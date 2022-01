Wide ContentPlaceholder

Suomen suosituimmat kirosanat

Varoitus: tässä jutussa on valtavasti kirosanoja, mutta niin on suomen kielessäkin. Kuusi suosituinta kirosanaa tietävät kaikki, joten on hyvä tuntea myös niiden historiaa. Mistä kirosanat tulivat, mihin niitä tarvitsemme – ja millaisia voimasanoja kirosanojen tutkijat itse käyttävät?

Tehdäänpä ensin pieni testi. Mitkä seuraavista sanoista ovat mielestäsi kirosanoja: vattu, jösses, kehveli, herranjumala, kusi, hitto, hemmetti, mulkku, perse, saatana, vittu, perkele? Tutkija Minna Hjort on teettänyt samankaltaista testiä. Siksi hän tietää, että useimmille esimerkiksi kehveli ja herranjumala eivät ole kirosanoja. Hemmetti jakaa kansan kahtia, hitto on kirosana jo selvälle enemmistölle.