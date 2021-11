Marja Kihlström, 36, on seksuaaliterapeutti ja juontaja. Kuukausiliitteen Sielu ja ruumis -palstalla Kihlström riisuu vaatteensa ja kertoo, mihin kaikkeen hänen kehonsa on pystynyt.

Pidän siitä, että kehoni on pystynyt niin moneen esimerkiksi urheilussa, lasten saannissa ja seksuaalisuuden saralla. Olen ylpeä muun muassa siitä, että olen imettänyt yhteensä kahdeksan vuotta.

180-senttisenä olen saanut kuulla pituudestani aina. Onneksi kasvoin koripallomaailmassa, jossa näin, etten ole ainoa pitkä tyttö maailmassa. Oli ihanaa olla porukassa, jossa baariin sai lähteä korkokengissä ja oltiin ylpeitä pitkistä sääristä.

Nuorena pelasin kaikki oman ikäisteni maajoukkueottelut ja minulle tarjottiin mahdollisuutta ammattilaisuuteen. 17-vuotiaan viisaudella sanoin kuitenkin ei. Halusin nähdä elämää urheilun ulkopuolella. Naiskoripalloilijoiden palkat ovat myös huonot.

Koripalloon kuuluu tietty aggression hallinta. Siinä ollaan hikisiä ja kontaktissa toisiin, kaatuillaan ja irvistellään. Lajissa on elementtejä, joissa tytön rajattua roolia saa rikkoa luvallisesti. On ollut helpompaa rikkoa odotuksia myös työuralla, kun olen harjoittanut sitä kentällä.

Seksuaaliterapeutin työssä näkyy seksuaalikasvatuksen puute. Esimerkiksi halua ja nautintoa ajatellaan liikaa miehen näkökulmasta, eikä sukupuolten moninaisuutta ymmärretä riittävästi. Toivon, ettemme siirtäisi tätä tietämättömyyttä enää seuraavalle polvelle.

Kun kuuntelen ihmisten tarinoita, saan yhä uusia näkökulmia omaan kehooni ja elämään. Työ on vaikuttanut paljon myös omaan parisuhteeseeni. Kumppanin rakastava ja hyväksyvä katse on iso asia. Se on korjannut monia vanhoja haavoja.”