Kausileivonnaisten myyntiajat pitenevät kaiken aikaa. Siihen on tehtävä loppu.

Valokuva on näpsäisty 22. tammikuuta.

Suttuinen valokuva esittää kahvilan vitriiniä. Siinä on heijastavia lasipintoja ja apeanharmaa yleisvaikutelma. Sen verran kuvasta kuitenkin saa tolkkua, että tajuaa, miksi se on otettu.

Se esittää aikamme rappiota ja tapainturmellusta. Jestas sentään, samassa kuvassa esiintyy kolme sesonkileivonnaista yhtä aikaa!

Alimmalla hyllyllä on korillinen joulutorttuja, keskihyllyllä lautasellinen laskiaispullia (kahdella eri täytteellä) ja ylähyllyllä komeilevat runebergintortut.

Ja juuri nyt elämme noita samoja vaaran aikoja. Milloin ja missä tahansa hyväuskoinen sesonkileivonnaisihminen saattaa huomata olevansa valokuvan esittämässä tukalassa tilanteessa.

Joulutorttuja myydään myös joulun jälkeen.

Joulutorttuihin sentään ei kovin usein vuodenvaihteen jälkeen törmää, ja se varmaankin johtuu siitä, että niiden sesonki on pitkä ja intensiivinen. Se alkaa lokakuussa, samaan aikaan, kun pikkujoulukausi heräilee.

Heti vuoden alkupäivinä vitriineihin rynnistävät runebergintortut. Niiden kukoistuskausi kestää hieman yli kuukauden, mutta runebergintorttujen valtakauden loistoa himmentää se, että rinnalle ilmestyy vahva haastaja: laskiaispulla.

Runebergintorttuja saa jo tammikuun alussa.

Laskiaispullien esiintymisaika on kaikista sesonkiherkuista vähiten tarkkarajainen, koska laskiaisen paikka kalenterissa vaihtelee. Tänä vuonna laskiaistiistai livahtaa maaliskuun puolelle (1.3.), joten sesonki venyy lähes puolentoista kuukauden mittaiseksi.

Laskiaispullilla herkutellaan koko kevättalvi.

Sesonkiherkkuja odottavan aika ei keväällä ole pitkä. Tippaleipien ja vappumunkkien sesonki alkaa jo huhtikuun alussa.

Tippaleivän sesonki alkaa jo huhtikuun alussa.

Vappumunkkeja myydään koko kevät.

Jeesuksen kärsimysjuhla, pääsiäinen, on vilkasta leivonta-aikaa, mutta varsinaista yhtä suurta sesonkileivonnaista siihen ei liity. Mämmit ovat tosin olleet jo jonkin aikaa kaupoissa. Sama kasvottomuus koskee myös juhannusta ja oikeastaan koko kesää. Kesällä herkutellaan millä sattuu. Kaupoissa suloisen suven kysyntäpiikki sijoittuu torttupohjahyllyille.

Kauppaketjujen mukaan kyse ei ole siitä, että sesonkileivonnaisten sesongit olisivat pidentyneet. Ihmiset vain tarttuvat hanakammin ajankohtaistarjontaan.

Siksi on hieman yllättävää, että Suomessa on vain yksi sesonki, jota leimaavat tietyt makeistyypit. Se sesonki on joulu, johon liittyvät joulusuklaa ja vihreät kuulat.

Varsinkin suklaan merkitys on niin suuri, että kaupan piirissä on yritetty kehittää vastaavaa tuotetta tai tuoteryhmää muille vuodenajoille. Toistaiseksi lähimpänä onnistumista ovat pääsiäisen suklaamunat ja halloween-teemaan sopivat karkit. Ehkäpä tulevaisuudessa pääsemme kauhistelemaan kevätsalmiakkien ja juhannustoffeiden vyöryä.