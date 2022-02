Suomenlinnassa meren ja suojamuurin välissä seisoo upea puinen huvila. Siellä asuvat Suomenlinnaa kehittäneen aatelissuvun jälkeläinen sekä 500 nukkea.

Sattumalta tänne ei eksy. Ensin pitää saapastella lautalta pitkin Ison Mustasaaren pohjoisrantaa, eikä matkalla sovi sukeltaa syvemmälle Suomenlinnaan. Muuten jää linnoitusta aikoinaan viholliselta suojanneen muurin sisäpuolelle. Petra Tandefeltin ja hänen perheensä talo on nimenomaan muurin ja meren välissä.

Mutta kun talo löytyy, se on, no, varsinainen löytö. Siinä on kaksi viehättävää verantaa, pari parveketta, portaikkoja ja paljon ikkunoita – suuria ja pieniä. Varsinkin lumisina päivinä se on kuin satusetä Zachris Topeliuksen tarinoista.

Talon seinällä kiikkuvassa kyltissä lukee Suomenlinnan Lelumuseo. Nuket ja lelut asuvat alakerrassa, Petra Tandefeltin perhe yläkerrassa.

Lelumuseo on kiinni ja avautuu taas keväällä.

Talo on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Sen rakennutti kapteeni Vasiljev vuonna 1911, jolloin Suomi oli vielä osa suurta Venäjän valtakuntaa.

Samaan aikaan, kun kuohui Venäjällä, taisi kuohua myös kapteeni Vasiljevin omassa elämässä, sillä jo ennen vallankumousta kapteeni joutui myymään talonsa. Tandefelt epäilee, että velkojen takia.

Tarinan mukaan talon osti Suomenlinnassa toiminut venäläinen kauppias, joka myi Viaporin varuskunnalle tarvikkeita.

Harvinaisuuden talosta tekee jo se, että se on yhä pystyssä. Suomenlinnasta on purettu paljon puisia venäläisten tekemiä taloja. Vasiljevin talo säilyi, koska se oli yksityisomistuksessa.

Toisen maailmansodan jälkeen talossa asui viisi perhettä, ja siksi rakennus oli jaettu viideksi hellahuoneeksi. Kun Tandefeltin äiti ja hänen puolisonsa ostivat talon vuonna 1978, siellä ei enää asunut kukaan.

”Talo oli ihan hirveän huonossa kunnossa. Jäljellä oli oikeastaan vain hirsirunko. Tämä ei ollut korjaus vaan pelastusprojekti”, Petra Tandefelt sanoo.

Talon pelasti Tandefeltin isäpuoli, sisustusarkkitehti Seppo Nieminen.

”Seppo teki kaiken pieteetillä.”

Petra Tandefeltin isäpuoli Seppo Nieminen oli sisustusarkkitehti, ja hän teki huonokuntoisessa talossa valtavan remontin. Ruokasalin upea kasettikatto on Sepon tekemä.

Ruokasalia lämmittää kaunis uuni.

Nieminen rakensi ruokasaliin hienon puisen kasettikaton ja teki suuresta verannasta talviasuttavan. Löysipä hän jostain kaunista vanhaa parkettiakin, jonka sisustusarkkitehti asensi suuren salin lattiaan.

”Hän rakensi taloon myös pienen verannan ja somisti julkisivun rännit metallista leikkaamillaan pitsikoristeilla.”

Talon alle kellarin paikalle hän louhitutti kalliosta tilat pienelle museolle. Sinne Petran äiti, Piippa Tandefelt, perusti Suomenlinnan Lelumuseon vuonna 1985. Siihen saakka hän oli pitänyt antiikkikauppaa Pietarinkadulla.

Tyttären hoidossa yksityinen museo ja talo on ollut vuodesta 2003. Silloin Petra Tandefelt muutti perheineen takaisin Suomenlinnaan, jonka kehitykseen hänen suvullaan on ollut harvinaisen suuri vaikutus.

Petra Tandefelt seisoo suurella verannalla, josta aukeavaa näkymää rajaavat meri ja lähisaaret. Toisen maailmansodan jälkeen talossa asui viisi perhettä. Nyt siellä asuu Petra Tandefeltin lisäksi hänen puolisonsa Juha Bäck sekä heidän poikansa Arttu.

Suomenlinnan Lelumuseossa on 500 nukkea ja yli 200 pehmoeläintä. Sen perusti entinen antiikkikauppias Piippa Tandefelt vuonna 1985. Nykyisin museota pyörittää hänen tyttärensä Petra Tandefelt.

”Olemme sotilassuku, ja meidät aateloitiin 30-vuotisen sodan sankaritekojen johdosta 1650-luvulla. Suvun vaakunassa on kolme hammasta ja kolme luotia”, Petra Tandefelt kertoo.

Syynä hammasvaakunaan oli sukulaismiehen kohtalo:

”Arvid Tandefelt sai luodin suuhunsa, mutta selvisi siitä hengissä.”

Aateloidusta Arvidista tehtiin 1930-luvulla elokuva Sysmäläinen, mutta siinä luotisuu esitetään komediapellenä eikä sotasankarina.

Tandefeltit ovat kotoisin Sysmästä, jossa sijaitsivat suvun monet kartanot. Suomenlinnan ja Tandefeltien yhteinen tarina alkoi 1700-luvulla. Tuolloin Suomi oli vielä osa Ruotsia, ja Suomenlinnasta haluttiin rakentaa puolustuslinnake Venäjää vastaan.

Noihin aikoihin Tandefeltin sukua tuntuu pyörineen saarilla oikein urakalla.

Väkevä Otto Tandefelt rakensi poikineen Suomenlinnaa, jonka suunnitelmia ja piirroksia on signeerannut Johan Tandefelt, ja Robert Tandefelt puolestaan rakennutti yhden suvun kartanoista Suomenlinnasta tuomiensa piirrosten pohjalta.

”Kaikki Tandefeltit ovat samaa sukua. Olen todella vanhaa Suomenlinnan juurta”, Tandefelt sanoo ja nauraa.

Portaikon seinillä on Petra Tandefeltin isän isoisän, Suomenlinnan sotamuseon intendentin Heikki Tandefeltin töitä. Hän maalasi saarilla maisemia ja näkymiä. Vanhimmat töistä ovat vuodelta 1919.

Seppo Nieminen rakensi taloon pienen verannan. Samovaarit tuovat sinne venäläistä tunnelmaa.

Vahvimmin Suomenlinnan kehitykseen on sukulaisista vaikuttanut Petra Tandefeltin isän isoisä Carl Henrik Magnus Tandefelt, joka käytti myös etunimeä Heikki. Suomen itsenäistyttyä hän astui Suomenlinnan saarille ensimmäisten suomalaissotilaiden joukossa.

”Hän välittömästi ihastui tähän saareen. Heikki alkoi maalata täällä tauluja ja organisoida sitä, mitä Suomenlinnasta voisi tehdä.”

Heikki Tandefelt valittiin Suomenlinnan käyttöä pohtineeseen komiteaan, ja hän oli myös Suomenlinnan sotamuseon intendentti.

”Heikki oli opiskellut kuvataiteita Firenzessä ja Pariisissa, ja hän oli tarpeeksi hullu visionääri kehittämään Suomenlinnaa. Itsenäisyyden alussa käytiin kädenvääntöä siitä, tuleeko Suomenlinnasta teollisuusalue vai mikä.”

Kun Ruotsin kuningaspari Kustaa V ja kuningatar Victoria vierailivat Suomenlinnassa vuonna 1925, Heikki opasti heitä frakki yllään ja silinteri päässään.

Heikki Tandefelt oli myös taiteilijoiden muodostaman Suomen lipun lippukomitean puheenjohtaja. Heikki puolsi punakeltaista lippua, koska hänestä ”sinivalkoinen väritys oli ponneton”, mutta se on sitten toinen tarina.

Heikki Tandefelt asui saarilla kuolemaansa saakka, vuoteen 1943. Suku palasi Suomenlinnaan parikymmentä vuotta myöhemmin, kun Petra Tandefeltin vanhemmat muuttivat tänne 1960-luvulla.

”Minut vietiin syntymään merivartioston veneellä Suomenlinnasta kaupunkiin, myrskyisenä lokakuun yönä.”

Vanhemmat olivat tavanneet Ateneumin taidekoulussa, jossa Piippa-äiti opiskeli keramiikkaa ja Henrik-isä lavastusta. Aluksi nuori perhe asui vanhassa venäläisten rakentamassa upseerien asuinrakennuksessa ja sen jälkeen holvikaarten alla entisessä miehistötuvassa.

”Lapsena me leikimme hippaa teloituspaikoilla, rakensimme majaa venäläisen tykin jalustaan, ja Ehrensvärdin hauta saattoi olla vaikka merirosvolaiva”, Tandefelt on kirjoittanut lapsuudestaan.

Elämä oli alkeellista. Hevonen toi talousvedet. Ja likavedet kannettiin ulos talon päätyyn likakaivoon.

”Olen kasvanut niin epähygieenisissä oloissa, että ilmankos minulle ei ole koskaan tullut vatsatauteja.”

Suuresta salista avautuvat ovet verannalle ja näkymät merelle.

Petra Tandefelt on sisustanut päämakuuhuoneen runsailla kuvioilla ja vahvoilla väreillä.

Talossa on kauniita tapetteja, klassisia verhoasetelmia ja viehättäviä antiikkikalusteita.

Petra Tandefeltin perheen kodissa katto on korkealla, huoneet suuria, tapetit voimakkaita ja hyllyillä seisoo pulleamahaisia venäläisiä samovaareja. Luontokin luo taloon tunnelmaa.

”Täällä kuuluu suhinoita, napsahduksia ja ratinoita, mutta minulle ne puhuvat lempeästi. Ja täällä todella tietää, mistä suunnasta tuulee: jos idästä, niin talossa on kylmä, koska tuuli puskee sisään verannan isoista ikkunoista. Jos tuuli tulee etelästä, se syöksyy puolustusmuurin yli ja paukuttaa kattoa.”

Merituulten piiskaamaa taloa saa olla maalaamassa koko ajan.

”Edellisestä isommasta maalauksesta minulla on vieläkin pankkilainaa”, Tandefelt sanoo ja nauraa.

Toisaalta idyllisempää asuinpaikkaa on vaikea löytää: suuret saaret ja luodot – omassa ylhäisyydessään mutta aivan Helsingin keskustan kupeessa.

”Täällä on uskomattoman kaunista asua, voi herra isä. Kesällä parasta on syreenien kukinta, ne kukkivat täällä vähän muuta Helsinkiä myöhemmin. Ja kallion kolot ja muurien halkeamat ovat minun kotiani.”

Suomenlinnassa eletään luonnon keskellä mutta aivan Helsingin keskustan vieressä.

Tandefelt kertoo, että Suomenlinnassa on ihan erityistä sen hiljaisuus ja kirkas tähtitaivas, joka näkyy harvinaisen hyvin Kustaanmiekassa, jossa ei ole kuin muutama katuvalo.

Talvisin Tandefelt on huomannut, että vaikka lähisaarissa puut olisivat lumettomia, Suomenlinnan puita peittää valkoinen huurre. Ja meren jäätyessä vedestä kohoaa sakeaa höyryä, jota kutsutaan merisavuksi.

”Se on taianomainen näky. Kuin jostain Mozartin oopperasta.”

Hän pitää myös lyhyestä merimatkasta mantereelle.

”Suomenlinnan lautta on vähän buddhalainen asia: kiire loppuu, kun siihen ehtii tai siitä myöhästyy.”

Vanhat suomenlinnalaiset tunnistaa kuulemma siitä, että he tervehtivät toisiaan, vaikka eivät olisikaan ylimpiä ystäviä. Uudisasukkaat tervehtivät vain niitä ylimpiä ystäviään.

”Täällä me kaikki palvelemme tätä linnoitusta ja saarta, emme omia sosiaalisen median kanaviamme. Tämä on Unescon maailmanperintökohde. Tänne on turha muuttaa ja sitten vinkua, että täällä käy turisteja.”

Tandefelt on onnellinen, että hänen kotitalonsa ja museonsa ovat vanhan linnoituksen uloimman muurin ulkopuolella.

”Saan olla Suomenlinnan yhteisössä vähän ulkopuolinen.”

Suomenlinnaan hän suhtautuu kuin vähän vaikeaan lapseen.

”Se ajaa minut välillä hermoromahduksen partaalle, mutta saman aikaan rakastan sitä ehdoitta ja syvästi.”