Koronaepidemiassa ovat levinneet virukset mutta niiden lisäksi myös koronasanat. Tässä osa niistä sen mukaan aikajärjestyksessä, jolloin ne esiintyivät ensimmäisen kerran koronan yhteydessä Helsingin Sanomissa.

epidemia

”Pysymme valppaina, koska uskomme epidemian jatkavan kehittymistään”, totesi ministeriön terveydensuojelukeskuksen johtaja Wong Ka-hing lehdistötilaisuudessa. Hongkongin asukkaat ovat AFP:n mukaan varautuneet epidemiaan ostamalla paikalliset apteekit lähes tyhjiksi hengityssuojaimista. Maailman terveysjärjestö WHO totesi torstaina, ettei se koe tarpeelliseksi asettaa erityisvaatimuksia tai rajoituksia Kiinaan matkustamiseksi. WHO toteaa luottavansa Kiinan viranomaisiin viruksen hallitsemisessa.

(12.1.2020)

⁝

maski

Tartunta todettiin kiinalaisella naisella, joka oli saanut kolme päivää sitten hengitystieinfektion oireita ja kuumetta. Hänet lähetettiin Lapin keskussairaalaan, jonne hän saapui tiistai-iltana. Ivalolaiset suhtautuivat koronavirukseen rauhallisesti viime viikon perjantaina – ja niin nytkin. ”Tämä oli odotettavissa”, sanoi Jouni Siltala Ivalon S-Marketin parkkipaikalla keskiviikkona illansuussa. Hänelle ei ollut yllätys, että koronavirus lopulta tuli kuin tulikin kiinalaismatkailijan mukana Lappiin. Murehtimisen sijaan Siltala luottaa hyvään käsihygieniaan. ”Maskia en vedä vielä päähän.”

(13.1.2020)

⁝

karanteeni

Esimerkiksi yli 300 000 kiinalaisturistin on arvioitu matkustavan Thaimaahan, kertoo The New York Times. Hongkongin, Singaporen, Thaimaan ja Etelä-Korean viranomaiset ovat käynnistäneet varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Matkustajien ruumiinlämpötiloja on alettu valvoa tiukemmin lentokentillä, ja flunssaoireisia potilaita on asetettu karanteeniin.

(18.1.2020)

⁝

riskiryhmä

Tautiin on tähän mennessä kuollut kuusi ihmistä Kiinan Wuhanissa. ”Toistaiseksi suurin osa kuolleista on ollut pitkäaikaissairaita ja vanhuksia, eli he ovat kuuluneet jo ennestään riskiryhmään. Näiden tietojen perusteella kyseessä ei olisi keskimäärin kovin vakava tauti”, [Jussi] Sane arvioi.

(22.1.2020)

⁝

supertartuttaja

Taneli Puumalaisen mukaan supertartuttajalla saattaa olla heikentynyt puolustuskyky, jolloin virus saattaa monistua tavallista nopeammin hengitysteissä. Silloin virusta on limakalvoissa ja eritteissä enemmän ja se leviää tehokkaammin, jos tartunnan saanut esimerkiksi yskii tai aivastelee muiden ihmisten lähellä. ”Virusten monistuminen on kaikkein voimakkainta siinä oireiden alkuvaiheessa, silloin ihminen on kaikkein tartuttavin. Kun elimistön puolustusjärjestelmä lähtee reagoimaan virukseen, tartuttavuus laskee voimakkaasti”, Puumalainen sanoo.

(25.1.2020)

⁝

aerosoli

Tauti voi todennäköisesti tarttua oireettomastakin kantajasta. Ärhäkimmin virus leviää kuitenkin silloin, kun oireita on jo ilmennyt. Silloin hengitystien eritteet pärskyvät herkemmin ilmoille. Kiinassa on myös raportoitu niin sanotuista supertartuttajista. Sairaaloissa avustettu hengitys voi Vapalahden mukaan johtaa siihen, että aerosolit leviävät laajemmalle. ”Sairaalaympäristössä avustettu hengitys voi synnyttää aerosoleja, jotka tulevat alahengitysteistä. Tällä tavoin sairastuneita oli kymmeniä mersin ja sarsin yhteydessä”, Vapalahti kertoo.

(28.1.2020)

⁝

pandemia

Jos Suomessa ja muissa länsimaissa jouduttaisiin sulkemaan työpaikkoja viruksen leviämisen estämiseksi, kaikki ennusteet jouduttaisiin tekemään uudelleen. Globaalin pandemian talousvaikutuksille ei periaatteessa ole pohjaa. Ne riippuvat täysin siitä, kuinka pahaksi taudin levinneisyys yltyy. Talousvaikutukset voivat levitä nopeammin kuin virus, mutta laajuus on kuitenkin aina lopulta kytköksissä virukseen. Menneisyys antaa toiveikkaan ennusteen: tarttuvat taudit on saatu viime vuosikymmeninä hallintaan verrattain nopeasti, vaikka tilanne olisi pahimmillaan näyttänyt hyvinkin pahalta.

(29.1.2020)

⁝

etätyö

Viranomaisten mukaan kaupungissa on myös kova pula muista sairaalamateriaaleista ja -välineistöistä. Wuhaniin on rakennettu pikavauhtia uusi sairaalaksi kutsuttu rakennus, ja julkisiin rakennuksiin on pystytetty kymmenien ihmisten makuusaleja, mutta tilaa ei edelleenkään ole kaikille tarvitseville. Seuraavaksi lisää petipaikkoja aiotaan sijoittaa hotelleihin ja kouluihin. Kiinassa koronavirus on myös pakottanut tuhannet työntekijät etätöihin. Kiinan viranomaiset ovat kehottaneet yhtiöitä pidentämään uudenvuodenlomia viikolla tai pidempään viruksen leviämisen estämiseksi.

(7.2.2020)

⁝

covid 19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo, että uuteen koronavirustautiin näyttää kuolleen enimmäkseen vanhuksia sekä perussairaita ihmisiä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan esimerkiksi diabetesta tai sydäntauteja sairastavat ihmiset näyttävät olevan erityisessä riskiryhmässä. WHO antoi tiistaina virukselle virallisen nimen, joka on Covid-19.

(12.2.2020)

⁝

yskiä hihaan

Käsien pesu ehkäisee hengitystieinfektiotartuntoja hengitysmaskia tehokkaammin, sanoo asiantuntija. ”Aasian isoissa kaupungeissa ihmisiä onkin paljon enemmän ja tiiviimmin. Meillä ihmiset pysyvät enemmän etäällä toisistaan”, Järvinen sanoo. Alun perin hengityssuojaimien käyttö alkoi siitä, kun ihmiset halusivat suojautua ilmansaasteilta. Aasian tiheään asutuissa kaupungeissa ihmiset myös haluavat olla kohteliaita ja suojata nuhaa ja yskää sairastaessaan muut omilta pärskeiltään. Paras suoja kausi-influenssaan Suomessa on Järvisen mukaan influenssarokote. Muilta hengitystieinfektioilta suojaa käsien pesu ja se, että yskii hihaan eikä käsiinsä. Pelkästään hengityssuojaimen käytöllä ei voi tuudittautua olevansa suojassa.

(13.2.2020)

⁝

tukahduttaminen

Kiinan varjopankkijärjestelmä rakentuu rahan vauhdikkaan kierron ja talouden nopean kasvun varaan. Koneisto ei kestä pysähdyksiä eikä kasvun selvää hidastumista. Tilannetta pahentaa sama inhimillinen tekijä, joka levitti aikoinaan finanssikriisivirusta: luottamuspula. Luottamus Kiinan päättäjiin katoaa. Autoritaariset järjestelmät eivät kestä uskottavuuden menettämistä. Nyt paljastunut epidemian laajuuden peittely tulee kertoneeksi, että kommunistinen puolue tietää itsekin heikkoutensa. Se yritti näkyvillä teoilla esittää uskottavaa epidemian tukahduttamisessa, mutta koronavirus ei ollut käskettävissä. Nyt virus sairastuttaa koko järjestelmää.

(14.2.2020)

⁝

turvaväli

Reutersin mukaan on epäselvää, miten liikkuvuuden rajoittaminen tulee näkymään esimerkiksi päivittäistavaroiden kuljetuksessa. Ainakin vielä sunnuntaina alkuillasta Milanon lentokenttä toimi normaalisti ja junat kulkivat Pohjois-Italiaan. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan esimerkiksi museot, ostoskeskukset, kuntosalit ja yökerhot on määrä sulkea eristykseen määrätyillä alueilla. Myös hiihtokeskukset suljetaan. Ravintolat saavat olla auki aamukuudesta iltakuuteen, mutta ihmisten täytyy istua vähintään metrin päässä toisistaan. Myös kaupat saavat pysyä auki, jos niiden tilat mahdollistavat metrin turvavälin asiakkaiden välillä. Ihmisiä kehotetaan pysymään mahdollisimman paljon kotona. Myös yksittäiset tapahtumat kuten häät ja hautajaiset on keskeytetty.

(9.3.2020)

⁝

sosiaalinen etäisyys

Hidastaminen vaatii kovempia toimia kuin Suomessa on tähän asti tehty. Käsien pesu ja hihaan yskiminen ovat tärkeitä keinoja, mutta pelkästään ne eivät enää riitä. Nyt on aika alkaa toteuttaa kieltoja, peruutuksia, sulkemisia ja rajoituksia – sellaisia asioita, jotka lisäävät ihmisten etäisyyttä toistensa välillä ja vähentävät kasvokkaisia kohtaamisia. Kaikkea sellaista, mikä haittaa omaa elämää ja vähentää mukavuutta. Sosiaalisen etäisyyden kasvattaminen on parhaita keinoja välttyä siltä, että altistuu itse tai tartuttaa taudin. Yksilöiden tasolla se tarkoittaa, että kättely pitää lopettaa. Se on todella vaikeaa mutta vähentää leviämistä. Myös töihin meno flunssaisena on asia, josta pitää luopua.

(11.3.2020)

⁝

flatten the curve

Maailmalla leviää nyt kuvio, joka kertoo, miksi koronavirusepidemiaa on tärkeä rajoittaa voimaperäisesti alusta alkaen. Kuviosta puhutaan iskusanoilla madalla käyrää eli flatten the curve.

(12.3.2020)

⁝

valmiuslaki

Suomen poliittiset päättäjät ovat juuri nyt tekemisissä erittäin poikkeuksellisen lainsäädännön kanssa. Hallitus ja eduskuntaryhmien edustajat olivat torstai-iltana koolla Helsingin Säätytalolla koronaviruksen vuoksi. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella parlamentaarisessa kokoonpanossa mahdollisista nykyistä tiukemmista rajoitustoimista, kuten oppilaitosten sulkemisista. Tällaiset toimet vaatisivat valmiuslain käyttöönottoa. Säätytalolle saapuessaan pääministeri Sanna Marin (sd) ei sulkenut pois rajuja rajoituksia. Hän halusi keskustella avoimesti ja kuulla asiantuntijoita.

(13.3.2020)

⁝

laumasuoja

Brittihallitus valmistelee myös uutta hätätilalakia, joka antaisi viranomaisille vahvat valtuudet eristää tartunnan saaneet sekä tarpeen vaatiessa pysäyttää kaikki liikenne ja sulkea satamat. The Times -lehden näkemän luonnoksen mukaan myös ruumiiden hautaamista ja krematointia pitää vauhdittaa, jos pahimmat skenaariot toteutuvat. Kritiikkiä on Britanniassa herättänyt Johnsonin hallituksen tavoite kasvattaa väestön immuniteettia – eli niin sanottua laumasuojaa – eikä niinkään torjua kaikkia mahdollisia tartuntoja. Hallitus pyrkii lykkäämään ja madaltamaan epidemian huippua, jotta terveydenhuollon kapasiteetti ei loppuisi heti alkuunsa. Britannialla on vähemmän vuodepaikkoja henkeä kohden kuin esimerkiksi Italialla ja Ranskalla. ”Immuniteettia voidaan rakentaa, koska suurimmalle osalle ihmisistä sairaus tulee lievänä. Näin entistä isompi määrä ihmisiä tulisi immuuneiksi, ja voimme vähentää tartuntojen määrää samalla kuin suojelemme kaikkein heikompia”, brittihallituksen tiedeneuvonantaja Sir Patrick Vallance sanoi BBC:n radiohaastattelussa perjantaina.

(15.3.2020)

⁝

etäkoulu

Etäkouluun kannattaa valmistautua. Tulevina viikkoina lasten ja myös monen vanhemman päivä kuluu kotiosoitteessa. Se voi herättää useissa perheissä kysymyksiä. Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti koulut ja oppilaitokset suljettiin keskiviikkona koronaviruksen hillitsemiseksi. Perusopetuksen luokkien 1–3 lähiopetus järjestetään vain niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tämä tarkoittaa, että tulevina viikkoina lasten ja myös monien vanhempien päivä kuluu kotiosoitteessa. Se herättää monissa perheissä kysymyksiä.

(19.3.2020)

⁝

viruslinko

Itse saavuin Suomeen kahden muun lentokentän kautta, ja niistä molemmissa toimenpiteet olivat aivan eri luokkaa. Lähes kaikki palvelut olivat kiinni, ihmisiä kehotettiin jatkuvasti pitämään etäisyyttä toisiinsa ja ainakin toiselta kentältä näytti olevan poistettu myös istumapaikat. Molemmilla lentokentillä myös henkilökunta oli suojautunut asianmukaisesti, toisin kuin Suomessa. Näihin kahteen muuhun lentokenttään verrattuna Helsinki-Vantaan lentoasema vaikutti toimivan paremminkin viruslinkona.

(26.3.2020)

⁝

koronapassi

Vielä ei ole varmaa, miten pitkään ja hyvin immuniteetti suojaa, mutta sen verran turvaa se antaa, että [Hanna] Nohynek suunnittelee tapaavansa pääsiäisenä 89-vuotiasta isäänsä. ”Se tuottaisi meille molemmille erityistä iloa.” Hän kertoo myös hieman huvittuneesti suunnitelleensa korona-tatuoinnin ottamista. ”Vakavasti puhuen, meitä koronaveteraaneja voisi hyödyntää esimerkiksi sairaanhoidon eturintamassa, kuten hoitolaitoksissa ja kotisairaanhoidossa.” Hän ehdottaa erityisen koronapassin tai rintamerkin myöntämistä henkilöille, jotka ovat todennetusti sairastaneet covid-19-taudin. Nohynek on pohtinut, voisiko hän esimerkiksi mennä kesämökille vai antaisiko poliisi hänelle sakot. ”Emme ole vielä miettineet, miten suhtaudumme koronaveteraaneihin. Koronapassi voisi olla yksi keino selventää tilannetta”, hän sanoo.

(10.4.2020)

⁝

lockdown

Italia meni kiinni 9. maaliskuuta. Lombardian ensimmäisestä tartunnasta koko maan sulkemiseen meni kolme viikkoa. Sinä aikana Rooman ja Milanon välillä oli normaali junaliikenne. Tarkkaan ottaen 165 junaa kuljettamassa päivittäin tuhansia ihmisiä Milanon ja Rooman välillä. Maaliskuun 8. päivänä, ennen lockdownia, tuhannet pohjoisen opiskelijat ja työntekijät ahtautuivat juniin ja busseihin palatakseen kotiseuduilleen etelään karanteenin ajaksi. Etelän kotiasemilla heiltä mitattiin kuume. Paikoitellen noin 15 prosenttia näistä karanteenikarkulaisista palasi kotiinsa etelään kuumeisina.

(19.4.2020)

⁝

hoitovelka

Karjalainen arvioi, että etävastaanottojen lisääntyminen etenkin julkisessa sosiaali- terveydenhuollossa on yksi harvoista koronavirusepidemian myönteistä seurauksista. ”Etävastaanotoilla ei niinkään säästetä lääkärin, hoitajan tai muun asiantuntijan aikaa, mutta potilaalta se säästää aikaa ja vaivaa, kun vastaanotolle ei tarvitse matkustaa eikä odotushuoneessa istua. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisille etäyhteys voi olla pelastava rengas, jos voimia liikkeelle lähtemiseen ei edes ole.” ”Epidemiaan varautumisen takia kiireetöntä hoitoa peruttiin mutta asiakkaat myös itse peruivat käyntejään. Hoitovelka pääsi kasvamaan, jos esimerkiksi pitkäaikaissairaat peruivat kontrollikäyntejään tai vaikkapa syöpäseulontoihin ei koronapelon takia uskallettu mennä. Moni sairaus pääsi vaivihkaa pahenemaan.”

(26.5.2020)

⁝

koronanyrkki

Koronanyrkkikeskustelun jyllätessä hallitus ja pääministeri Marin pyrkivät viestimään julkisuuteen, että välit Niinistöön ovat kunnossa eikä presidentin katsottu ylittäneen toimivaltansa rajoja. Presidentti Niinistö suivaantui koko keskustelusta arvostellen MTV3:n haastattelussa ”vainoharhaista valtapolitiikkaoppia”, jota jotkut ylläpitävät. Niinistö piti ihmeellisenä, jos poliittiset toimijat eivät saisi antaa toisilleen apua tai neuvoja. Nyt jälkikäteen hallituksessa on halua tulkita, että nyrkkikeskustelu paisui julkisuudessa ja liikkeellä oli myös väärää tietoa. Se oli omiaan vaikeuttamaan tilannetta, joka muutoin ei olisi ollut kovin suuri ongelma. ”Sekä minä että Marin närkästyimme uutisoinnista, että tp-utvassa olisi ollut riita nyrkistä. Eihän sitä edes koskaan käsitelty tp-utvassa”, Niinistö sanoo nyt.

(12.7.2020)

⁝

variantti

Englannissa on havaittu yli tuhat koronaviruksen tartuntatapausta, joissa tartunnan aiheuttaja on uudenlainen koronaviruksen variantti, kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reuters. Asiasta ilmoitti maanantaina Britannian terveysministeri Matt Hancock. Maailman terveysjärjestöä WHO:ta on tiedotettu asiasta. Uudesta koronaviruksen muodosta tehdään parhaillaan tutkimuksia. Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että variantti aiheuttaisi nykyistä vakavampia covid-19-taudin oireita tai että se olisi immuuni koronavirusrokotteille. ”Ensimmäisen analyysin perusteella variantti vaikuttaisi leviävän muita nopeammin”, Hancock sanoi Reutersin mukaan.

(15.12.2020)

⁝

tanssikielto

Vakavia puutteita ei Lehikoisen mukaan juuri tule esiin. ”Jos joudumme huomauttamaan jostain, kyse on tavallisesti pienestä laiminlyönnistä. Esimerkiksi siitä, että käsidesiä pitäisi olla enemmän tarjolla tai että ravintolan omavalvontasuunnitelma turvallisuudesta ei ole näkyvillä.” Voivatko turvavälit sitten toteutua mitenkään yökerhojen tanssilattioilla, vaikka kaikilla asiakkailla olisikin varattuna määräysten mukainen istumapaikka pöydän ääressä? ”Tanssikieltoahan ei ole. Tarkastuksilla on toisinaan havaittu, että tunnelma on liian tiivis, ja tästä kyllä sitten huomautetaan, jos turvavälit eivät siellä toteudu”, Lehikoinen sanoo.

(5.2.2021)

⁝

delta

Intian variantti on nykyään WHO:n uuden nimeämisjärjestelmän mukaan Delta. Delta on tällä hetkellä hallitseva viruskanta Britanniassa. Intian variantin 40 prosenttia suuremmasta tarttuvuudesta kertoi ministeriölle hallintoa neuvova tutkijoiden ryhmä SAGE. Britanniassa pelätään, että variantin leviäminen uhkaa hallituksen lupausta poistaa koronavirusrajoitukset kesäkuun 21. päivään mennessä.

(7.6.2021)

⁝

omikron

Uusien koronatartuntojen määrä on lähtenyt Etelä-Afrikassa jyrkkään kasvuun. Käännös huonompaan on äkkijyrkkä. Vielä viikko sitten koronatartuntojen määrä mateli Etelä-Afrikassa alhaisella, parin kolmen sadan päivittäisen tartunnan tasolla. Kaukana olivat viime kesän ja viime talven huippulukemat, jolloin tartuntoja todettiin pahimmillaan jopa yli 20000 päivässä. 60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikka oli jo ehtinyt syksyn kuluessa palata normaalin arkeen. Mutta vain muutama päivä sitten tartuntojen määrä lähti jyrkkään kasvuun. ”Kuluneen neljän viiden päivän aikana kasvu on ollut eksponentiaalista”, Etelä-Afrikan terveysministeri Joe Phaahla sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina. Vaikka tietoa on vielä vähän, tuoreen tartuntapiikin pelätään liittyvän Etelä-Afrikasta löydettyyn uuteen virusmuunnokseen. Maailman terveysjärjestö WHO nimesi muunnoksen perjantai-iltana omikroniksi.

(27.11.2021)