Punkin kuolemasta puhuttiin jo vuonna 1978, mutta nyt Suomessakin on taas iso liuta särökitarabändejä, kuten Teinipäät, Puhelinseksi, Purkkapäivä, Mustat kalsarit ja Likaiset pikkarit.

Eihän siitä ole kuin muutama vuosi, kun toitotettiin, että rock on kuollut.

Kuten populaarikulttuurin käänteissä usein, ylösnousemus tapahtui vikkelästi. Särökitarat rämisevät jälleen.

Sinänsä siinä ei ole mitään ihmeellistä. Aallot nousevat ja laskevat, mutta se on yllätys, että vuonna 2022 elinvoimaisinta ja kiinnostavinta musiikkia rockin alalajeista tuottaa punk. Siis se muinainen musiikkityyli, jonka kuolemasta puhuttiin jo vuonna 1978.

Nyt meillä on Teinipäät, Puhelinseksi, Purkkapäivä, Mustat kalsarit, Tiikeri, Likaiset pikkarit, Sorsajengi ja valtava määrä muita.

Kukapa olisi arvannut.

Tähän tarvitaan asiantuntijan ääntä. Sellaiseksi valitaan Jukka Junttila, levy-yhtiö Hiljaisten levyjen monitoimimies ja punkveteraani. Ja hän kyllä olisi arvannut.

Nimittäin: Junttilan mukaan punk ei koskaan hävinnytkään. Se on pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet elossa, välillä näkyvämmin ja välillä vaisummin.

Tärkein syy tähän on se, että punkin ideologinen tausta on riittävän vahva. Ideologiaa on tapana kutsua tee se itse -eetokseksi. Siitä seuraa se, että punkbändille aloituskynnys on matala.

Tarjonta on siis aina ollut kunnossa. Aika ajoin tarjonta lisääntyy, vaikkapa lumipalloefektin vaikutuksesta.

Lisäksi nykytekniikalla musiikkitallenteiden tekeminen on halpaa ja helppoa. Suomessa on iso liuta pienlevy-yhtiöitä, jotka ovat punkmyönteisiä. Niiden kautta syntyy tarjontaa.

Sitten tarvitaan vielä kysyntää. Viime aikoina Junttilan mukaan listoja ovat hallinneet musiikkityylit, joille ominaisin esittämisympäristö eivät ole pienet klubit. Niinpä rockmusiikille, ja tällä kertaa erityisesti punkille, on jäänyt tilaa valloittaa klubiskene.

Kaiken tämän seurauksena voimme nyt julistaa, että tulossa on kuuma punk-kesä 2022.

“Totta kai! Olen aina valmis julistamaan”, Junttila toteaa.

Julistukselle on kuitenkin vahvaa katetta. Se liittyy myös punkin tee se itse -eetokseen.

“On tietty porukka, joka haluaa olla skenessä mukana niin, että he järjestävät. Pienen punkfestivaalin järjestämisessä on aika pieni taloudellinen riski. Ensi kesänä festivaaleissa nähdään melkoinen pudotuspeli. Pienet punkfestarit eivät ole niitä, jotka putoavat pois, vaan niitä järjestetään entistä enemmän.”