Yhtenä heinäkuun lauantaina Suomessa järjestetään lähes 40 rytmimusiikkifestivaalia.

Kesän kiireisin keikkapäivä on 16. heinäkuuta. Edunvalvontajärjestö Livefinin tilastojen mukaan superlauantaina jytisee lähes 40 eri musiikkifestivaalilla. Porissa on jazzit, Joensuussa Ilosaarirock, Kiuruvedellä on Iskelmäviikko ja Kaustisella soi kansanmusiikki.

Tilastossa mukana on rytmimusiikki eli pop-, rock-, jazz- ja folkfestarit. Niiden lisäksi heinäkuun puolivälin lauantaina esimerkiksi Kuhmossa soi kamarimusiikki.

Kesä 2022 on festareiden ennätyskesä. Vuonna 2019 rytmimusiikkitapahtumia oli 294, nyt mennään yli kolmensadan. Itseasiassa festareita on niin paljon, että osa pitää välivuoden, koska kansaa ei riitä kaikille. Koronarajoitusten koulimat ihmiset ostavat lippunsa vasta viime tipassa.

Laulaja Erin esiintyy superlauantaina Hakamäki Piknik -tapahtumassa Savitaipaleella.

”Viime kesänä oli joitain keikkoja, mutta usein tuntui kuin esiintyisi lasiseinän takaa. Ehdin jo miettiä, että olenko leipiintynyt, että onko tämä mun hommaa enää. Nyt keikkailun taika on palannut. Olen taas muistanut, että tätähän tämä parhaimmillaan on. Uskon, että moni artisti on aika herkistyneenä lavalla tämän kesän festareilla.”