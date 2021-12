Olavi Uusivirta, 38, on helsinkiläinen muusikko ja näyttelijä. Hänen isänsä Matti Uusivirta, 66, on helsinkiläinen dramaturgi, joka on nykyisin eläkkeellä.

Lapsena Olavi Uusivirta pelkäsi masentuneen dramaturgi-isänsä puolesta, kun lama oli vienyt työt.

Olavi Uusivirta:

”Faija on erakkoluonne, joka ei tarvitse ympärilleen hirveästi muita. Hänellä on aina ollut työhuone, jonne hän on vetäytynyt kirjoittamaan ja tekemään tutkimuksiaan.

Kun olin pieni, asuimme Kotkassa. Isä oli dramaturgi Kotkan kaupunginteatterissa, äiti lastentarhanopettaja.

Faija luki minulle joka ilta. Hän ei aliarvioinut vastaanottokykyäni, vaan valitsi lukemiseksi jo varhain Tšehovin novelleja tai Pentti Saarikosken runoja. Kotona soi aina musiikki, ja nelivuotiaana olin jo kuunnellut puhki Kaj Chydeniuksen Kauneimmat rakkauslaulut.

Kun olin kuusi, muutin äidin kanssa Karkkilaan, jonne hänet pyydettiin perustamaan päiväkotia. Faija sukkuloi kolme vuotta Kotkan ja Karkkilan väliä, kunnes muutti kanssamme.

Se oli kohtalokas liike isän taiteelliselle uralle. Lama alkoi, ja faijan oli vaikeaa löytää alansa töitä. Hän oli pitkiä aikoja työttömänä ja teki hanttihommia esimerkiksi alastonmallina kuvataidekerhoissa. Samalla hän kirjoitti juttujaan, kuten tv-elokuvan Kimalainen, joka ei mennytkään Ylellä läpi.

Ammatillisia vastoinkäymisiä oli monia, ja faija masentui. Olin huolissani, sillä hän voi tosi huonosti ja käsitteli ahdistusta kapakassa. Jos isä ei ollut illalla kotona, pelkäsin, että hänelle sattuu jotain.

Taloudellisesti oli tosi niukkaa. Asuimme vuokralla pienessä kaksiossa ja oli juhlapäivä, kun oli varaa ostaa Ilta-Sanomat. Toisaalta työttömänä isä pystyi olemaan paljon kanssani ja rakensimme legoilla tuntikausia.

Faija alkoi tehdä myös Shakespeare-käännöstä Myrskystä. Alaviitteitä kertyi yli tuhat sivua, ja samalla hän tuli kirjoittaneeksi Shakespearen elämäkerran. Faijassa on aina ollut monomaanikon vikaa. Kun hän innostuu jostain, hän uppoutuu siihen täysin.

Minulla ei ollut kotiintuloaikoja eikä aresteja. Faija tuli hyvin toimeen kavereideni kanssa, ja kun olin 12, hän lähti kanssamme Ruisrockiin ja seuraavana vuonna Roskilden festivaaleille. Faija ei holhonnut, mutta katsoi, että joku roti säilyy.

Vuonna 1996 pääsin Kruununhaan yläasteelle musiikkiluokalle ja muutimme Helsinkiin. Soitin rumpuja eri bändeissä. Isä tuli aina keikoille ja bilettämään kanssamme.

Täysi-ikäistyessäni vanhempani erosivat, ja minua alkoi ärsyttää faijan emotionaalinen sulkeutuneisuus. ´Äh, en halua puhua siitä´, oli hänen vakiovastauksensa. Olemme molemmat konfliktikammoisia, mutta silloin sanoin, että hänen kyvyttömyytensä puhua tunteistaan vituttaa. ´Nyt sanot, miltä susta tuntuu´, vaadin.

Sen jälkeen hän ei ole kieltäytynyt puhumasta, jos kysyn jotain, mutta tiedän, että faija on lukinnut sieluunsa monia haavojaan.

Hänen lapsuudenkodissaan oli ahdistava ilmapiiri isänisän alkoholismin takia. Tämä oli sodankäynyt kuvataiteilija, joka ei pystynyt elättämään itseään maalaamisella, vaan teki mainospiirtäjän töitä.

Jossain vaiheessa faijakin luopui ammatti-identiteetistään kirjoittajana. Hänelle ei ole ollut luontevaa markkinoida ideoitaan elokuva- ja teatteriohjaajille ja tehdä itseään tykö. Opportunismi puuttuu faijan dnasta. Se on kaunista, mutta raaka totuus on, että taidealalla sosiaaliset suhteet vaikuttavat uralla etenemiseen.

Vuonna 2004 faija sai töitä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. Se ei ollut intohimotyö, mutta parempi kuin työttömyys. Kun faijan kirjallinen ura jäi taka-alalle, hän uppoutui vapaa-ajalla keksintöihinsä: kehitteli viikkokaudet vaikkapa aerodynaamisesti tehokkaita lentokoneen siipiä.

Faija on ollut aina suurimpia fanejani. Joskus ärsyynnyin siitä, että aina kun hän soitti, puhelu liittyi muusikon ja näyttelijän uraani: johonkin lehtijuttuun tai siihen, kuinka monta nimeä hän saa listalle Tavastialle. Sanoin, että olisi kiva, jos hän soittaisi kysyäkseen, mitä kuuluu. Faija otti siitä kopin. Puheluissaan hän referoi minulle usein myös uniaan.

Nyt harjoittelemme Kansallisteatterissa yhdessä Hamlet-näytelmää, jonka ensi-ilta on tammikuussa. Minä esitän Hamletia ja faija on Hamletin isän haamu. Jännitin, miten hän klaaraa homman, mutta yhteistyö on sujunut. Näytelmässä käytetään Matti Rossin Shakespeare-käännöstä, mutta faija sai erikoisluvan käyttää repliikeissään omaa käännöstään. Emme ole olleet viime vuosina kovin tiiviisti tekemisissä, ja näytelmä on hieno mahdollisuus tavata lähes päivittäin.

Kun viime kesänä olimme mökillä, kysyin, onko hän onnellinen. En tiennyt mitä faija vastaa. Hän pitää yhä monet asiat sisällään, ja on minulle mysteeri. Mutta faija sanoi, että kokee olevansa onnellinen. Siitä tuli hyvä fiilis. Hän ei ole katkeroitunut, vaikkei ole saanut tehdä koulutustaan vastaavaa työtä.

Viime vuonna hän jäi eläkkeelle. Faija asuu yksiössä Puu-Vallilassa ja tulee vähällä toimeen. Vaatteet hän saa kierrätettyinä kavereiltaan. Vanhetessaan faija on haurastunut, ja joskus joudun vääjäämättömästi luopumaan hänestä. Nyt tuntuukin yhä tärkeämmältä järjestää yhteistä aikaa, sillä siihen ei ole ikuisesti mahdollisuutta.”

Isä ja poika olivat läheisiä alusta asti.

Matti Uusivirta:

”Kun Olavi syntyi, olin 28-vuotias ja opiskelin Teatterikorkeakoulussa dramaturgiaa. Olimme menneet hänen äitinsä Merjan kanssa naimisiin muutamaa kuukautta aiemmin.

Muutimme Helsingistä Kotkaan, kun Olavi oli yksivuotias. Hän oli vauhdikas ja kovatahtoinen lapsi. 2-vuotiaana hän esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti. Olimme junassa, ja Olavi juoksi hienosti pukeutuneen pariskunnan eteen ja alkoi laulaa Jacques Breliä: ´porvarit, liituraitasiat…´

Asuimme keskustassa neljän huoneen vuokrakämpässä, ja kirjoitin öisin työhuoneessani näytelmäsovituksia. Olaville taiteellinen työskentely näytti varmaan ilottomalta puurtamiselta.

Työni takia aika jäi vähiin vaimon kanssa ja kotona oli riitoja. Meillä oli myös paljon velkaa ja jouduimme välillä ottamaan uusia vekseleitä, jotta saimme laskut maksettua.

Olavi oppi lukemaan jo vähän yli 3-vuotiaana. Kun vein hänet teatterille, hän jaksoi keskittyä aikuistenkin näytelmiin ihmeen hyvin.

Vuonna 1987 Merja kutsuttiin Karkkilaan perustamaan päiväkoti Karkkia. Se oli Aki Kaurismäen omistamassa vanhassa navetassa, jossa oli myös Akin äänitysstudio ja työtiloja taiteilijoille.

Minulle Karkkilaan muuttaminen ei ollut työni kannalta järkevää, ja pohdin eroakin. Mutta Olaviin vedoten Merja sai minut ylipuhuttua.

Muutin heidän perässään vuonna 1990. Jätin vakituisen työni ja yritin elättää itseni freelancerina. Sitten tuli lama.

Sain apurahat kahteen elokuvakäsikirjoitukseen, mutta ohjaaja ei saanut rahoitusta kasaan eikä kumpaakaan leffaa tehty. Ohjasin parissa harrastajateatterissa, tein lehtijuttuja ja olin töissä muun muassa pesulassa. Se oli rankkaa aikaa. Silti minulla oli koko ajan työhuone, jossa kirjoitin omia juttujani.

Olavi alkoi soittaa 8-vuotiaana rumpuja, ja oli mukana äitinsä pitämissä lasten ja nuorten teatterikerhoissa. Presidentinvaalien alla vuonna 1994 hänen roolihenkilönsä oli Martti Sahtivaari.

Olavi ei koskaan kapinoinut, mutta pieniä töppäilyjä oli. 12-vuotiaana hän tuli ensimmäisen kerran humalassa kotiin. Näin ikkunasta, että poika hoipertelee ja mahtuu hädin tuskin kadun leveydelle. Asiat hoituivat puhumalla, eikä Olaville tullut sanktioita. En ole ollut isänä auktoriteetti, vaan pikemminkin luotettava kaveri.

Vuonna 1996 muutimme taas Helsinkiin. Työskentelin muun muassa telakalla, sijaisopettajana, kuorma-autokuskina ja kaivurin avustajana. Olavi soitti rumpuja Fugu-bändissä ja pääsi myöhemmin Helsinki-kuorojen perkussionistiksi ja rumpaliksi. Kuorojen mukana hän oli kiertueilla muun muassa Yhdysvalloissa ja Italiassa. Myöhemmin hän oli rumpalina Antti Saksa jazz triossa, joka esiintyi sunnuntaisin hotelli Kämpissä.

Lukiossa Olavi alkoi tehdä omia kappaleita. Hän lähetti demojaan kolmeen eri levy-yhtiöön, ja kaikista tarjottiin levysopimusta. Warneria edustava Maija Vilkkumaa tuli kesken koulupäivän tapaamaan Olavia kouluun. Vertailimme sopimuksia yhdessä ja Olavi valitsi Universalin.

Pian ensimmäisen levyn jälkeen minä ja Merja erosimme. Asuimme hetken aikaa Olavin kanssa kahdestaan, kunnes hän löysi oman kämpän.

Kävin usein Olavin keikoilla, kiersin Suomea hänen keikkabussissaan ja juhlin backstagella. Kommentoin myös hänen tekstejään ja ehdottelin biisijärjestyksiä, mutta Olavi piti oman päänsä. Keikoilla ja musiikkivideoiden kuvauksissa toimin joskus autokuskina ja kahdessa videossa myös esiinnyin.

” ”Olavi on minulle kaikkein tärkein ihminen.”

Olavi on ollut minulle aina kaikkein tärkein ihminen. Olen saanut hänen kauttaan myös paljon kavereita. Viime vuosina olemme käyneet silloin tällöin syömässä ja saunomassa ja Olavi on kustantanut minulle matkoja kanssaan esimerkiksi Kreetalle, Sardiniaan ja Lontooseen. Välillä kuskaan Olavin tytärtä viulutunneille.

Tavatessamme puhumme teatterista ja taiteesta. Kerran olin Olavin mielestä äänestämässä väärää henkilöä, ja hän sai pääni käännettyä.

Kun minulla on ollut vaikeampia kausia, en ole tukeutunut Olaviin. Olen sukupolvea, jonka mielestä miehen pitää pärjätä itse. Työelämässäkin olen koittanut tehdä asiat yksin.

Olavi ei yritä pärjätä ilman muita. Hän on hyvin sosiaalinen ja saa ihmiset puolelleen.

Olavi on kertonut minulle tuoreesta avioerostaan, mutta emme ole käyneet sitä kauhean paljon läpi.

Tulevaisuudessa toivon, että voimme olla toistemme tukena. Kaksi vuotta sitten liukastuin joulusaunassa ja sain yhdeksän kylkiluunmurtumaa. Kuukausien mittaan keuhkoistani imettiin 5,7 litraa verta. Aloin tuntea olevani vanha ja raihnainen.

Syyskuussa aloitin harjoitukset näyttelijänä Kansallisteatterissa. Nyt olen poikani kuolleen isän haamu.”