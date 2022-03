Andy McCoy, 2,5, jackrusselinterrieri Timo Jutila, 58, yrittäjä, entinen jääkiekkoilija

Vaimo sen keksi, että nimi on Andy McCoy. Minä sanoin, että mikäs siinä. Siitä oikeasta Andy McCoysta on monta tarinaa, ja niin on tästä meidänkin Andysta.

Vaimo ja poika saivat idean kolme vuotta sitten, että koira. Minä olin aluksi vastaan, koska meille tulee toistasataa reissupäivää vuodessa ja kilometrejä paljon. Yhtä kaikki, Lempäälästä löytyi kasvattaja. Vaimo ja poika rupesivat netissä tekemään pentuseurantaa. Ne tulivat mullekin näyttämään, ja minä koetin pitää vähän etäisyyttä.

Pentuja oli kuusi, ja Andy oli ainoa, joka oli mustavalkoinen. Sitten homma eteni siihen, että alettiin miettiä, mikä valitaan. Minä sanoin, että ehdottomasti tuo mustavalkoinen. Erottuu jo nyt porukasta. Kun muut pennut menivät nukkumaan, se tökki niitä hereille. Ja kun ne heräsi, se rupesi nukkumaan. Siinä on luonnetta.

Sitten hän tuli kotiin. Enpä olisi ikinä uskonut, että siitä tulee tämmöinen ystävä. Että niin kiintyy tällaiseen Andy McCoyhin.

Andy on tosi aktiivinen, ja se on ollut minulle hyvä. Oon varmaan tuhat kilometriä kävellyt enemmän, kun on koira. Kävely on yksi juttu, mutta sitten on tuo henkinen puoli. Tänäkin aamuna se tuli herättämään kahdeksalta. Mietin, miten ihmeessä tuo on aina niin hyvällä päällä ja miksei ole itse. Miten voi olla noin elämäniloinen ja huoleton. On kiva herätä, kun tietää, että kohta se tulee. Andy on henkisesti tuonut niin paljon, etten millään suostuisi luopumaan tuosta. Siitä on tullut elämänkumppani. Tärkeä osa meidän palettia.

Meillä on yritys, joka järjestää erilaisia tapahtumia. Ollaan MM-kisoissa jääkiekkoliiton yhteistyökumppani vippipakettien myynnissä. Olen tavannut Andyn kanssa lenkillä paljon mukavia ihmisiä. Oikeastaan Andy on järjestänyt mulle sellaisia kontakteja, että ollaan myyty yli sata vippipakettia kisoihin. Niitä kauppoja ei olisi ikinä tullut ilman Andyä. Eikä tuo edes puhu. Paljonkohan se myisi, jos se puhuisi. Tuo koirahan on vuoden myyjä!

Andy on tosi huolehtivainen. Poika on armeijassa, Jere-poika, ja kerran poika tuli lomille. Kattelin täällä ylhäällä NHL:ää ja kuulin, että Jere menee saunaan. Mulle tuli väsy ja menin nukkumaan. Aamulla poika kertoi, että Andy oli tullut herättämään sen yöllä. Jere oli mennyt kattomaan, että mitä sillä on mielessä. Se oli mennyt pesuhuoneen ovelle ja lyönyt kahdella tassulla oveen. Jere avasi oven, ja Andy meni sisään. Poika oli pannut huonosti vesihanan kiinni, ja siitä tippui vettä. Andy oli siinä katsonut poikaa, että sulta jäi vesihana auki.

Olen ajatellut, että sitä saa, mitä tilaa. Sä annat sille jotain, ja takaisin kyllä tulee.”