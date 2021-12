Tulet vaan portaita ylös, kunnes näet joulupukin, ohjeistaa möreä ääni ovisummerista. Ja toden totta: ovella odottaa mies, jolla on pitkä harmaa parta ja punainen nuttu. Hän on Timo Pakkanen, Suomen kenties tunnetuin joulupukki. (Hänestä lisää tässä lehdessä muutaman sivun päästä.)

Tänään pukki ei kuitenkaan ole päivän päähenkilö. Sen roolin saa pikkusisko, kirjailija Outi Pakkanen. Hän lainaa kotinsa remontin vuoksi isoveljen keittiötä. Joulusta on silti tarkoitus puhua, erityisesti jouluruuasta.

75-vuotias Outi Pakkanen on suomalaisen dekkarikirjallisuuden la grande dame, joka kirjoittaa tällä hetkellä jo kolmattakymmenettä romaaniaan. Tärkeässä roolissa niissä on jo pitkään ollut ruoka, eikä ihme: kirjailija on itse tunnettu herkkusuu. Ja nyt hän on luvannut paljastaa joulupöytänsä suosituimman ruuan ohjeen.

Tai no, ainakin toiseksi suosituimman.

”Reseptit on tarkoitettu kiertoon, mutta yksi ohje on salainen. Se on joulusinappini”, Pakkanen sanoo.

Tuo sinappi on hänen tuttavapiirissään kuuluisa. Kun Pakkanen työskenteli kirjakerhon päätoimittajana, hänellä oli tapana valmistaa sinappia paitsi läheisilleen myös työkavereilleen ja kustantajalleen.

”Yhtenä vuonna tein 76 purkkia”, Pakkanen kertoo. Samalla hän alkaa purkaa ruokatavaroita kassista. On aika keskittyä silliin.

Pakkanen viettää joulua vuorovuosin omassa ja veljen kodissa. Hän tekee aina kaikki ruuat. Kymmenen viime vuoden ajan joulupöytään on kuulunut venäläinen sillitahna.

Sen ohje on peräisin hänen kouluaikaiselta ystävältään Marjukalta, joka puolestaan sai sen äidiltään, joka sai sen ystävättäreltään. Tahna on paitsi herkullista myös helppo valmistaa. Juuri sellaisia ohjeita tarvitaan jouluna, kun keittiössä helposti loppuu niin aika, tila kuin ruuanlaittajan kärsivällisyys.

Ohje on simppeliydessään myös täydellisesti Pakkasen ruokafilosofian mukainen.

”Ruuanlaitto ei ole taidetta, vaan sen pitää olla ennen kaikkea hauskaa. En ylipäätään elämässä tykkää mistään piperryksestä.”

Kananmunat pitää keittää kovaksi.

Sillitahna syntyy yksinkertaisista aineksista ja vähällä vaivalla.

Ohjeessa on tärkeää käyttää nimenomaan sillifileitä, ei säilykesilliä.

Outi Pakkasen äiti, lastenkirjailija Kaija Pakkanen ei juuri välittänyt kokkaamisesta. Ruokahuoltoa hoitivat paljolti kotiapulaiset.

”Ruuanlaitto tuli elämääni vähitellen noin 20. ikävuodesta eteenpäin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki miehet elämässäni ovat olleet hyviä kokkeja”, kirjailija kertoo.

Tärkeä innoittaja oli myös nuoruuden paras ystävätär. Tytöt perustivat kimppakämpän Dagmarinkadulle. Asunto nimettiin tuttavapiirissä nopeasti Dagudiscoksi, koska siellä pidettiin villejä juhlia. Niiden välissä Pakkasen ystävällä jäi kuitenkin aikaa myös puuhailla keittiössä.

”Olin vähän kateellinen, kun hän laittoi niin hyviä ruokia. Jossain vaiheessa sitten sisuunnuin, että eihän tuo voi niin vaikeaa olla.”

Ensimmäinen ruoka, jonka Pakkanen valmisti, oli lohilaatikko. Sitä hän oli nähnyt asuintoverinsakin tekevän. Pakkanen halusi lyödä kaverinsa laudalta ja lisäsi ruokaan tuplamäärät juustoa ja kermaa. Paluuta ei ollut: ruuasta tuli yksi elämän keskipisteistä.

Kirjallisuudessa ruokakuvauksilla on monia tehtäviä. Erityisen usein gastronomia saa keskeisen roolin juuri salapoliisiromaaneissa — synkät rikosjuonet kun kaipaavat vastapainokseen aistikkaan herkuttelun kuvauksia. Pitkät lounaat ja herkulliset illalliset rytmittävät niin Georges Simenonin kuin Rex Stoutinkin kirjoja. Suomessa niin sanottuja gastrodekkareita ovat kirjoittaneet muun muassa Heikki Valkama ja Vera Vala.

Outi Pakkasen kirjoihin ruoka tuli vähän vahingossa, Anna Laine -henkilöhahmon myötä. Tämän esikuvana toimi Pakkasen entinen työkaveri, joka söi koko ajan, tai jos ei syönyt, puhui ruuasta. Alkujaan Anna Laineen piti esiintyä vain yhdessä kirjassa, mutta lukijat ihastuivat neuvokkaaseen graafikkoon. Ja kun Laine oli tullut lukijoille tutuksi, alkoi lankapuhelin soida yhä useammin. Fanit halusivat tietää, miten Anna Laine valmisti teosten sivuilta tutut ruokansa.

Pakkanen alkoi listata reseptit kirjansa loppuun. Ettei niitä tarvitsisi aina erikseen kerrata puhelimessa. Sittemmin Anna Laineen ohjeet on koottu myös keittokirjaksi.

Veteraanidekkaristi ymmärtää kyllä, että tämä puoli kirjoista on hänen lukijoilleen tärkeä.

”Itsekin tykkään ihan kauheasti ruuan kuvauksesta esimerkiksi Donna Leonin kirjoissa. Ei edes haittaa, vaikka niiden juoni on ihan samanlainen joka kerta.”

Hän miettii hetken ja naurahtaa.

”Voi olla, että niin minunkin kirjoissani on.”