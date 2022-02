Philip Teirin dandan-nuudelit

kahdelle

Kastike:

1 rkl kiinalaista seesamitahnaa

2 rkl vaaleaa soijakastiketta

1 tl tummaa soijakastiketta

4 rkl chiliöljyä (esim. sichuanilaista mala-chiliöljyä)

2 tl kiinalaista mustaa viinietikkaa

½ tl paahdettuja ja jauhettuja kokonaisia sichuaninpippureita (tai maun mukaan enemmän)

Lisäksi:

200 g kuivattuja vehnänuudeleita

kourallinen pilkottua tuoretta pak choita

2 rkl pieneksi silputtua kevätsipulia

1 rkl murskattuja suolapähkinöitä

Annoksen päälle:

2 rkl rypsiöljyä

1 tl raastettua inkivääriä

1 raastettu valkosipulin kynsi

150 g jauhelihaa

½ rkl Shaoxing-riisiviiniä (saatavilla Alkosta, voi jättää myös pois)

1 tl vaaleaa soijakastiketta

1 tl tummaa soijakastiketta

2 rkl kiinalaisia säilöttyjä vihanneksia (saatavilla etnisistä kaupoista, voi myös korvata kimchillä)

suolaa

Laimenna seesamitahna kahdella ruokalusikallisella chiliöljyä, kunnes se on juoksevaa. Jaa seesamitahna kahteen annoskulhoon. Jaa myös muut kastikkeen aineet puoliksi kulhoihin ja sekoita. Tee päällyste. Kuumenna öljy isossa wokkipannussa kovalla lämmöllä. Vaihda levy matalalle lämmölle ja lisää raastettu inkivääri ja valkosipuli pannuun. Paista inkivääriä lyhyesti, kunnes tunnet sen tuoksun. Lisää liha ja paista, kunnes se on saanut väriä. Lisää riisiviini. Paista lihaa, kunnes se on kypsää. Huuhdo säilötyt vihannekset ja puristele ne kuiviksi. Lisää wokkiin molemmat soijakastikkeet ja säilötyt vihannekset. Sekoita. Tarkista lopuksi suola ja lisää sitä maun mukaan. Siirrä pannu miedolle lämmölle. Keitä nuudelit ja lisää pilkottu pak choi niiden joukkoon viimeiseksi minuutiksi. Kaada nuudelit ja pak choi siivilään. Jaa ne kahteen kulhoon. Lisää annosten päälle lihaseos, kevätsipulit ja suolapähkinät. Sekoita ennen syömistä.

Resepti on Philip Teirin versio Fuchsia Dunlopin alkuperäisreseptistä, joka on julkaistu kirjassa The Food of Sichuan.