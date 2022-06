Wide ContentPlaceholder

Kuukausiliite | Missä hän on nyt

Äiti ja solisti

Tyttöyhtye Tiktakin Petrasta on tullut vantaalainen perheenäiti, jonka popissa on iskelmällisiä sävyjä. Ja on hän tässä välissä ehtinyt myös optimoida vetyfosfonaattimenetelmän.

