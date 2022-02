Toimittaja Katja Ståhl ja hänen hevosensa Hilppa ovat kuin vanha aviopari. Minä & hän on Kuukausiliitteen juttusarja, jossa ihminen puhuu eläimestään ja heidän suhteestaan.

Hilppa on mun elämän ensimmäinen oma kasvattihevonen. Hän syntyi kaksi viikkoa etuajassa, enkä päässyt synnytykseen, kun jouduin olemaan naistenlehden kuvauksissa. Hän oli 18 tunnin ikäinen, kun näin hänet ensimmäisen kerran. Hän kietoi minut heti kavionsa ympärille.

Ensimmäisen kolmen vuoden aikana hevoselle ei oikein voi opettaa mitään muuten kuin leikin varjolla. Hänen äitinsä ja muut lauman jäsen opettavat olemaan hevonen, ja mun pitää opettaa, miten ollaan ihmisten kanssa.

Hilppa on kaikin puolin hieno tyyppi. Ja viisas. On mietitty, että pitäisi antaa hälle Rubikin kuutio sinne talliin ajankuluksi. Tai sudokuja.

Hevonen on sukua jänikselle, se on saaliseläin, joka lähtee pakoon. Se on hevosen dna:ssa. Mun täytyy olla se urhea ja rohkea ja vahva, joka hänet pelastaa. Semmoiseksi ryhtyminen on ollut tässä minulla isoin tehtävä.

Käyn tallilla ainakin kuutena päivänä viikossa. Hänellä ratsastetaan kouluratsastusta ja esteitä ja maastoa ja maastoesteitä. Oon ajatellut, että panisin pulkan perään, mutta alkutalvesta se oli hankalaa, kun lunta oli niin vähän.

Ensimmäiseksi katson aina hevosen korvia. Korvat kertoo, mihin huomio on kiinnittynyt, ja jos ei ole kiinnittynyt mihinkään, niin sitten siellä menee huonosti.

Meillä kyllä kommunikaatio pelaa. Me ollaan aika lailla yhteen kasvaneita, eletään sellaista mukavaa rinnakkaiseloa. Tunnetaan toisemme kuin vanha aviopari. Välillä käydään kaikki kolme lenkillä metsässä omilla jaloilla, minä, hevonen ja koira. Silloin tuntuu, että maailmassa on kaikki kohillaan.”