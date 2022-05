Missä on kielelliset kyvykkyytenne?

Joka paikassa puhutaan kyvykkyyksistä, vaikka niin ei saisi sanoa, kirjoittaa Teppo Sillantaus.

Sitä hoetaan ihan koko ajan:

”Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet.” (TietoEvry Oyj:n pörssitiedote 26.4. 2022)

”Venäjän kyvykkyydet eivät ole hirveän mittavat.” (Mika Aaltola, HS 30. 3. 2022)

”Me Sanomalla uskomme joustavaan toimintamalliin, ja rakennamme aktiivisesti kyvykkyyksiä, jotka kasvattavat ymmärrystä markkinointiviestinnän toimivuudesta” (Sanoman verkkosivu)

”#Nato tuo vahvat kyvykkyydet mm. ilmaherruuden takaamiseen Suomen alueella” (Kokoomus, Twitter 5.4.2022)

Käytetään siis ilmausta kyvykkyydet, vaikka tarkoitus on puhua kyvystä tai kyvyistä. Kuten esimerkiksi Naton kyvystä taata ilmanherruus.

Muoti-ilmauksen taustana näyttää olevan käännösvirhe.

On olemassa taloustieteen termi dynaamiset kyvykkyydet. Se on käännös englannin ilmauksesta dynamic capabilities.

Mutta capability ei ole kyvykkyys.

”Kyllä se on tässä enemmän kyky kuin kyvykkyys", vahvistaa englannin kielen kääntäjä Tero Valkonen, joka sai viime vuonna Mikael Agricola -palkinnon David Foster Wallacen valtavan Infinite Jest -romaanin suomennoksesta (Päättymätön riemu, Siltala 2020).

Siis: dynaamiset kyvyt, ei dynaamiset kyvykkyydet. Venäjän sotilaalliset kyvyt. TietoEvryn globaalit kyvyt.

Kyvykkyys on samantapainen sana kuin lahjakkuus. Ihmisen lahjakkuudella tarkoitetaan sitä, että hänellä on lahjoja. Ihmisen kyvykkyydellä tarkoitetaan sitä, että hänellä on kykyjä.

Voi myös sanoa, että joku on lahjakkuus. Mutta ei voi sanoa, että joku on kyvykkyys.

Eikä missään tapauksessa voi puhua monikossa ihmisen kyvykkyyksistä eikä Naton kyvykkyyksistä.

Miksi niin silti sanotaan?

Kotimaisten kielten keskuksen verkkokolumnissa tutkija Ulla Tiililä kertoo miksi. Käyttämällä muodikkaisiin ajatusmalleihin liittyviä ilmaisuja ihminen ”osoittaa tai esittää tuntevansa ajankohtaiset suuntaukset ja sitoutuvansa niihin.”

Eli hän tuo rohkeasti esiin kyvykkyyksiään.