Kuukausiliite | Suomen kieli

Me ei osata enää suomea

Suomi on hieno kieli, mutta se on vaarassa. Ja se on ihan omaa syytämme.

Kuunnellaanpa, miten me oikein puhumme. ”Mun kyssäri on teidän celebrity crush”, sanoo Tuomas Aho. Hän siis kysyy, kehen julkisuuden henkilöön paikallaolijat ovat ihastuneet. Käynnissä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kokous. Se alkaa kierroksella, jonka aikana kukin hallituslainen kertoo kuulumisensa ja vastaa aloittajan keksimään hassuttelukysymykseen.