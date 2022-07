Näyttelijä Riitta Havukaisen perheessä on 10-vuotias kani nimeltä Hannu. Kuukausiliitteen Minä ja hän -palstalla tunnetut ihmiset kertovat suhteestaan eläimeen.

”Hannu tuli meille, kun kaksi edellistä kaniamme olivat kuolleet vanhuuteen. Meille jäi lemmikkieläintyhjiö. Nuorin lapsista asui kotona, ja hän mietti, pitäisikö ottaa vielä kani. Sittenhän me otettiin. Ensin tuli naaras, ja sitten sille piti saada kaveri. Löysin kasvattajalta ilmoituksen, että myydään kani, joka on kokenut kovia. Joku kanikaveri oli alistanut ja ollut sille ikävä. Hannu tuli meille ja jäi. Hän on jo ikämies, mutta porskuttaa terveenä.

Hannu on omissa oloissaan mutta on sosiaalinen, jos on toiveissa saada makupalaa. Ruokailu on keskusasia elämässä hänellä. Eläimet ovat konservatiivisia. Ne arvostavat, että on oma paikka, oma kuppi ja oma ruoka.

Nytkin Hannu juuri söi voikukanlehtiä ja meni häkkiinsä. Hän kulkee vapaana, mutta häkki on hänen vessansa. Ruuan jälkeen hän peseytyy, käy vessanurkassa ja menee ruokalevolle.

Hannu on kova karkailemaan. Heti jos jää ovi auki, se on menossa. Joskus annan sen olla pihalla, mutta koko ajan pitää vahtia. En voi huutaa häntä takaisin, koska hän ei tunne omaa nimeään.

Hannu on ärhäkkä leskimies. Jos hän suuttuu, hän murahtaa ja lyö etutassulla. Se ei ole kovin pelottavaa, mutta se on kanin vihan ilmaisu. Toinen ääni, jonka Hannu päästää, on kuorsaus.

Eläimen kanssa vaikeaa on se, että hänestä pitää luopua. Hannu on jo kymmenen ja puoli vuotta, ja joudun kohta tekemään sen päätöksen. Vaikeaa se tulee olemaan.”