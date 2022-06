Tappio oli karvas. Suomi pyrki syksyllä 2012 YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen paikalle. Maailmanlaajuista kampanjaa oli käyty monta vuotta, koska neuvoston jäsenpaikat täytettiin YK:n yleiskokouksen äänestyksessä, jossa jokaisella maalla oli yksi ääni.

Kampanja oli kolmen presidentin yhteisprojekti. Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen tukivat seuraajaansa Sauli Niinistöä, joka oli puoli vuotta aikaisemmin aloittanut presidenttinä.

Valinnan piti olla täysin varma, sillä Suomi oli saanut etukäteen 130 maalta kirjalliset lupaukset tuesta sekä lisäksi kymmenkunta suullista lupausta. Yleiskokouksen ensimmäisessä äänestyksessä ääniä tuli kuitenkin vain 108. Toisella äänestyskierroksella meni vielä huonommin: Luxemburg pudotti Suomen turvallisuusneuvostosta äänin 131—62. Vain kolmannes maista äänesti Suomea, vaikka kaksi kolmannesta oli etukäteen luvannut tukensa meille.

Tänä kesänä Suomi kampanjoi taas maailmalla. Kolmekymmentä Nato-maata pitää saada hyväksymään hakemuksemme, jotta pääsemme jäseneksi. Turkin vastahanka osoittaa, ettei tehtävästä tule helppoa, vaikka lähes kaikki Nato-maat ovat etukäteen luvanneet ottaa meidät avosylin vastaan.

Mitä vielä! Takavuosien tappiosta on opittu. Pitää osata hurmata. Jäseneksi on pyrittävä täysillä ja kampanjoitava kunnolla, sillä nyt on tosipaikka. Maksakoon, mitä maksaa.

Näkyvimmin kampanjaa käyvät presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin, ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen, jotka kiertävät tapaamassa Nato-maiden johtajia.

Pääosa lobbauksesta tehdään kuitenkin Nato-maiden pääkaupungeissa. Jalkatyön tekee Suomen kukin suurlähettiläs, joka on valtiojohdon silmä ja korva asemamaassaan. Hän valistaa ja vakuuttaa poliitikkoja, virkamiehiä ja mediaa. Lähettilään pitää onkia myös tietoa. Pienikin risahdus on syytä raportoida ulkoministeriöön Katajanokan Merikasarmille.

Onneksi lähettilään ei tarvitse toimia yksin. Lähetystön muut diplomaatit kokoavat tietoa keskusteluja varten. Sihteeri ja autonkuljettaja huolehtivat, että lähettiläs on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Lähettiläs voi olla rouva tai herra, sillä meillä on Nato-maissa naisia ja miehiä yhtä paljon suurlähettiläinä.

Lähettilään pitää rohkeasti avata residenssissä eli edustushuoneistonsa vieraille, eikä tarjoilussa sovi pihistellä. Nyt jos koskaan isänmaa tarvitsee hyviä kokkeja. Maukas ruoka ja laatuviini voivat kääntää vieraiden mielen suopeaksi Suomen asialle tai avata kielenkannat. Salainen tieto voi lipsahtaa saatteena diplomatian ikiaikainen fraasi: Kerron tämän sinulle luottamuksella, mutta älä kerro, keneltä sait tiedon.

Suurlähettiläällä on usein vahvana tukena puoliso. Ulospäin näyttää siltä, että puolison elämä on vain yhtä juhlaa. Ottaa vieraita vastaan, käy kutsuilla sekä kilistelee samppanjamaljoja.

Tutkija Jussi Pekkarisen uudessa kirjassa Diplomatian tuntemattomat tekijät diplomaattien puolisot paljastavat, mitä he oikeasti tekevät, kun residenssissä järjestetään suuri vastaanotto.

”Puoliso hoitaa käytännön järjestelyt. Diplomaatti esittää vieraslistan ja ajankohdan, parhaassa tapauksessa pohtii puolison kanssa menua ja muita järjestelyjä. Mutta kuka käy kaupassa, siivoaa, laatii menun, katsoo, että astiat, pöytäliinat, lautasliinat, koristeet ja muut ovat kunnossa. Useimmiten se on puoliso, joka siinä ohessa etsii sopivat henkilöt avuksi kokkaamaan, tarjoilemaan ja tiskaamaan.”