Runoilija Sirkka Turkka kuoli 23. lokakuuta 2021. Toimittaja Eeva-Kaarina Aronen (1948-2015) haastatteli Turkkaa Kuukausiliitteen numeroon 2/2006. Puheenaiheita olivat runous, eläimet ja kuolema.

Sirkka Turkalla on sydän, ja se sykkii. Ei siitä koskaan ole ollut epäilystäkään, mutta nyt tässä kahvilassa sen näkee paljaalla silmälläkin. Ruutupaidan nappien välistä pilkottavat rintaan teipatut anturit, vyötäröllä pullottaa neliskanttinen rasia, jossa lukee Holter 24 h. Turkka sai sen kannettavakseen lääkäriasemalta Helsingin Forumista.

Musta laatikko rekisteröi sydämen piilosykkeet, sillä lääkärit etsivät piilorytmiä, jota sähkökäyrä ei havaitse. Kun sähköimpulssit sekoittavat Turkan vahvaa sydäntä, se saattaa pysähtyä.

Turkan mielestä asialla on hyvät puolensa.

”Olen kolmekymmentä vuotta suunnitellut itsemurhaa, olen ajatellut, että olisi kova pakkanen, ja lopettaisin ensin koirani. Sitten vetäisin itseni kunnon känniin ja menisin hankeen makaamaan, koira rinnan päällä. Mutta nyt ei tarvitse sellaista suunnitella, kun voi päästä reilusti veke, lyyhistyä vaan.”

Ahaa, kuolema ja koira! Nyt voisi ruveta heti selittämään, että tässä aloitusrepliikissä tulevat jo esiin kaksi Sirkka Turkan runouden kaksi keskeistä teemaa.

Herra, olet luvannut tulla pian, älä viivyttele.

Me jo täällä istutaan koirien kanssa,

Ja ne muut, jotka mennä joutaa.

(Niin kovaa se tuuli löi, 2004)

Koiransa Candyn takia Sirkka Turkka polttaa mieluiten liesituulettimen alla tai eteisessä.

Mutta onneksi ei keskustella teemoista eikä, auta armias, lajityypistä. Voimme polttaa rauhassa tupakkaa ja puhua.

Miten suuren runoilijan kanssa seurustellaan? Tilannehan saattaa etukäteen jännittää, mutta ei hätää. Pelastus näkyi, kun kirjallisessa aikakauslehdessä Parnassossa ilmestyi loppuvuodesta Turkan haastattelu. Syksyllä Tammi oli julkaissut odotetun tiiliskiven, Turkan Runot 1973-2004, ja Karri Kokko otsikoi Parnasson juttunsa selkeästi.

Oli puhe ettemme keskustelisi runoudesta vaan veisimme sen sijaan Sirkka Turkan Amazonin korjaamolle.

Vanhastaan tiedetään, että Turkka on taitava ratsastaja ja raviohjastaja, erinomainen keilaaja, väsymätön puunhakkaaja, sitkeä patikoija ja ansioitunut karaokelaulaja. Viimeksi hän on esiintynyt lohjalaisessa karaokekapakassa ja vaikuttaa tyytyväiseltä esitykseensä.

Hän imaisee kunnolla tupakasta ja kehaisee vähän: ”Vedin Akselin ja Elinan häävalssin ja sitten Kultaiset korvarenkaat, ne menivät aika hyvin.”

Turkka kaihtaa ihmisiä, joilla on runotrauma. Ne ovat sellaisia, jotka pyrkivät selittämään runouden kautta koko olemassaolonsa ja sen tarkoituksen.

”Runous ei ole pääasia”, Turkka sanoi painokkaasti Kokolle autonmaalausreissulla, ”vaan sivutuote kaikesta siitä, mitä on elänyt.”

Parnassossa vietiin siis maalattavaksi Volvoa, sitä tummanvihreää Amazonia 123 S vm 1967, jonka Turkka osti Finlandia-palkintonsa voittorahoilla 1986. Siinä on kaksoiskaasutin, ja se voidaan virittää. Se on ihana auto, se ei ole koskaan pettänyt. Se on reilu auto, Turkka esitteli muutama vuosi sitten Volvoaan Miten kirjani ovat syntyneet -luennolla.

Runoilija sai hyvän auton, ja muutenkin Tule takaisin, pikku Sheban kirjoittajalle kävi niin kuin kuuluikin. Palkinto nosti hienon runoilijan kaiken kansan näkyviin.

Olen laihtunut, tietääkseni. Mutta miten.

Minulla on oikeassa peukalossa

hevosen ja koiran merkki.

Toinen kengityspuukon, toinen

kulmahampaan jäljiltä.

Arvista elämä kasvaa

ja sydän on avoin joukkohauta

täynnä itkun harmaata sarkaa,

tuulessa kalisevia tuntolevyjä.

Aina syksyisin, kalkkunanteurastusaikaan,

minä ajan neljällä koiralla, viides

keikkuu lieassa varahevosena,

kun metsiä pyyhkii kylmä tuuli ja pelloilla

palavat hyvin vartioidut tulet.

Niin ovat kuoleman raisut ratsut

pienet ja vihaiset, ja syksyn tuuli

punainen kuin veri, pihlajat.

(Tule takaisin, pikku Sheba, 1986)

Rottweiler Candy pääsi huonosta kodista Turkan luo.

Turkan elämäntyötä ei olisi olemassa ilman eläimiä, koiria, lehmiä, kanoja, kukkoja ja hevosia, ja talleja, koko sitä rankkaa ruumiillista työtä, joka kuuluu eläinten kanssa elämiseen.

Kun Turkka sai Finlandia-palkintonsa, hän oli Honkolan kartanossa Urjalassa osa-aikaisena hevostenhoitajana. Sitä ennen hän oli ollut Espoon tallissa tallimestarina viidenkymmenen ravihevosen keskellä. Runoilija hänestä tulikin kai tallitöissä 1960-luvun lopussa, ensin Ruotsin moderneimmalla kiitolaukkaradalla Täby Galoppissa ja sen jälkeen Ypäjän Hevostalouskoulussa.

Hevosäijien kanssa ei harjoiteta mitään verbaaliakrobatiaa. Puhumattomuus oli ehkä työntämässä seinää vasten kirjoittamaan, hän arvelee, mutta missään vaiheessa ei ole ollut pussukoittain runoja lojumassa ympäriinsä.

Sitä kirjoittaa sen minkä kirjoittaa, kun sille päälle sattuu. Kirjoittamista ei kannata jahdata, ei se jahtaamalla, rääkkäämällä tule. Turkka sanoo unohtuvansa puhumaan usein liikunnasta, kun puhuu kirjoittamisesta. Hän ei ole hirttäytynyt kirjoittamiseen. Sitä tärkeämpää on fyysinen kunto, aivoverenkierto.

Turkka, 67, asuu Mustiolla, Lohjanjärven rantaniemessä, vanhemmiltaan perimässään mökissä rottweilerinsa Zadojecin Candyn kanssa. Vieraiden virta ei sinne kulje, hevosihmisten ystävälliset tarjoukset muista asumismuodoista Turkka on ystävällisesti torjunut. Hän ei jaksa pitää koko ajan seuraa, ei etenkään puheliaille ihmisille.

”Olen aika yksin ja pyrinkin yksinäisyyteen, mutta kyllä minä tietyissä porukoissa viihdyn silloin tällöin. Pidän myös jonkun ihmisen seurasta, sellaisen joka mieluusti on minua vieläkin hiljaisempi...”

Aivan. Jotta voisi kertoa tarinoita. Turkka on aina ollut kova tarinaniskijä, suustaan tajuttoman etevä. Hänen assosiaationsa ja rinnastuksensa ovat ällistyttäviä - mieleen tulee toiselta sanataiteen alueelta toinen mestari, pakinoitsija Bisquit.

Turkka on kylvänyt runoihinsa yllättäviä, arvaamattomia käänteitä, ”kylähullun hölinää”, ja se kuuluu puheessakin: juttua tulee matalalla, vähän käheällä äänellä tasaisesti, hetken arkisista asioista, ja sitten välähtää varoittamatta kirkas osuma, ja sitä seuraa vikkelä hypähdys toisaalle. Kuulija yrittää painaa sanoja mieleensä. Turkka menee jo muualla.

Mitään koristepitsiä hän ei ”duuninsa” ympärille virkkaa. Melkein salavihkaa vain purskahtaa hetkeksi äkisti esiin sen rankkuus: ”Kustantajan juhlissa juttelin taannoin pohjoisen äijien kanssa Mersuista, ja siinä pylvään takana notkui yks kukkakeppi, joka yritti salaa kuunnella meidän autojuttuja. Lopulta se kukkakeppi sanoi, että runojen kirjoittaminen on niin helppoa, viistoista minuuttia ja... Voi vitjat! mä ajattelin. Tietäisit vaan.”

Omia runojaan hän ei selittele, on vain tyytyväinen alkeelliseen luonnehdintaan eläinrunoilija ja vihjaa, että teorioitaan tuputtavat ihmiset ovat aika rasittavia. Turkan koottujen runojen esipuheen kirjoittanut

Jukka Koskelainen on onneksi sentään kaukana vaikeasta analyytikosta. Hän sanoo vain, että Sirkka Turkan runoja lukiessa on kuin joutuisi väkevän kymin vietäväksi tai oikullisen puhurin tempaamaksi. Kuulostaa tutulta.

Arkisemmin voisi sanoa, että on kuin astuisi Linnanmäen vehkeeseen, jossa välillä joutuu roikkumaan pää alaspäin, välillä pelkää sinkoutuvansa vehkeestä kokonaan ulos, sitten taas kohoaa ihaniin korkeuksiin, kaiken kauneudesta itkuun purskahtamaisillaan, vain syöksyäkseen heti pimeään tunneliin, kaipaukseen ja ikävään. Ja sitten, kun laite pysähtyy: joko tämä nyt loppui. Se kesti vain muutaman rivin verran.

Vehje on Turkan noituvan äänen suggestiivinen poljento, joka kulkee, iloisesti ja elinvoimaisesti poukkoillen, vaikka kuolemasta, surusta ja yksinäisyydestä puhutaan niin paljon. Runoilijan on epäiltävä suuria käsitteitä ja totuuksia, on opittava tanssimaan. Ja Turkkahan tanssii.

Hän osaa kielen, joka on yhtä aikaa hallittua ja kesyyntymätöntä, välitöntä ja tiukkaa, rehevää ja kurinalaista, Koskelainen selittää ja kuvaa Turkkaa paradoksiksi, sovinnaiseksi anarkistiksi. ”Niin, näähän ovat tutkineet ja opiskelleet kaikenlaista”, Turkka kuittaa.

Turkka rikkoo koko ajan normeja mutta kirjoittaa samalla säntillistä ja kurinalaista suomea kaikkine vivahteineen. Poikkeamat eivät ole pelkkiä efektejä, niin kuin jokin murrerunous, sillä ne perustuvat vahvaan yleiskielen ja sen normien tuntemiseen. Runoissa vuorottelevat puhekieli, vanhahtavat sävyt, iskelmien rihkamarunous, Raamattu, sananlaskutkin..

Ei ihme, että Koskelainen huokaa: "On kuin villi luonnonlapsi olisi kirjoittanut nämä runot: ne eivät koskaan tunnu akateemisilta tai hienostelevilta."

Turkka on nyt kaksikymmentä vuotta Finlandia-palkinnon jälkeen hienon lisäksi suuri. Hän on nuoren runoilijapolven idoli, on tullut palkinto, palkinto ja palkinto, viimeksi syksyllä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Aleksis Kivi -palkinto elämäntyöstä. ”Murheen ja huumorin liitto”, ”korkea ja matala”, ”luonto ja kulttuuri”, ”pyhyys ja arki”, ”sinfonia ja iskelmä”, palkintolautakunta lasketteli.

Turkka itse sanoo ykskantaan: ”Nautin Aleksis Kivi -palkinnosta. Sitä edelsi hiljaisuus ja seurasi hiljaisuus. Nautin siitä vanhasta fiiliksestä... ei ollut sitä urkkimista, mikä liittyy tän duunin tekemiseen. SKS on Suomen kirjallisuuden peruskallion päällä - Finlandia-palkinto on nykyään epämiellyttävä rumba, teurastamo numero viistoista.”

Ikoni, kiinnitä turvavyösi, tulee

Pääsiäinen, ihmisnosturi.

Ei mahtunut Jeesus astiakaappiin, ylhäinen

ystävä, kylmät silmät, lämmin sydän,

varsinainen hinuri, veti sieluja puoleensa.

Eivät mahtuneet murheet, ei huoli, niin kova

elämä, että ruumis saa rauhan.

Veli Ignatio, löin nyrkillä hevosta otsaan,

hakkasin lapiolla, raahauduin

härän perässä, menin tuulien teitä.

Ajattelin, menneisyys on voimavara, niin

monta merta on myrskynnyt

tässä sydämessä, kuohunut tuskissaan.

Kunnioittavasti

Teidän Laatokka

Viestikoira (kokardin kanssa)

(Niin kovaa se tuuli löi, 2004)

Sirkka Turkka asuu Mustiolla yksin, mutta ei aivan erakkona.

Poltamme siis tupakkaa ja puhumme hevosista, jotka olemme tunteneet, ja koirista, joiden kanssa olemme eläneet. Turkka kertoo lisää Uili-runonsa punaisenruskeasta tammasta, oivallisesta esteratsustaan, jonka sydämen suunnaton voima räjähti kuin aurinko ja sammui. ”Uili olisi ansainnut paremman ratsastajan, sai kuitenkin minut”, hän sanoo.

Hyviä ihmisiä on vain yhtä lajia: sitä jolla on silmää eläimille ja niiden kärsimyksille. Heitä pidetään usein jonkinlaisina sekundahumanisteina. He eivät ole yltäneet ymmärtämään ykkösluokan hätää ja sortoa maailmassa.

Turkka ei ole mikään harvinaisuus suomalaisessa kirjallisuudessa: eläinsuojeluliikkeen isästä Zacharias Topeliuksesta lähtien on ollut kirjailijoita ja runoilijoita, jotka ovat väkevästi puolustaneet eläimiä ja elämää. Topeliuksen Sylvian joululaulu syntyi yli sata vuotta ennen häkkikanoja ja tarhakettuja.

Eeva Kilven Animalia 1980-luvulla oli sanansaattaja tulevasta. Helvi Hämäläisen Finlandia-voittajarunoteoksen Sukupolveni unta hienojen runojen joukossa oli Sodassa kaatuneille hevosille. Ja meillä on Leena Krohn, joka on uhmannut kulttuuriväkeä ja heittäytynyt toistamiseen naurunalaisuuden uhalla puolustamaan taiteen nimissä kidutettua eläintä.

Sirkka Turkan eläinrunoissa on voimakas, raju tunne vailla mitään sentimentaalisuutta. Pateettisuus hirttäytyy arkiseen, söpöys ja herttaisuus konkreettiseen asiantuntemukseen. Runoissa vanhennutaan, tullaan kuuroiksi, lasketaan alle, istutaan lihavana ja alakuloisena portailla vihreässä villatakissa, nöyrä valo kuperissa silmissä: pieni mytty lihaksi tullutta rakkautta. Leskenlehti rummuttaa sille mullan alta, tuuli on kylmä tuuli.

Jossakin toisaalla pulttipistooli pamahtaa hevosen otsaan, kirves heilahtaa öisellä pihamaalla pystykorvan kalloon.

”Niin kun se pelkäsi niin kovasti eläinlääkäriä”, Turkka huomauttaa.

Sinä valitit hiljaa, kun kiedoin

Kainin sormeni kuristusasentoon Sinun

lempeän kaulakarvasi ympärille,

Sinun hellän koiransielusi ympärille.

Et valittanut enää, kun kirveen hamara,

välähti kuin pedon hammas

takaraivoasi vasten, pimeässä

yössä, pihalampun valon alla.

Lopulta enää hiljainen veri

tipahteli hämmästyneistä sieraimistasi.

Sinun väsynyt ruumiisi oli taipunut kuolemaan.

Sinun tassujesi anturat avautuivat

hitaasti kuin jokin öinen kukka.

(Voiman ääni. 1989)

Sirkka Turkka ei hakeutumalla hakeudu ihmisten pariin mutta nauttii hyvästä seurasta.

”Kipu kulkee ruumiin läpi aina, kun näkee eläimen”, Turkka sanoo yksinkertaisesti. ”Eläin ei ole mikään koriste, niin kuin ihmiset tuntuvat usein ajattelevan. Meidän ulkopuolellemme jää koko luomakunta, suuri elämä, jonka rinnalla ihminen kutistuu pieneksi. On rikasta, että olen saanut tutustua näihin eläimiin, kunnioittaa niitä. Ne ovat niin kauniita hiljaisuudessaan ja kärsimyksessään. Ja miten paljon ne sietävät ihmiseltä...”

Turkka muistelee yksinäistä entistä sirkusnorsua, laumaeläintä, joka eli 20 vuotta betonitallissaan Liedossa. Vannin kohtaloa murehtivat monet muutkin. Mutta onneksi Vanni pääsi toisen norsun luo Ukrainaan, kerron lukeneeni 7 Päivää -lehdestä. Matkareportaasin mukaan se taitaa voida siellä hyvin.

Puhumme norsuista, ja Turkka muistaa: ”Näin televisiosta, miten norsulauma käsitteli kuolleen norsun osia, kävi hitaasti läpi sen luut. Siinä on oltava jokin käsitys ikuisuudesta...” Sitten hän heti: ”Mutta pitää olla varovainen, ettei vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Näitä juttuja ei saa selittää liikaa.”

Eläimistä saa rauhan, Turkka sanoo. Hänessä on itsetuhoisuutta, totta, mutta se on juonikasta lajia. Hän on kartellut perintöpistooliaan, se on kuulemma Hyvinkäällä, mutta hän ei voi sitä hakea, sillä aseella hän luultavasti ampuisi itsensä.

Mielessä on parempi ajatus: ”Haluaisin kuolla eläinten jalkoihin, hevosen karsinaan, lampaiden lähelle. Ne eivät kyllä tule pitämään kädestä.”

”Mutta älä mene yksin tuupertumaan isoon sikalaan, tai kanalaan”, hän havahtuu taas. ”Ne syö sinut.”

Ja sitten keskustelemme schäferin kasvatuksesta.

Tomu kimaltaa vasten laskevaa aurinkoa.

Onko mitään toivoa enää, ei ole

jos sinä et toivo.

Minun jälkeeni ei mikään ole ennallaan,

koska annan aina sydämeni, vain sydämen.

Koira sen tietää, mellakkapoliisi, meillä kun

on tämä preussilainen lavakarisma.

Tai vain kuljemme varjona,

tomuna varjojen teillä.

(Niin kovaa se tuuli löi, 2004)