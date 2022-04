Venäjän armeijan ikoninen aluspaita näyttää Marimekolta.

Kolme päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen verkossa alkoi levitä videopostaus.

Videolla esiintyi Valko-Venäjän armeijan 38. maahanlaskuprikaatin everstiluutnantti Valery Sahaštsyk.

Videon aluksi everstiluutnantti esitteli itsensä.

Hän kertoi, ettei ollut koskaan ennen tehnyt videopostausta.

Hän oli jättänyt vakinaisen palveluksen jo taakseen. Hän oli patriootti. Hän oli ollut täysin työlleen omistautunut sotilas, oma joukko-osasto oli ollut koko hänen elämänsä. Hän oli vuosien ajan juossut joka aamu 12 kilometriä täysissä varusteissa ja uinut sen jälkeen kylmässä vedessä.

Valery Sahaštsyk osoitti sanansa Valko-Venäjän armeijan sotilaille, jotka sillä hetkellä olivat hyökkäysvalmiudessa Ukrainan rajalla. Erikoisesti hän puhutteli armeijan korkeita upseereja, joista monet olivat hänen kouluttamiaan.

Everstiluutnantin viesti oli: Älkää lähtekö sotimaan Ukrainaan. Teitä on huijattu. Ette ole tervetulleita vapauttajia. Ette saa kunniaa. Saatte häpeää, nöyryytystä, verta ja kuolemaa.

Hän sanoi puhuvansa sotilastovereilleen, jotka kantavat samaa vaaleansiniraitaista paitaa, jota hän oli ylpeydellä kantanut koko ikänsä.

Myös videolla se paita näkyi everstiluutnantin sotilaspusakan alla.

Paidan nimi on Venäjällä telnjaška, valkovenäjäksi tsjalnjaška.

Sen historia on pitkä. Keisarillisen Venäjän laivasto otti sinivalkoisen raitapaidan käyttöön jo 1800-luvulla.

Neuvostoliiton kuvastossa telnjaškasta tuli ikoninen, sillä sekä vuoden 1905 kumouksessa että bolševikkien vuoden 1917 vallankumouksessa laivaston matruuseilla oli merkittävä rooli.

Matruusit siniraitaisissa paidoissaan pääsivät lukemattomiin propagandamaalauksiin ja -julisteisiin. Sergei Eisensteinin vallankumouselokuvassa Panssarilaiva Potemkin (1925) paidat ovat teknisistä syistä mustavalkoraitaisia.

Telnjaška-paita on hyvä tuote, koska se on skaalautuva. Venäjän eri aselajeilla on omat, eriväriset raitapaitansa. Laskuvarjojääkäreillä ja maahanlaskujoukoilla paidan raita on vaaleansininen, merijalkaväellä musta, rajajoukoilla vaaleanvihreä, sisäministeriön Omon-joukoilla punaruskea ja hätätilaministeriön miehistöllä oranssi.

Ennen Suomen itsenäistymistä telnjaška oli tuttu myös Helsingin katukuvassa. Kaupungilla liikkui tuhansittain keisarillisen laivaston Viaporin tukikohdan merisotilaita.

Nykysuomalaiselle telnjaška tuo mieleen Marimekon Tasaraita-malliston, jonka Annika Rimala suunnitteli vuonna 1968.

Viesti vain on toinen.

Marimekon tasaraitaiset paidat, mekot ja alusvaatteet julistavat unisexiä ja tasa-arvoa ja häivyttävät sukupuolen. 1970-luvulla Marimekosta tuli uuden, radikaalin sukupolven univormu, Marimekko oli päälle puettavaa sosiaalidemokratiaa.

Telnjaška on toista. Se on venäläisen patrioottimiehen paita. Hän puolustaa isänmaataan ja venäläistä naista, ja hänen toverinsa on toinen mies telnjaška-paidassa. Vladimir Putinkin on tietysti antanut kuvata itsensä raitapaita päällään.

Armeijatavaraa myyvä Varusteleka esittelee myymänsä telnjaškat näin:

"Venäjän tunnusomainen tosimiehen raitapaita. Hihaton malli on se kaikkein machoin, tämä yhdistettynä järkälemäiseen barettiin ja panomiehen viiksiin saa rappeutuneen länsimaailman tutisemaan!"

Esittelyteksti on varmasti kirjoitettu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Tällä hetkellä tosimiestäkin ehkä puhuttelevat enemmän sanat, jotka everstiluutnantti Sahaštsyk lausui Valko-Venäjän armeijan komentajille:

”Tehkää, mitä todellisen miehen pitää tehdä. Tehkää oikea päätös. Osoittakaa siviilirohkeutta. Älkää lähettäkö poikia teurastettavaksi. Joskus suurinta urheutta on sanoa: Ei.”