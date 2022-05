Laulaja-artisti Ami Aspelundilla tuntuu pitävän kiirettä. On dramatisoitu konsertti Lasse Mårtenssonin tuotannon kunniaksi Porin teatterissa. On muutamia uusia tärkeitä lauluja, kuten Seeprakala tai Kylä pikkuinen, joista on tehty videotkin.

Ja on myös uusi, iloista jazzia esittävä dixiebändi, jota varten Aspelundia pyydettiin opettelemaan banjon soittoa.