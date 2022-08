Voi olla, että nykylapset joutuvat vanhuksinakin juomaan maitokahvinsa ilman kahvia.

Babychino on cappuccino pelkällä maidolla.

Lattemamma. Niin 2000-luvun alun tietämillä pilkattiin kaupunkilaisäitejä, jotka jatkoivat urbaania elämäntapaansa lasten synnyttyä. Kahviloissa istuviin vanhempiin liitetty alentuva termi kertoi kaupunki- ja kahvilakulttuurin ohuudesta.

Nyt ajat ovat toisenlaiset. Helsingin monissa kahviloissa listalla on jopa nimenomaan pikkulapsille tarkoitettu baristan valmistama juoma: babychino.

Babychino (tai babyccino) on pikkulasten oma cappuccino. Kun perinteisessä cappuccinossa on espressoa, maitoa ja vaahdotettua maitoa, babychino-versiossa on pelkkää maitoa. Taaperon makuun tehty juoma valmistetaan vaahdotetusta maidosta, jonka pinnalle ripotellaan esimerkiksi kardemummaa tai kaakaojauhetta. Reseptit voivat vaihdella kahvilasta riippuen. Juomaelämyksen voi täydentää muun muassa vaahtokarkeilla.

Babychinon tarkoitus on käytännöllinen: Kun lapsi kokee saavansa oman ”erikoiskahvinsa”, myös vanhempi saa hetken rauhan nauttia omastaan.

Babychino on oiva esimerkki brändäyksestä. Minkä tahansa tutun tuotteen saa kuulostamaan uudelta ja hienolta, kun sille keksii kiinnostavan nimen. Babychino on käytännössä taaperolle tarjoiltua lämmintä maitoa, mutta niin vain se nousi maailmalla ilmiöksi jo vuosia sitten.

Ja voi tässä käydä niinkin, että nykytaaperot juovat babychinoa vielä vanhuksinakin. Hitaasti kasvava kahvipensas on näet herkkä kasvi, joka kärsii jo nyt ilmastonmuutoksesta. Sään ääri-ilmiöt eivät tee kahvipensaalle hyvää. Niinpä babychino valmistaa nuorta sukupolvea maailmaan, jossa kahvi voi olla harvoin saatava luksustuote. Voi olla, että tulevaisuudessa arkiaamut aloitetaan maitokahvilla, jossa ei ole kahvia.

Babychinoon tottuneille se ei liene ongelma.