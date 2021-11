Vaikka on vasta lauantai, tänään kuulemme saarnan. Sen pitää Meri-Tuuli Elorinne, joka tunnetaan paremmin laulaja-lauluntekijä Jippuna.

”Mä itse olen esimerkki siitä, että ihminen on paha”, aloittaa Jippu.

Hän puhuu väkevästi ja vakuuttavasti siitä, miten Jumala halusi ihmiselle hyvän elämän, mutta jo Edenin puutarhassa ihminen poimi kielletyn omenan puusta, vain koska synti on hauskaa.

”Me rikoimme kaiken heti, kun oli mahdollista”, sanoo Jippu.

Ja sama meno jatkuu edelleen. Vaikka Jippu ei uskoisi, mitä Raamatussa kerrotaan paratiisin puutarhasta — ja hän uskoo, hän uskoo siitä joka ikisen sanan — niin pelkästään nykyihmisen itsekkyys vakuuttaisi hänet siitä, että kertomus on tosi.

Jippu muistetaan omaperäisenä pop-artistina, mutta hänestä on tullut ammattimainen maallikkosaarnaaja. Viimeiset kuusi vuotta Jippu on ollut Turun Mikaelinseurakunnan palkkalistoilla ensimmäisenä evankelistana, joka on koskaan vihitty virkaan Suomen luterilaisessa kirkossa.

Jipun päivätyötä on ollut laulaa ja kertoa omasta uskostaan — todistaa, kuten ammattislangilla sanotaan. Sellainen ei ole ollut tapana vähäverisessä valtionkirkossamme.

Nyt Jippu on muuttanut Turusta Helsingin Maunulaan uusien työkuvioiden ja avioeron takia. Eroon ei liittynyt dramatiikkaa, liitto oli jo pitkään ollut toverillinen. Jippu sanoo, että kai hänelle tuli elämän nälkä.

”Mutta eihän se ole koskaan oikein Jumalan silmissä. On syntiä erota.”

Enää Jippu ei halua laulaa maallisista asioista. Hän laulaa vain Jeesuksesta.

Vaikka fanit ovat olleet pettyneitä, Jipun kannalta tässä ei ole mitään kummaa — hänen isänisänsä oli Heinolan karismaattinen kirkkoherra Onni Eerikäinen ja isä Jorma Elorinne evankelista ennen opperalaulajan uraansa. ”Koko mun sukuni on täynnä saarnamiehiä. Juoppoja, jotka tulivat uskoon.”

Jippu sanoo, ettei isä koskaan saanut samaa täyttymystä oopperalavoilta kuin sai saarnatessaan. ”Oopperassa sä olet tähti, mutta Jumalan työssä sä olet palvelija.”

Koti oli uskonnollinen, muttei ahdistavalla tavalla, sanoo Jippu. Hän kuvaa omaa uskoaan lapsena kertomalla omasta pojastaan. ”Seitsemänvuotias poikani rakastaa Jeesusta ja puhuu hänestä koko ajan. Hän ei malta odottaa, että pääsee taivaaseen leikkimään leijonan kanssa.”

Kun Jippu oli pieni, vanhemmat erosivat. 15-vuotiaana hänet sijoitettiin helluntailaiseen kasvattiperheeseen. Nyt Jippu osallistui karismaattisiin tilaisuuksiin, joissa uskovat kaatuivat maahan saarnaajan rukouksen voimasta. ”Hihhulimeininkiä”, sanoo Jippu.

Parikymppisenä Jippu julkaisi ensimmäisen albuminsa Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan (2006). Seurasivat suoraan ylöspäin nousevan menestyksen vuodet, julkisuus, suosio ja sitten sen hiipuminen.

Vuonna 2013 Jippu otettiin Pitkäniemen psykiatriseen sairaalaan psykoosin takia. Tilanteeseen olivat johtaneet risaiset ihmissuhteet ja alkoholismi.

Jippu kertoo, miten suljetun osaston tupakkakopissa sisäinen ääni puhutteli häntä.

”Jeesus sanoi minulle: Jippu, sä olet arvokas. Ja tämä tuli todeksi.”

Jippu alkoi tutkia Raamattua. ”Sana alkoi elämään mussa. Mun puuni oli ollut hedelmätön kelo, jossa vesi ei virrannut.”

Levy-yhtiössä oltiin sitä mieltä, että tämähän on hyvä juttu. ”Sanoin, että olen löytänyt Jeesuksen. He istuivat vakavina siinä ringissä. Ne olivat nähneet mun elämän, ja että se oli päin helvettiä.”

Jippu lähetti seurakuntiin sähköpostia, että on tullut uskoon ja haluaa tulla kertomaan siitä. Seurasi kiertue, tuhansia kilometrejä ympäri Suomen. ”Pimputtelin pianolla Jeesus-lauluja ja kerroin omia tarinoita.” Penkit olivat täynnä joka kerta.

Edelleen Jippu heittää keikkaa Mikaelinseurakunnalle vähintään pari kertaa kuussa. Tulossa on myös keskustelusarja Raamatun olemuksesta.

Ensi vuonna julkaistaan toimitettu elämäkerta. Kirjaa tehdessään Jippu on saanut melko lailla tarpeekseen oman elämänsä kaivelemisesta.

”Olen lyönyt itseni suhteen hanskat tiskiin. Jäljelle jää onneksi Jeesus, ja häneen turvaudun.”

Jippu esiintyi Tavastia-klubilla vuonna 2007.

