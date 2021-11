Helsingissä asuu 10 455 väitellyttä. Katso hakukoneesta, paljonko heitä on sinun kotikulmillasi.

Ylimmän mahdollisen korkeakoulututkinnon suorittaminen vaatii älliä ja sitkeyttä. Ensin pitää suorittaa ne alemmat tutkinnot. Sen jälkeen väitöskirjatutkimuksen tekeminen vie yleensä vuosia. Sitten pitää vielä selvittää vaikea väitöstilaisuus ennen kuin saa tohtorin arvon.

Niinpä tohtorit ovat yhteiskunnassa pieni eliitti. Helsingissä heitä on 10445. Kaupungin asukkaista se on vain 1,86 prosenttia.

Missä he asuvat? Se kertoo sekä asuinalueista että tohtorien mieltymyksistä.

Ehkä hieman yllättäen Helsingin tohtorivaltaisin asuinalue löytyy Länsi-Helsingistä Pitäjänmäen ja Konalan teollisuusalueiden välistä. Siellä sijaitsee viehko puutaloalue Marttila.

Marttilan asukkaista peräti 5,15 prosenttia on tohtoreita.

Se on komea saavutus, sillä Marttila on ponnistanut vaikeista lähtökohdista. Alue perustettiin jatkosodassa vammautuneiden asuinpaikaksi.

Yleisesti ottaen tohtoreiden osuus väestöstä on suurempi Helsingin etelä- ja länsiosissa kuin idässä ja pohjoisessa.

Tohtoritiheystilaston pohjalla on Kyläsaaren alue, jossa ei Tilastokeskuksen tietojen mukaan asu yhtään tohtoria. Tohtorien osuus on pieni myös esimerkiksi Jakomäessä (0,3 prosenttia), Kivikossa (0,36) ja Mellunmäessä (0,41).

Mutta ne ovat myös suuria tuhansien ihmisten asuinalueita. Lukumääräisesti Jakomäessä on yhtä monta tohtoria – neljätoista – kuin Marttilassa. Kivikossa on yksi enemmän. Ja Mellunmäessä tohtoreita on yli kaksi kertaa enemmän kuin Marttilassa.

Jos tohtorit nyt päättäisivät lähteä kaupunginosassaan mielenosoitusmarssille tieteen rahoituksen näivettämistä vastaan, pisimmät kulkueet saataisiin aikaan Etu- ja Taka-Töölössä, Ullanlinnassa ja vanhassa Munkkiniemessä.