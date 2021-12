Jenni: ”Hönttii ol kolmestaa tääl itsenäisyyspäivän.”

Sauli: ”Ei kyl ainaka kukaan pääse ny sanoma, et Niinistö kaurel ei olis ymmärretty Linnan juhlien arvokkuurest yhtä mittä. Piretä me perinteist kii ku me olla itte niimpal instituutio kummiski.”

Jenni: ”Ollaa me kyl aika kooho instituutio.”

Sauli: ”Et sunkka sää meinaa, että mää olisim kooho. Kaikkii epiteettei mää ole kuullu mutten tommost.”

Jenni: ”Ootha sää ny iha kooho instituutio, jol o kooho poika.”

Sauli: ”Misä se mini-instituutio ny viheltä menemä?”

Jenni: ”Tual! Aaro, ei saa men Valtiosalii!”

Sauli: ”Mää mene peräs!”

★

Jenni: ”Lauralt tuli just viästi. Ne o Noora kans tääl iha koht.”

Sauli: ”Eiks me voira hoita haastattelu täsä, ko meil on hyvi aikka. Mitä itsenäisyys Teil ollenka merkitteekä?”

Jenni: ”Kyl se meinaa enne kaikkee sitä et me saaraa elää tääl turvallises maas ja rakentaa suamalaist yhteiskuntaa. Ja ny o suvvuaro. Mitä itsenäisyys Teil merkkaa, herra Tasavalla Presidentti?”

Sauli: ”Kyl mää sanosi, et enite itsenäisyyttä ol sillo, ko mää Rauramo ja Ollila kans pörräsi Storyvilles.”

Jenni: ”Iha pöffeli vastaus!”

Sauli: ”Ei tua ainaska ollu sitä sama pölinää, mitä mult suust yleensä pääse.”

★

Laura ja Noora: ”Moii! Vaksit päästi meidät sisään.”

Sauli: ”Moro!”

Jenni: ”Oottepa te hianoi!”

Laura: ”Ite ootte tosi hienoja.”

Jenni: ”No varmaa. Tiäksää, Sauli unohti kenkäs. Ny se sit kulkee frakis sukkasillaa.”

Sauli: ”Tämmöttös ei oleka enne ollu kertaka, et Tasavalla presidentti olis Linnan juhlis ilma mittä kenki jalas.”

Noora: ”Tästä saisi mahtavan kuvan Seiskaan.”

Laura: ”Missä Aaro on? Mulla on Aarolle lahja.”

Jenni: ”Tual se o. Mikä sil o käres?”

Sauli: ”Tommone uusparokkine kynttiläjalka Peilisali pöyrält.”

Aaro: ”Tsum tsum tsum!”

Jenni: ”Aaro! Se ei ol mikää laserpyssy! An se äitil! Kummitätil on sul jottai.”

★

Noora: ”Me tultiin ravintolan kautta ja tuotiin ruokaa. Saulille on lihaa.”

Sauli: ”Siit mää tykkä.”

Laura: ”Onko näissä juhlissa kättely?”

Jenni: ”Meinaatteks oikeesti kätel?”

Noora ja Laura: ”Kättely! Kättely! Kättely!”

Aaro: ”Kättely! Kättely! Kättely! Kättely! Kättely! Kättely!”

Sauli: ”Kyl maar meirä kätellä pitä, Linnan juhlat sentäs. Eihä täsä isäntäkä pääse mihinkä tunnelmasse muute.”

Aaro: ”Kättely! Kättely! Kättely! Kättely! Kättely! Kättely!”

Jenni: ”Aaro, ny riittää.”

★

Noora: ”Hyvää iltaa.”

Sauli: ”Iltaa. Tervetuloa!”

Noora: ”Kiitos.”

Laura: ”Hyvää iltaa.”

Sauli: ”Iltaa. Tervetuloa!”

Noora: ”Hyvää iltaa.”

Jenni: ”Iltaa. Tervetuloa.”

Laura: ”Aaro, tuletko kummitädin kanssa tänne kättelemään.”

Jenni: ”Kat ny, se meni iha puihi. Voi piänt.”

Sauli: ”Heil oli tarhas ollu Itsenäisyyspäiväjuhla. Kyl hän siäl oli kätelly iha reippast presidenttiparii.”

Porinnokset Mari Koppinen HS, turunnokset Veli-Pekka Lehtonen HS. Lisää Kuukautisen pakinoita täällä.