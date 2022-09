Somevaikuttaja Natalia Salmela on niin tehokas, että edes risottoa hänen ei tarvitse hämmentää. Kuukausiliitteen ruokapalstalla hän kertoo, miten syntyy ”maailman helpoin sienirisotto”.

Ensivaikutelma Natalia Salmelasta? Hieman pelottaa. Tämä tehokkuus siis. Vaikka vieraat saapuvat epäkohteliaasti etuajassa, bloggaaja-yrittäjä ei hämmenny.

Sen sijaan hän vie roskat, opastaa käsipesulle, selostaa viime aikojen kuulumisensa, siivoaa keittiön ja surauttaa pikaiset sumpit uudenkarhealla kahvikoneellaan — ja tähän kaikkeen kuluu noin kolme minuuttia. Koko aikana Salmelan suusta vyöryvä puhetulva ei hidastu tai pysähdy hetkeksikään.

Taustatyötkin on tehty: Salmela on lukenut kolme edellistä Kuukausiliitteen ruokapalstan juttua ja huomannut, että usein niissä käsitellään henkilökohtaisiakin asioita.

”Mä valitsin tän ruuan, koska se liittyy mun perheeseen ja taustaan.”

Salmela syntyi vuonna 1988 Virossa, mutta hänen perheensä kuului maan venäjänkieliseen vähemmistöön. Virallisesti kyseessä ei tuolloin ollut Viro, sillä maa oli vielä osa Neuvostoliittoa.

Kun Salmela oli kahdeksanvuotias, hänen perheensä muutti Hämeenlinnaan. Ei ole siis ihme, että kysymys kansallisesta identiteetistä on aina ollut Salmelalle hieman hankala, paitsi keittiön puolella.

”Meillä syötiin kotona aina venäläistä ruokaa. En saa suomalaiseen kotiruokaan vieläkään oikein mitään otetta. Mutta sen sijaan ymmärrän kaikkia, jotka tykkäävät blineistä, sienistä tai keitoista”, Salmela selittää.

Tarkemmin sanottuna keitoista venäläisittäin: ”Suomalaiset keitot ovat hernekeitosta lähtien sellaisia mössöjä. Mun äiti sanoo, että vauvanruokaa. Venäläisissä keitoissa raaka-aineet ovat selvästi erottuvia, reilun kokoisia palasia.”

Natalia Salmelan juuri remontoidun kodin keittiöön tuli pirteitä värejä.

Tänään ei kuitenkaan keskitytä keittoihin vaan sieniin. Sillä kun Salmelan perhe aikanaan saapui Suomeen, he tekivät hämmentävän havainnon: suomalaiset eivät juuri sienestäneet, ainakaan Hämeenlinnassa.

”Silloin mun perhe ja suku heitti sellaiset henkiset ylävitoset”, Salmela muistelee.

”Metsät siis ihan notkuivat niitä sieniä, ja ne olivat kaikki meille! On olemassa sellainen sanonta, että kun venäläinen syntyy, niin sillä on kaksi synnynnäistä taitoa. Se tunnistaa sienet ja osaa säilöä kurkkuja.”

Sienet olivatkin lapsena Natalia Salmelan lempiruokaa, isoisän tekemän lihahyytelön ohella. Itse hän paneutui ruuanlaittoon vasta 19-vuotiaana, kun muutti omaan kotiin ja opetteli tekemään kahta ruokaa.

”Söin vuorotellen kanakastiketta ja jauhelihakastiketta, perunaa ja riisiä.”

Peruskastikkeet saivat jäädä, kun Salmela muutti Helsinkiin, alkoi käydä enemmän ravintoloissa ja saada bloginsa myötä kutsuja erilaisiin ruoka- ja viinitapahtumiin.

Pian ruuasta tuli tärkeä osa hänen työtään ja identiteettiään. Salmela kehitti ja julkaisi blogissaan ohjeita, joista tuli viraalihittejä, kuten ”panopasta” ja ”kananaspata”.

Kaksi vuotta sitten Salmela sai lapsen. Silloin suhde ruokaan mullistui taas.

”Olin aina ajatellut, että kuka niitä eineksiä syö. No, yksi päivä Benkun syntymän jälkeen minä tutkin kaupassa eineshyllyä niin pitkään ja antaumuksella, että kaupan työntekijä tuli kysymään, onko mulla kaikki hyvin.”

”Suomalaiset tekee sienistä aina ihan hakkelusta. Se saa mun sielun itkemään, koska silloin menetetään sienen ihana tekstuuri.”

Natalia Salmela kuumentaa sienet pannulla ja lisää ne sitten risoton päälle.

Natalia Salmela oppi kotona laittamaan ruokaa venäläisittäin, vaikka hän ei ole koskaan käynyt Venäjällä.

Salmela häärää keittiössä pyörremyrskyn lailla. Kun keittiön siivous on valmis, alkaa raaka-aineiden valmistelu ja kuvauspaikan kaunistaminen. Ja ottaisiko kuvaajakin kahvia?

Salmelalle ruokakuvaukset ovat tuttu juttu. Hänen White Trash Disease -bloginsa ei alkujaan ollut ruokablogi, mutta siihen suuntaan se on liukunut. Nykyään Salmela myös julkaisee Satokausikalenteria yhdessä sen kehittäjän, Samuli Karjulan kanssa. Siksi Salmela asettelee sesongin vihanneksia strategisesti kuvien taustalle.

Päivän pääruoka on kuitenkin sienirisotto.

Siihen Salmelalla on tietysti mietittynä viraalihitiltä kuulostava konsepti: kyseessä on maailman helpoin risotto, jota ei tarvitse hämmentää ja vahdata vieressä. Ainekset vain kipataan pataan, ja annetaan hautua. Tämä on hyvin epäortodoksinen tapa tehdä risottoa, mutta uskokaa tai älkää: lopputulos on rakenteeltaan moitteeton.

Ja herkkutatit ovat risoton päällä isoina kimpaleina.

”Tää on sama kuin keitoissa! Suomalaiset tekee sienistä aina ihan hakkelusta. Se saa mun sielun itkemään, koska silloin menetetään sienen ihana tekstuuri ja tietty myös upea ulkonäkö”, Salmela sanoo.

”Kun meidän perhe kävi yhdessä sienessä, niin tatit jätettiin ruokaan aina niin isoiksi paloiksi, että jokainen pystyi tunnistamaan itse löytämänsä sienet.”