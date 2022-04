Kirjailija Antti Nylén ja kotikissa Hiski

”Olin noin kymmenen, kun lapsuuden perheeseen otettiin ensimmäinen kissa. Sen jälkeen elämässäni on ollut vain hyvin lyhyitä vaiheita ilman kissaa, lähinnä nuorena.

Monenlaisia henkilöitä on ollut kehissä: yhteensä kymmenisen kissaa.

Aika pitkään meidän perheessä on ollut tämä kolmen kissan systeemi. Hiski on nyt meidän seniori.

Hiski on syntynyt 2010. Se tuli meille pienenä. Vaimo oli internetissä törmännyt tuttavaansa, jolla oli maalaistalossa jossain Pohjanmaalla ylimääräisiä kissoja, jotka emo oli hylännyt ja joista ei enää tullut navettakissoja.

Osoittautui, että se oli oikein hyvä hankinta. Siitä kehittyi jykevä kolli.

Hiski onkin ensimmäinen kolli meidän kissahistoriassa.

Vaikea kuvitella, että ei olisi kissaystävää kotona. Niissä on jotain hyvin kotoisaa ja luonnollista. Ihmisluontoon kuuluu tiettyjä elementtejä, kuten kirjoja, joitakin huonekasveja ja kissoja. Tämän tyyppisiä elementtejä, jotka tekevät tästä lyhyestä ja osittain epäkiitollisesta elämästä jotenkin siedettävämpää.

Mutta ei se niinkään ole, että ne ovat oman mielenterveyden tai esteettisen mielihyvän lähteitä pelkästään. Ne on myös perheenjäseniä tietysti ja kumppaneita ja ystäviä. Ne vain sattuvat olemaan eri lajia kuin itse on.

Hiski on sosiaalinen ja ihmisen tukeutuva ja aktiivinen. Kun on tuntenut näin monta kissaa, voi tehdä sellaisen havainnon, että ne ovat aivan eri luonteisia keskenään. Niissä voi olla yhteisiä taipumuksia ja piirteitä, mutta niiden luonteet on niin erilaisia, että on vaikea käsittää lajin käsitettä. Siis siinä mielessä, että se määrittelisi jotain näiden olentojen elämäntyylistä, tarpeista tai tunteista. Niillä kaikilla on ihan omat juttunsa.

Kun eläinsuojelussa puhutaan lajityypillisistä tarpeista, niin kyllä minusta on selvää, että ne ovat yksilötyypillisiä. Ja ne, mitä tarkoitetaan lajityypillisillä on tyypillisiä kaikille eläville. Kaikki tarvitsee vähän tilaa, ravintoa, vapautta ja aurinkoa. Hyvin perusjuttuja.

Hiski on juttelevainen ja läsnäoleva. Se on häärääjä, ilmestyy paikalle aina, kun jotain tehdään.

Minusta lajirajat ylittävä kommunikaatio on luonteva ja luonnollinen asia. Siinä ei ole mitään salaisuutta tai ihmeteltävää. Meillä on niin paljon yhteisiä peruspiirteitä. Me ollaan tasalämpöisiä ja ruumiillisia olentoja ja aistimme kosketusta, läsnäoloa ja erilaisia kommunikaation tasoja. Ihmistenkin kesken tapahtuu valtavasti ei-sanallista, kehollista viestintää.

Ja mitä se informaatio on? Kaipa sekin on hyvin perustavanlaatuista, kuten mitä kuuluu, onko kaikki hyvin ja niin edelleen.

Eläimet ovat kokonaan ihmisten vallassa, me ollaan ihan tyranneja niihin nähden. Me pystytään järjestämään niiden elämä sellaiseksi kuin halutaan. Täytyy olla aina tarkkana ja ymmärtää, mikä niille olisi parasta. Meidän kissat ulkoilee jonkin verran vapaana, ja se on ollut sellainen kipuilun aihe.

Olen havainnut, miten paljon ne siitä nauttii ja miten paljon se vaikuttaa niiden mielenterveyteen. Mutta ne joutuvat ulkona alttiiksi vaaroille ja aiheuttavat vahinkoa lähiluonnolle. Se on sanottava, että lintuja ne harvemmin saa kiinni, ei juuri koskaan, mutta päästäisiä ja muita jyrsijöitä kyllä tulee.

Me ollaan keväisin ja alkukesästä rajoitettu enemmän niiden karkailua ja ulospääsyä, kun linnuilla on silloin poikaset. Mutta se on ongelma, ei siitä selittämällä selviydy. Kissa ei kuulu suomalaisen pihaympäristöön tai metsään, se on siellä vieraslaji, se on aivan selvää. Lienee myös selvää, että niiden aiheuttamat vahingot on aika kohtuullisia. Tosin sille päästäiselle ne on hyvin kohtuuttomat.

Nämä ovat moraalisia dilemmoja, joihin ei ole siistiä ratkaisua. Vähän samantapainen kuin se, että olen kasvissyöjä ollut vaikka kuinka pitkään, mutta syötän kissoilleni tehotuotettua lihaa. Sekin on ristiriita, johon ei ole siistiä selitystä. Se on ongelma, joka ei moraalisilla järkeilyillä parane. Siinä ei ole mitään ylevää, vaan se on ihan ankeata.

Mutta toisaalta mitäpä siitä, se on vain yksi moraalinen ristiriita, jossa minäkin elän. Tekee yhtä ja sanoo toista -tyyppinen tilanne. Sekin on kyllä väistämätön realiteetti ihmisen ymmärryksessä, että niistä välittää enemmän, jotka ovat lähellä.

En ole koskaan määritellyt itseäni kissaihmiseksi. Minua ei semmoinen identifioituminen kiinnosta, vaikka epäilemättä olen kissaihminen.

On kuitenkin yksi syy olla kissaihminen eikä koiraihminen, ja se on se, että kissoja arvostetaan meidän kulttuurissamme jostain käsittämättömästä syystä vähemmän kuin koiria. Olen aika varma, että se liittyy sukupuolipoliittisiin kuvioihin. Kissat ovat vähän feminiinisiä ja koirat on miehekkäämpiä. Luulen, että tältä suunnalta löytyy selitys siihen järjettömältä tuntuvaan seikkaan, että kissoja pidetään vähempiarvoisina kuin koiria.

Kissoissa on jotain feminiinistä, joka raivostuttaa patriarkaattista järjestystä.”