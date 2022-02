Minulla on pitkät raajat, mikä on mäkihypyssä hyvä asia, koska silloin yleensä lihaksetkin ovat pitkät. Pitkät lihakset eivät kerää massaa. Jalkojen ja keskivartalon pitää olla ruutia. Hyvä liikkuvuus on myös tärkeää, jotta taipuu oikeaan asentoon. Tähän lajiin ei ole yhtä hyvää vartalotyyppiä. Menestyneissä hyppääjissä on lyhyitä ja pitkiä. Keveydestä on kuitenkin etua. Painonhallinta on onneksi minulle helppoa.

Mäkihyppy on siitä mielenkiintoista, että onnistuminen voi olla hyvin pienistä asioista kiinni. Pidän siitä, että lajissa pääsee haastamaan itseään. Parasta on kuitenkin lentäminen.

Kämmenluuhun, sormiin ja varpaisiin on tullut murtumia joko mäessä tai harjoituksissa, mutta vakavilta loukkaantumisilta olen säästynyt. Solisluut ovat olleet heikko kohtani. Ne ovat katkennut viisi kertaa. Olen toipunut vammoista yllättävän hyvin.

Itseluottamus on yksi isoimmista asioista mäkihypyssä. Siinä on minulla vielä hiomista. Jos on vaikka kaatunut tavallista pahemmin, itsesuojeluvaisto herää, ja vaatii muutaman kerran, että hyppy alkaa taas kulkea.

Monen urheilulajin on alkujaan ajateltu sopivan vain miehille. Olen kuullut paljon epäilyjä, ettei naisen vartalo kestä hyppäämistä. Nykyään naisten mäkihyppy on olympialaji, ja viime vuosina kommentit ovat vähentyneet.”