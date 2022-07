Suomea on hallittu 200 vuotta suuresta talosta Senaatintorin varrelta.

Ensi syksynä, tarkemmin sanottuna 27. syyskuuta, vietetään Helsingissä merkittävää syntymäpäiväjuhlaa. Valtioneuvoston linna täyttää 200 vuotta.

Linna sijaitsee Suomen arvokkaimmalla paikalla Senaatintorin itäisellä puolella. Talo on hehtaarin kokoinen linnake, jonka muilla sivustoilla kulkevat Aleksanterinkatu, Ritarikatu ja Hallituskatu. Portista sisälle pääsevät ministerit, heidän avustajansa ja talon omat virkamiehet. Muille ovet avautuvat vain kutsusta.

Carl Ludvig Engel piirsi rakennuksen, ja se valmistui vuonna 1822. Samalla sen päätykolmioon asennettiin kello.

Upea kello mittaa aikaa edelleen. Kellon halkaisija on 1,35 metriä, taulu on musta, viisarit, numerot ja reunukset kullattuja.

”Kello vedetään edelleen käsin. Sen käyvät tekemässä Kello ja Kulta Widemark -liikkeen kellosepät, joiden kanssa Valtioneuvosto teki sopimuksen jo vuonna 1919. Kello vedetään aina keskiviikkoisin, ja samalla käynnillä kellot vedetään myös sisätiloissa”, kerrotaan Katri Maasalon toimittamassa linnan historiassa.

Linnan pitkäaikaisin asukas on valta. Maan hallitus on toiminut samoissa tiloissa kaikki kuluneet vuodet lähes keskeytyksettä. Ensimmäiset sata vuotta valtaa käyttivät Venäjän keisarin asettamat kenraalikuvernöörit. Heitä ennätti olla parikymmentä.

Parhaiten muistetaan Nikolai Bobrikov, jonka suomalaisuusaktivisti Eugen Schauman ampui linnan pääportaikossa 16. kesäkuuta vuonna 1904. Sen jälkeen Schauman surmasi itsensä. Pääportaikon toisen kerroksen käytävätasanteella on tapahtumasta pieni muistolaatta.

Venäjän vallan aikana linnassa kokoontuivat myös senaattorit, jotka yhdessä muodostivat senaatin.

Pehr Evind Svinhufvudin johtama senaatti jäi historiaan 4. joulukuuta 1917 julistamalla Suomen itsenäiseksi. Pari päivää myöhemmin eduskunta hyväksyi senaatin päätöksen.

Kun Suomesta tuli itsenäinen, vallan merkkien ja vallanpitäjien nimet muuttuivat. Senaatinlinnasta tuli Valtioneuvoston linna, senaatista valtioneuvosto, arkikielellä hallitus, senaattoreista ministereitä, joita johtaa pääministeri.

Vuonna 1910 rakennus tunnettiin vielä Senaatintalona. Aleksanterinkadulla kulki vossikoita ja raitiovaunuja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on 46. pääministeri, jonka työhuone on ollut linnan keskikerroksessa. Huoneen pitkäaikaisin haltija on ollut Kalevi Sorsa (sd). Hän oli pääministerinä 3652 vuorokautta eli kymmenen vuotta 1970- ja 1980-luvuilla.

Pääministerin huoneesta on suora kulku valtioneuvoston istuntosaliin, jonne koko hallitus kokoontuu torstaisin kello 13. Joka toinen viikko perjantaisin muutamaa minuuttia vaille kello 11 kaikki ministerit asettuvat riviin viereiseen odotushuoneeseen. Ovi avautuu, presidentti ja pääministeri tulevat sisään. Presidentti kättelee ministerit ja johdattaa heidät tasavallan presidentin esittelysaliin.

Presidentti Sauli Niinistölle talo on perin tuttu, sillä hän työskenteli siellä valtiovarainministerinä vuosina 1996—2003. Riviministereistä vain valtiovarainministerillä on linnassa oma työhuone.

Linnan arvokkaimmat salit ovat vähäisessä käytössä, sillä presidentin esittelyssä ja hallituksen istunnossa päätökset syntyvät yleensä muutamassa minuutissa. Linnan poliittinen koneisto ja virkakunta, 550 henkeä, ovat jauhaneet esitykset niin valmiiksi, että ne ovat vain muodollista kirjausta vailla.

Presidentin esittelysalista on käynti seremoniaparvekkeelle, jonne ovet avataan vain poikkeustapauksissa.

Viimeksi näin tehtiin perjantaina 13. maaliskuuta 2020, kun presidentti ja ministerit kuuntelivat kello 10.55—11 Tuomiokirkon kelloja. Niitä soitettiin talvisodan päättymisen 80. muistopäivänä.