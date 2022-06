Kansanedustaja Harry Harkimo julkaisi helmikuussa 2018 Youtube-videon, jonka otsikko oli ”Kolme viikkoa vegaanina”.

Videolla hän valitteli: ”On tää ollu silleen aika vaikeeta… Siis tarjonta vegaanisista tuotteista on hyvää, mut niitä pitää kyl oikeesti opetella valmistamaan.”

Tänään saamme tietää, kuinka hän on edistynyt kasvisruokagastronomian polulla.

Tehdään yksi asia heti selväksi: Harkimo ei jatkanut haastevideonsa jälkeen täysvegaanina. Hän syö nykyään kalaa, äyriäisiä, kananmunia ja maitotuotteita. Mutta punainen liha ja kana eivät kokeilun jälkeen enää palanneet lautaselle.

Kasvissyönnin trendikkyydestä on puhuttu viime aikoina paljon, mutta ratkaisu on silti miltei 70-vuotiaalle miehelle epätyypillinen. Onko tämä populismia? Kalasteleeko Hjallis ruokavaliollaan nuoria äänestäjiä?

Ilmeisesti, ainakin aluksi.

”Siis kyllähän tää kasvissyönti lähti ihan vaan siitä, että kun mun piti keksiä sinne YouTubeen jotain uusia ideoita. Aattelin, et tää kiinnostaisi ihmisiä. Mutta sit mä huomasin, että kun en syönyt lihaa, niin mulla oli koko ajan parempi olo. Kevyempi”, Harkimo kertoo nyt, yli neljä vuotta myöhemmin.

Hän siis löysi uuden elämäntavan vähän vahingossa. Minkäänlaista kasvissaarnaajaa hänestä ei silti ole tulossa.

”Ei mulla tässä mitään eettistä juttua ole. En aattele, että kasvissyönnillä maailma pelastuu.”

Siitä todistaa myös töölöläisen keittiön saarekkeen päällä nököttävä purkki, jota on tarkoitus käyttää päivän ruuanvalmistuksessa. Se sisältää ranskalaisten connoisseurien suurta herkkua, ankanrasvaa.

”No joo, toi on vaan niinku rapeuden takia”, Harkimo kuittaa.

Kiireinen kansanedustaja kokkaa itse yleensä vain viikonloppuisin.

Ahvenfileen kylkiruodot voi poistaa ennen tai jälkeen kypsennyksen.

Missäs ne pellit nyt olivatkaan? Ja Jolle, ostitko sä sitä persilladea? Tililililiii, taas se hemmetin kännykkäkin soi.

Harkimo on hieman hukassa kakkoskotinsa keittiössä, eikä ihme. Täällä on viime kuukausina asustellut seuraava sukupolvi: Joel Harkimo ja tämän kihlattu Janni Hussi. Nuorenparin tulevan Sipoon-talon rakennustyöt kun ovat vielä kesken.

Harkimon oli kuitenkin kätevämpää poiketa eduskunnasta keittiöhommiin Töölöön kuin varsinaiseen kotiinsa Sipooseen. Niinpä Jolle on joutunut hoitamaan sekä kaupassakäynnin että ruuanlaiton esivalmistelut.

”Potatis on kuutioitu, ja tossa on toi ruskistettu voi. Loput saat kyllä tehä ite”, hän sanooisälleen.

”Meillä on se ero Jollen kanssa, että mä tykkään, et keittiö on siisti. Mut hän jättää sen näin”, isä kuittaa takaisin ja levittelee käsiään.

Oikeasti isä ja poika taitavat olla aika läheisiä, myös ruoka-asioissa. Edellisenä viikonloppunakin Joel ja Janni ovat käyneet Harkimon luona Sipoossa syömässä. Muutenkin Harkimo valmistaa ruokaa nimenomaan viikonloppuisin. Syömään saapuu usein myös oma äiti.

”Pelkästään itselleni mun on aika vaikea motivoitua kokkaamaan”, Harkimo myöntää.

Hänen normaali ruokajärjestyksensä etenee näin: aamulla puuroa tuoreiden marjojen kanssa, lounas eduskunnassa (”Pikkuparlamentissa on parempaa ruokaa kuin päätalossa”) ja kotona illalla vaikka noutosushia tai valmisfalafeleja. Mutta pyhäpäivinä sitten panostetaan: paistetaan omilla verkoilla nostettua kalaa ja askarrellaan erilaisia perunoita.

Kiireinen kansanedustaja kokkaa yleensä vain viikonloppuisin. Pyhäpäivinä Harkimo saattaa paistaa myös itse pyydystämiään kaloja.

Harkimo soseuttaa bataattikeiton patakintaan päällä.

Puhelin keskeyttää kokkaamisen.

Tänään ruokalistalla on bataattikeittoa, paistettuja ahvenia ruskistetun voin kera ja niitä ankanrasvaperunoita. Ja vähän salaattia sivuun.

”Tästä tuli ihan helvetin hyvää!” Harkimo huudahtaa.

Toden totta. Ensimmäisen lusikallisen jälkeen on selvää, että hän on oppinut kasvisruuasta paljonkin.

Aterialle asetutaan keittiön suuren taulun alle.

Siinä komeilee valtava, naivistinen kuva jääkiekkoareenasta. Kyseessä on taiteilija Markus Forssin teos nimeltä Homma hanskassa. Teoksen aiheesta ei voi erehtyä: se esittää Hartwall-areenaa, tai siis paikkaa, jota ennen kutsuttiin sillä nimellä.

Se homma ei ole enää ihan samalla tavalla hanskassa. Mitä Harkimo luulee, että areenalle seuraavaksi tapahtuu?

”En mä voi sanoa.”

Hjallis ei kuitenkaan tunnetusti ole mies, joka olisi pitkän aikaa hiljaa. Hetken hän lusikoi keittoaan ja alkaa sitten puhua siitä, miten kovasanaisesti media häntä Venäjän-kaupoista kritisoi. Jälkiviisautta, hän sanoo.

”Enhän mä tietenkään ois myyny Jokereita venäläisille, jos oisin tienny, että ne hyökkää Ukrainaan. Mutta mistä helvetistä mä sen oisin voinu tietää.”

Onneksi seuraavana ruokalistalla ovat ahvenet. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Harry Harkimon ruokabravuuri on kevyentuhti ateria.