Maailmanlaajuinen konttikriisi, koronasulut ja komponenttipula näkyvät tyhjinä hyllyinä joululahjaostoksilla Suomessakin.

Nykymaailma on rakennettu niin, että kun yksi satamatyöntekijä saa koronavirustartunnan toukokuussa Etelä-Kiinassa, se näkyy joulukaupassa Suomessa.

Sitä 44-vuotias Mu Mou tuskin ajatteli saapuessaan Yantianin konttisataman länsiosaan 21. toukokuuta. Työvuoro oli alkamassa, ja rutiineihin kuului, että jokainen käy testissä aina seitsemän päivän välein. Mun edellinen testi oli ollut puhdas. Nyt ei ollut.

Mu määrättiin sairaalaeristykseen ja 54 muuta karanteeniin. Tartuntoja ilmeni lisää: myös Xu, Zeng ja Zhang olivat sairastuneet.

Yantianin kautta kulkee noin 13 miljoonaa 20 jalan merikonttia vuodessa. Se tarkoittaa keskimäärin 35 000 konttia päivässä. Pari vuotta vanhojen tilastojen mukaan 60 prosenttia sataman reiteistä kulkee kohti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Nyt satama pysähtyi. Alukset, jotka olivat saapumassa perille, jäivät merelle ankkuriin. Pian niitä oli kymmenittäin. Uusia laivoja ei lastattu. Konttipinot alkoivat kasvaa.

Niiden sisällä oli länsimainen joulu.

Satamassa ja sen lähialueilla testattiin 62 547 ihmistä. Holtitonta tartunta-aaltoa ei lopulta tullut, mutta joulukauppaa Yantianin jälkilaineet keinuttavat. Maailman tavaravirrat ovat sekaisin.

Siitä ei toki pidä syyttää Mu Mouta. Yantianin tapaus kuvaa ennen kaikkea globaalien toimitusketjujen haavoittuvuutta.

Joulukauppaan vaikuttavat myös Kiinan energiatilanne (rajoitusten takia sähkökatkoja on niin paljon, että jopa liikennevalot ovat sammuneet), konttikriisi (kontteja on vähän, ne ovat väärissä paikoissa ja hinnat ovat moninkertaistuneet), Aasian maiden tehtaiden ja satamien koronarajoitukset (yhdestäkin tartunnasta voi tulla sulku) sekä yleinen pula työvoimasta (pehmoleluille ei tahdo löytyä ompelijoita) ja komponenteista (elektroniikkatuotteita ei saada kasaan, jos yksikin osa puuttuu).

Kaiken tämän seurauksena tälle joululle on annettu kansainvälinen lahjahälytys.

Suuret leluyhtiöt, kuten esimerkiksi My Little Ponyja valmistava Hasbro, Lol Surprise -nukeista tunnettu MGA Entertainment ja Barbie-nukkevalmistaja Mattel ovat varoittaneet, että joulusesongissa kaikkea ei ole saatavilla ja hinnoissa on nousupainetta.

Sama näkyy elektroniikkahyllyissä. Tyhjää on Playstation 5- ja Nintendo Switch OLED -pelikonsolien ja uusien Iphonejen kohdalla. Myös eurooppalaiset kirjapainot kärsivät paperipulasta ja koronasta. Siksi kestää, että kirjat saadaan kauppoihin. Esimerkiksi latvialainen Livonia Print, joka painaa merkittävän osan Suomessa myytävistä kirjoista, on kertonut, että viidennes sen henkilöstöstä oli lokakuussa sairauslomalla.

Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrilalla on Suomen joulukaupan isosta kuvasta kaksijakoinen viesti.

”Tänä vuonna kaupoissa tyhjiä hyllyjä on enemmän kuin on totuttu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tiukalle viritetty logistiikkaketjujen verkosto tällä tavalla häiriintyy”, hän toteaa.

”Mutta ei tässä mitään pula-aikaa eletä. Tavara ei ole maailmasta loppumassa.”

Myös S-ryhmän käyttötavarakaupan johtajan Virpi Viinikaisen mukaan tämä on poikkeusvuosi. Suosikkituotteet loppuvat joka joulu, mutta nyt kisa on vielä kovempi.

”Kun ongelma on globaali, kaikki vähittäismyyjät painivat samojen ongelmien kanssa. Kiertoreittejä muita parempaan asemaan ei ole. Meillä tilanne on silti ihan kohtalaisen hyvä, esimerkiksi lelukuvaston jokaista tuotetta saatiin hyllyyn.”

Riihimäellä ja Tampereella lelukauppoja pyörittävän Janne Katajan mukaan tämän vuoden leluostoissa vallitsivat viidakon lait. Ei ole ollut pelkästään hidasta ja kallista vaan myös epävarmaa. Kaikki jouluksi tilatut lelut eivät ole vieläkään saapuneet.

Kataja listaa leluja, jotka hänen arvionsa mukaan uhkaavat loppua joulukaupasta Suomessa ja muualla: Squishmallows-pehmot, Bratzit, Brion nukenvaunut, Monster Jam -autot, Bakuganit, Pokemonit, Ryhmä Haun uutuushahmo Lilli sekä pehmoleluista avautuvat makuupussit.

Kuusen alle riittää silti kääröjä. Kataja sanoo, että varastossa on yli 80 000 lelua.

”Normaalisti tekisimme vielä enemmän täydennyksiä ja tilaisimme lisää hiteiksi osoittautuneita tuotteita. Nyt monet lelut ovat totaalisen loppu maahantuojilta.”

On yksi hahmo, joka tietää, mitä pukinkonttiin laitetaan, jos toivelistassa on toimitusvaikeuksia. Hän hyräilee puhelimeen.

Joulupukki kertoo, ettei ole lahjattoman aaton ystävä. Kohtuutta hän arvostaa.

”Parhaita lahjoja on kautta aikojen ollut hyvä mieli. Sitä ei tarvitse kuljettaa kontilla, eikä se vaadi lahjapaperia.”

Myös saatavuudesta on takuu.