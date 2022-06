”Uskolla on paljon kannattajia Facebookissa ja Instagramissa. Siellä se esiintyy Usko Aputassun nimellä ja sillä on enemmän faneja kuin minulla.

Usko on virallisesti puolisoni Saara Auvisen omistama, ja siitä koulutetaan hänelle avustajakoiraa. Vaimo tippui hevosen selästä muutama vuosi sitten, ja hänelle tuli aivo- ja niskavamma. Aina kun Usko on Saaran kanssa, se on töissä. Usko antaa tukea kävellessä, nostaa tavaroita ja muuta tämmöistä. Kun Saara kävelee kadulla Uskon kanssa, ihmiset osaa antaa tietä.

Saatiin Usko kesäkuussa 2020. Lähdettiin heti mökille, jossa se sai olla paljon vapaana. Siitä se meidän ystävyys alkoi. Vaikka se on Saaran omistama, niin kyllähän se on mun koira.

Se tykkää nukkua itsekseen, mutta aina aamuyöstä se jossain vaiheessa loikkaa minun viereen. Se lyö pään tyynyyn ja rupeaa tuhisemaan korvaan.

Olen muusikko, ja korona-aikana työt loppui kuin seinään. Oli muutamia hetkiä, että jos koiraa ei olisi ollut, ei olisi sängystä jaksanut herätä. Mutta kun on koira, täytyy lähteä ulos. Se on aina iloinen ja onnellinen, kun heräät tai tulet kotiin. Ja antaahan se positiivista esimerkkiä, että eiköhän tässä pärjätä.

Minä höpöttelen sille ja laulan lauluja. Se on juttelukaveri, joka ei pane hanttiin.

Keikallakin se on ollut muutaman kerran, ja se on ollut todella suosittu. Ihmiset ottaa siitä enemmän kuvia kuin minusta.

Olen soitellut saksofonia pari vuotta. Kun soitan fonia keikalla, Usko rupeaa kuuntelemaan ja fiilistelemään sitä ääntä. On se musakoira.

Usko esiintyy mun musiikkivideolla, jonka tein talvella. Tämä on tällainen perheyritys. Se saa heti parempaa ruokaa, kun tulee parempiliksaisia keikkoja.”