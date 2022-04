Kun neljän koiran taloudessa Mäntsälässä kaikki muut hössöttävät tulijoita, niin Kössi katsoo varautuneena monen metrin päästä.

Mutta Kössi ei olekaan mikään tavallinen koira vaan Euroopan ensimmäinen koronakoira, joka työskenteli Helsinki–Vantaalla ja testasi saapuvia matkustajia.

Muistamme sen keväältä 2020: Kössi iltauutisissa, Kössi Guardianin isossa jutussa, Kössi seisoskelemassa työvaljaissaan lentokentän vanhalla, isoruutuisella parketilla.

Kotioloissa Kössi on rento mutta omiin oloihinsa vetäytyvä. Sen kehonkielessä on tiettyä kiusaantunutta itsetietoisuutta, joka on meille älyköille niin kivuliaan tuttua.

Liekö varhaislapsuuden vaikutusta. Kössi näet on kotoisin Espanjasta, pahvilaatikosta, joka oli jätetty moottoritien laitaan, kertoo omistaja Susanna Paavilainen. Sieltä se pelastettiin kahden muun pennun kanssa läheiselle koiratarhalle, josta se sitten päätyi Paavilaisen hoteisiin.

Paavilainen kertoo, että vielä tänäkin päivän Kössi saa väristyksiä, jos ajetaan moottoritiellä, vaikka pimeässä tunnelissa, tai ohi ajaa jylisten rekka. Silloin Kössi pyrkii piiloon istuimen alle.

Aluksi Paavilainen mietti Kössille tottelevaisuuskoulutusta, mutta kaikki se äkseeraaminen tuntui typerältä. Ei Kössin kaltaista koiraa voi ruveta komentelemaan, määräilemään kuin robottia.

Kössin olfaktoriset taipumukset ilmensivät itsensä pian. Paavilainen alkoi treenata Kössiä tunnistamaan hajuja. ”Ajattelin, että se voisi tehdä hyvää sille.”

Pian Kössi jo haisteli homenäytteitä ja oli mukana koirien nisäsyöpiä tutkivassa hankkeessa. Ongelma oli Kössin arkuus, joten Paavilainen siedätti sitä päiväkodin pihalla ja katsastuskonttorilla, jossa liikkui möreä-äänisiä miehiä.

Tuli kevät 2020, korona, lentokenttä ja äkkijulkisuus. Nyt Kössiä vietiin. Sitä pyydettiin testaajaksi tapahtumiin, tv-tuotantoihin ja elintarvikejättiläisen palvelukseen.

Itsensä Espanjan terveysministeri soitti Paavilaiselle. Hänelle Paavilainen sanoi, että Espanjassa on omasta takaa Kössin kaltaisia koiria vaikka kuinka paljon ja pitäisi ymmärtää, että ne ovat aarteita eivätkä moottoritien laitaan hylättävää roskaa.

Sitten tulivat rokotteet ja loputtomat matkustussääntöjen muutokset. Vuosi sitten sosiaali- ja terveysministeriö luopui koronakoirahankkeesta tieteellisen todistusaineiston puutteessa.

Nykyään Kössi käy haistelemassa hometaloissa ja vainuaa rottien kulkureittejä. Työt syöpä- ja koronatutkimuksen parissa Oulun yliopistossa jatkuvat.

Juuri on tullut tieto, että koronakoiratutkimus, jossa Kössi oli mukana, on hyväksytty julkaistavaksi ulkomaisessa alan lehdessä. Sen mukaan Kössi haistoi yli 90 % koronatartunnan saaneiden näytteistä oikein. Samansuuntaisia tuloksia on saatu Yhdysvalloista, Englannista ja Saksasta.

Kössi ei haista itse virusta, vaan elimistön reaktion siihen, aineenvaihdunnan muutoksen, joka punkee ulos ihmisen huokosista ja hikirauhasista.

Virantoimituksessa Helsinki–Vantaalla 2020.

Vieraalla on ollut koko aamupäivän vetämätön olo – onkohan se sitä?

Kysytään tohtori Kössiltä.

Ensin koehenkilö pyyhkii itseään haavataitoksella suun ympäriltä, korvien takaa ja niskasta. Räsy laitetaan purkkiin, purkki muiden joukkoon erityiselle laudalle.

Kössin silmiin syttyy intohimon tuli. Nyt näemme asiantuntijan työssään! Kössi käy purkit läpi hetkessä. Sitten se tökkää käpälällään purkkia, joka sisältää vertailuhajua.

Tuomio: ei koronaa näytteessä. Myöhemmin pikatesti varmistaa tuloksen.

Kössi lämpenee hitaasti, mutta tulee sitten kuitenkin tervehtimään jalkoihin. Saa silittää päästä ja korvan takaa mutta pehmeällä kädellä. Sen korvat ovat pystyssä kuin savupiiput, joissa on läppä päässä. Espanjalaisesta verenperinnöstä kielii vuorokausirytmi.

Iltaa kohti Kössi ikään kuin virkistyy. Yöt se nukkuu Paavilaisen kanssa samassa sängyssä, pää omalla tyynyllä.

Mutta sitä ennen sankarikoira nauttii illallisensa: tuoreinta raakaa lihaa, jossa on mukana ripaus vihreää.

”Se pitää eläinlääkärin loitolla.”