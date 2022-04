Kremlin välittämissä pr-kuvissa näyttäytyy Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka viihtyy mahtavissa kulisseissa, pitkien pöytien äärellä tai sitten ilman paitaa luonnossa lihakset pullistuneina.

Venäjän valtio on toimittanut vuosien varrella julkisuuteen satoja valokuvia Vladimir Putinista. Niiden välittämä viesti on muuttunut koko ajan yksiselitteisemmäksi: tarkoitus on ollut luoda kuva mahtavasta presidentistä, joka johtaa suvereenisti valtakuntaansa.

Yksi Putin-kuvien näkyvimmistä lajityypeistä on ollut hallitsija ja hänen voittamattomat asevoimansa -kategoria. Putin on poseerannut sotalaivan kannella, hävittäjäkoneen ohjaimissa, panssaroidun ajoneuvon penkillä, ohjussiilon edustalla ja luonnollisesti ottamassa vastaan uljaita sotilasparaateja.

Presidentin kaikenpuolista ylivertaisuutta alleviivaavaa kuvastoa edustavat puolestaan otokset, joissa Putin hallitsee luonnonvoimia. Näissä kuvissa hän ohjaa isällisin ottein riippuliitimestä muuttomatkalla eksyneitä kurkia oikeaan suuntaan ja karauttaa cowboyn tavoin ratsullaan upeiden maisemien keskellä.

Mutta kun kuvia on esillä enemmän, niiden katsojalle syntyy myös toisenlaisia vaikutelmia.

Varsinkin viime aikoina yleistyneistä pitkien pöytien tapaamisia esittävistä pompööseistä kuvista on ollut helppo löytää myös tahatonta komiikkaa. Tai sitten esiin voi nousta ajatus, että kaikki ei olekaan niin mahtavaa kuin miltä se näyttää.

2020: Putin otti vastaan kunniavartion ohimarssin Kremlissä Voiton päivänä.

2020: Putin seurasi suuren maihinnousualuksen esittäytymistä Venäjän laivaston paraatissa.

2020: Putin tutustui jäänmurtajan komentosiltaan.

2018: Putin poseerasi Stalingradin piirityksen muistojuhlassa esiintyjäryhmän kanssa.

2015: Putinille esiteltiin panssarikalustoa suunnittelevaa ja valmistavaa tehdasta.

2006: Venäjän sotilastiedustelun (GRU) päällikkö Valentin Korabelnikov esitteli Putinille uuden GRU:n pääkonttorin pienoismallia.

2004: Putin vieraili presidentinvaalien alla Arkangelissa Plesetskin avaruuskeskuksessa, jossa sijaitsee mannertenvälisten ohjusten tukikohta.

2003: Putin pelasi backgammonia asevelvollisen kanssa Tadžikistanissa Venäjän sotilastukikohdassa.

2005: Putin hymyili yliäänipommikone Tupolev TU-160:n ohjaamossa Murmanskissa.

2005: Putin seurasi Pietari Suuri -ohjuksen laukaisua merisotaharjoituksessa arktisella merialueella.

2006: Putin vastasi toimittajien kysymyksiin lehdistötilaisuudessa Moskovassa.

2021: Putin piti puheen ulkomaiden suurlähettiläille Kremlissä.

2021: Putin puhui Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kokouksessa.

2022: Putin puhui Kremlissä tilaisuudessa, jossa jaettiin valtionpalkintoja.

2019: Putin patikoi Mongolian rajan lähistöllä Siperiassa.

2007: Putin ratsasti Siperiassa Tuvan alueella.

2009: Putin ratsasti jälleen Siperiassa Tuvan alueella, tällä kertaa ilman paitaa.

2010: Putin ratsasti Siperiassa Hakassian alueella.

2010: Putin tutustui ratsain lumileopardien elinalueeseen Siperiassa.

2012: Putin lensi motorisoidulla riippuliitimellä kurkiparven mukana Jamalo-Nenetskin piirikunnassa.

2021: Putin ajoi armeijan mönkijällä Siperiassa Tuvan alueella.

2019: Putin ajoi moottoripyörällä Yön sudet -moottoripyöräkerhon kanssa Krimillä.

2019: Putin testasi C-Explorer-sarjan sukelluslaitetta Suomenlahdella.

2019: Putin tapasi Angolan presidentti Joao Lourencen Kremlissä.

2019: Putin tapasi Kirgisian presidentti Sooronbay Jeenbekovin.

2022: Putin tapasi Saksan liittokansleri Olaf Scholzin Kremlissä.

2022: Putin tapasi pääministeri Sergei Lavrovin Kremlissä.

2020: Putin tapasi Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin.

2021: Putin tapasi aamiaisella Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan Sotšissa.

2015: Putin johti turvallisuuskomission kokousta Sotšissa.

2018: Putin johti neuvoston kokousta Kremlissä.

2018: Putin tapasi Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin Singaporessa.

2022: Putin vieraili vieraili Voiton museossa Moskovassa.

2019: Putin vieraili linnoituksessa Pietarissa.

2005: Putin veturin ohjaimissa.

2021: Putin vieraili Tretjakovin galleriassa.

2019: Putin vieraili uimakeskuksessa Moskovassa.

2020: Putin vieraili laskuvarjotehtaassa Ivanovossa.

2020: Putin vieraili sairaalassa Ivanovossa.

2020: Putin seurasi lipunnostoseremoniaa jäänmurtajan kannella.

2001: Putin keskusteli puhelimessa Ranskan presidentti Jacques Chiracin kanssa.

2007: Putin tutki terrori-iskua Siperiassa Tuvan alueella.

2017: Putin tapasi Tadžikistanin presidentin Emomali Rakhmonin.

2018: Putin puhui puhelimeen Pietarissa.