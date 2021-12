Kirjailija Laura Lindstedt kertoo suhteestaan amerikankääpiökettuterrieri Bouboulinoon. Minä & hän on Kuukausiliitteen uusi juttusarja, jossa ihminen puhuu eläimestään.

Olin ollut koiralle allerginen, ja kun minuun iski aikuisena koirakuume, menin kolme vuotta kestävään siedätyshoitoon. Se tehosi.

Kun Bubu tuli meille, olimme silloisen kumppanini kanssa etukäteen tehneet päätöksen, että koiraa ei sitten päästetä sänkyyn. Ensitöikseen hän hyppäsi vuoteelle, ja on siitä lähtien ollut siinä.

Puhun Bubulle paljon lauseita, jotka ovat turhia viestinnän kannalta. Lässytän ja höpötän, ja olen ymmärtänyt, että se on hoitavaa puhetta myös itselle. Koira ei ole vain sen puheen vastaanottaja, vaan myös minä. Puhutaan lemmikkieläinten terapeuttisuudesta, ja minä todellakin tiedän, että se on totta. Jos on joku raskas tilanne elämässä, aina voi mennä eläimen lähelle ja lässyttää tyyliin ’sinä olet puhdas tällaisesta ihmiselämän paskasta’. Koira tai kissa on siinä ja nauttii rapsutuksista ja hellyydestä. Sitä kautta saa itseensäkin vähän sitä viattomuutta.

Nykyisin meillä on Bubun yhteishuoltajuus ex-kumppanini kanssa. Nykyisellä kumppanillani on kissa nimeltä Jaakko. Minulle nämä eläimet ovat ehdottomasti perheenjäseniä, osa ydinperhettäni. Jos joskus olemme kotona ilman eläimiä, koti tuntuu tosi tyhjältä. Olipa elämässä mitä melskettä hyvänsä, tuntuu, että asiat ovat aika hyvin, kun me kaikki olemme kotona.

Kun veimme eka kerran Bubun ja Jaakon samaan tilaan, se oli katastrofi. Mutta nyt, kaksi vuotta myöhemmin tilanne on mainio. Minä ja kumppanini olemme pitkään haaveilleet Instagram-kuvasta, jossa kissa ja koira nukkuvat vierekkäin. Vielä ei olla aivan siinä, mutta nyt ne pystyy olemaan jo chillisti lähekkäin.”