Muusikko Samae Koskinen, 43, on aina tuntenut itsensä rumaksi. Tatuoinnit muistuttavat tärkeistä asioista ja teini-iän tuskasta.

Olen yllättynyt, että minulla on tämän ikäisenä vielä tukkaa päässä. Hiusten lisäksi pidän lihaksikkaista jaloistani. Pelasin nuorena korista ja treenasin hulluna pomppua. Siitä lihakset ovat kai jääneet. Minulla on tatuointeja muistuttamassa asioista, jotka ovat minulle tärkeitä. Olen ottanut tatuointeja myös peittämään teini-iän viiltelyn jälkiä.

Olen aina tuntenut itseni rumaksi ja ällöttäväksi. Kun valokuvaaja lähettää minusta ottamiaan kuvia ja käskee selaamaan läpi, minulla on korkea kynnys katsoa niitä. On paradoksaalista, että esiinnyn ammatikseni. Lavalla en kuitenkaan tunne minkäänlaista häpeää, vaikka en täytäkään niitä kriteerejä, joita poptähden ulkonäölle asetetaan.

Suhteeni ruumiiseeni on yhä mutkikas, mutta tällä hetkellä positiivisella tavalla. Siitä olen tarkka, etten kritisoi omaa tai muiden ulkonäköä 3- ja 9-vuotiaiden lasteni kuullen.

Laulaminen on fyysistä ja kuluttavaa. Koska soitan myös kitaraa, ruumiini on jännittyneellä kaarella. Käyn hierojalla vähintään kerran kuussa. Sen jälkeen muutamalla seuraavalla keikalla on tosi helppoa laulaa.

Kärsin varhaisaikuisuudessa paniikkihäiriöstä. Tarkkailin ruumistani liikaa ja tulkitsin sen vihjeitä täysin mielivaltaisesti. Olen oppinut tuntemaan kehoani paremmin varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana, enkä mene enää puihin ihan joka risahduksesta.”