään ihme.

Sitruunamehu sopii fenkoli-appelsiinisalaattiin.

Manuela Anna Maria Bosco syntyi 1980-luvun alussa Mikkelin maalaiskunnassa perheeseen, jota voisi kuvailla gastronomiseksi lottovoitoksi. Ensinnäkin hänellä oli italialainen isä, joka rakasti kokkaamista.

”Juu, kyllähän tässä aika vahva verenperintö on. Italiassa ihan kaikki on pyhitetty ruuan ympärille.”

Myös Boscon suomalainen äiti viihtyi keittiössä ja oppi lopulta valmistamaan niin hyvää lasagnea, että italialaisella puolisolla ei ollut siitä mitään valittamista. Ja sitten oli vielä karjalainen mummo. Hänen kanssaan Manuela opetteli leipomaan ja valmistamaan suomalaisia perinneruokia.

Perhe asui Manuelan lapsuudessa osittain Italiassa. Sinne köröteltiin Suomesta Euroopan halki omalla autolla. Jo alkumatkasta Manuela alkoi tuntea suussaan lempimakunsa – niin kiihkeästi hän sen maistamista odotti. Tuo lempiasia oli italialaisen, laadukkaan oliiviöljyn ja hapokkaan balsamicon sekoitus. Nykyään samaa komboa rakastaa Boscon seitsemänvuotias tytär. Verenperintö on siirtynyt eteenpäin.

Pinaattitaskut syntyvät nopeasti kaupan tortilloista.

Dippiin tulee muun muassa cashewpähkinöitä ja kivetön taateli.

Italialaisen ruuan juju perustuu kasvisten oman maun korostamiseen. Näin toimivat myös Boscon italialais-suomalaiset pinaattitaskut, salaatti ja lisukkeet.

”Tää fenkolisalaatti on ihan suoraan mun isän peruja. Pinaattitaskut taas keksimme silloin, kun Veitola oli yökylässä. Tuskailin, että mitä mä teen hänelle ruuaksi. Näin jossain lehdessä tämän tyylisen ohjeen ja kokeilin. Nyt näitä syödään meillä tosi usein.”

Boscon ja muusikko Tuure Kilpeläisen perheeseen kuuluu yhteensä viisi lasta – ja pian yksi lisää. Lapsiperhe-elämä on tuonut syömiseen rentoutta ja käytännöllisyyttä. Niistä oli pulaa urheilu-uran aikana, kun Bosco kamppaili syömishäiriön kanssa.

”Se oli vahva hämmennyksen vaihe elämässä. Elin jossain vaiheessa tosi askeettisesti, saatoin syödä vaikka kolme kuukautta pelkkää tonnikalasalaattia tai puuroa. Tiesin kaikkien ruokien kalorit ja ajattelin syömistä ihan liikaa.”

Urheilu-uran jälkeen Bosco hurahti veganismiin. Erityisen suuren vaikutuksen häneen tekivät muutamat trooppisissa maissa asuvat somevaikuttajat, jotka perustivat ruokavalionsa lähes pelkästään hedelmiin.

Banaanien lisäksi hänen ruokavalioonsa kuului lähinnä muita hedelmiä, kasviksia, marjoja ja siemeniä.

”Olihan se hassua, mutta ainakin söin vihdoin juuri niin paljon kuin halusin. Sitten tulinkin pian raskaaksi. Kun lapset tulivat elämääni, tuntui, että mieli alkoi löystyä ja ruokailu muuttui intuitiivisemmaksi. Saatoin syödä välillä karkkiakin, ja nyt viimeisen raskauden aikana olen muutaman kerran nauttinut jopa riistalihaa.”

Tuure Kilpeläinen on entinen ravintolakokki. Bosco oli suhteen alussa innoissaan miehen kyvyistä keittiössä. Hän on huomannut, että asialla on kääntöpuolensa.

”Hän on aika tarkka kaikesta. Tänä aamunakin Tuure antoi kaikenlaisia ohjeita ja selitti ihan kuin lapselle, että kun paistan pannulla jotain, niin en sitten saa lähteä huoneesta kesken pois. Se on vähän ärsyttävää holhoamista”, Bosco huoahtaa.

Oliko puolisolla kenties jokin erityinen syy näiden ohjeiden antamiseen?

”No, ehkä hänellä on vähän traumoja siitä, että minulla saattaa pannu joskus vähän kärähtää.”