Juuri ilmestynyt lehti kertoo sata vuotta sitten perustetun Neuvostoliiton tarinan alusta loppuun. Kattava kokonaisuus auttaa ymmärtämään, miten Neuvostoliiton hajoaminen näkyy Euroopassa vielä keväällä 2022.

Helsingin Sanomien Teema-lehden uusin numero käsittelee Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto perustettiin sata vuotta sitten, vuonna 1922. Tuolloin tsaarinaikainen Venäjä oli luhistunut, bolševikit nousseet valtaan ja maa ajautunut veriseen sisällissotaan.

Lehden pääjutussa HS:n entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja ja pitkään Venäjästä kirjoittanut toimittaja Pekka Hakala käy läpi Neuvostoliiton synkkää historiaa maan merkittävimpien johtajien kautta. ”Neuvostoliitto perustui alusta alkaen pakkoon ja valheeseen, ja kun ne lopetettiin, kaatui koko valtio”, Hakala kirjoittaa.

Toimittaja Unto Hämäläinen käsittelee Neuvostoliiton ja Suomen suhteita. Näkökulmana on presidentti Mauno Koivisto, jolla oli intohimoinen suhde suureen itänaapuriin. Jatkosodan päättymisen jälkeen Koivisto käytti koko aikuisikänsä ymmärtääkseen Venäjää paremmin. Hän opiskeli kielen sekä tutustui maan historiaan ja kulttuuriin. Lopulta Koivisto oppi, mikä on Venäjän idea.

Laajassa jutussa käsitellään Neuvostoliittoon kuuluneita neuvostotasavaltoja ja sitä, miten ne irtautuivat kommunistisesta järjestelmästä. Satasivuinen Teema-lehti kertoo myös suomalaisten rakentamasta Kostamuksen kaupungista, suurten šakkimestareiden merkityksestä neuvostojärjestelmälle sekä tavallisten ihmisten arjesta Neuvostoliitossa.

Kirjailija Sofi Oksanen, konkaridiplomaatti Heikki Talvitie ja joukko muita asiantuntijoita kertoo suhteestaan Neuvostoliittoon ja nyky-Venäjään.

Historian professori Henrik Meinander käsittelee esseessään Venäjän vaikutusvaltaa Euroopassa. Kun muut johtavat valtiot 1900-luvun alussa kääntyivät hitaasti demokratian tielle, Venäjä päätyi toisenlaiselle polulle.

Lehdessä julkaistaan myös harvinaislaatuinen kuvasarja keväältä 1986. Helsingin Sanomien valokuvaaja Hannele Rantala pääsi tuolloin kuvaamaan moskovalaisperheen arkea ja Natasha-nimisen tytön koulupäivää. Kuvat herättivät aikanaan huomiota myös ulkomailla.

