“Allu on minun ja äitini yhteinen. Haluttiin ostaa hevonen, koska minun ponini jouduttiin lopettamaan. Miran sain, kun olin 14-vuotias. Olin säästänyt 2000 euroa lapsinäyttelijän töistä, ja sillä sain maksettua kolmasosan ponista. Se oli elämäni onnellisin päivä. Oma poni oli suurin haave, mikä minulla on ikinä ollut.

Mira oli meillä niin kauan, että sen aika oli mennä. Useinhan ponit myydään eteenpäin, kun ratsastaja tulee täysi-ikäiseksi, mutta se oli meille niin rakas, että me pidettiin se loppuun saakka. Ja niin Allukin pidetään.

Allu hankittiin seitsemän vuotta sitten. Olin sellaisessa tilanteessa, että en voinut sitoutua siihen, että minulla on yksin hevonen. Oli selvää, että Allu tulee äidin kanssa yhteiseen käyttöön. Ei ollut realistista taloudellisesti eikä ajankäytöllisesti, että kävisin seitsemän kertaa viikossa tallilla.

Kun Allu tuli meille, se oli kymmenvuotias eli aika hyvässä iässä. Koeratsastin Allua, sillä vain hullu ostaa hevosen maasta käsin. Se tuntui tosi turvalliselta ja vakaalta. Tuntui, että tämän hevosen kanssa tulen toimeen, tämä on kiva tyyppi ja minä tajuan tätä. Ei kaikista hevosista tule sellaista fiilistä.

Allulla oli aluksi tosi vaikea ratsastaa, koska se oli kulkenut niin pitkään vähän sinne päin, että siitä oli tullut vähän vino. Suoristaminen oli pitkä ja vaivalloinen työ. Valmentaja, fysioterapeutti ja eläinlääkäri auttoivat siinä. Nyt tulos on käsillä. Se on mielettömän hyvässä kunnossa eikä todellakaan vaikuta ikäiseltään vaikka on jo 17-vuotias, joka tarkoittaa kuusikymppistä ihmisen iässä. Lihaksisto on ihan priimaa, ja se liikkuu todella hienosti. Siitä on kuoriutunut ihan eri hevonen.

Minä kouluratsastan sitä, ja äiti menee esteitä. Se sopii mulle oikein hyvin. Meidän taso on ehkä vaativa B, joka on jo aika hyvä harrastajataso. Ei mitään uskomattoman näyttävää, mutta laadukkaampaa kuin perustekeminen.

Allu on superseurallinen, todella ystävällinen hevonen ihmisille. Ehkä nykyään voi jopa sanoa, että se on silver fox, herrasmies. Mutta vain ihmisille. Muille hevosille se on koulukiusaaja. Voi olla, että se on ruunattu niin myöhään, että se on ehtinyt maistaa hormoneja. Se saattaa äkillisesti napsahtaa muille hevosille ja olla hyvin aggressiivinen. Allu ulkoilee yksin, ja se on surullista, koska toisten hevosten seura tekisi hyvää. Haluaisin suoda, että sillä olisi ihokontakti toiseen hevoseen. Mutta se ei ole mahdollista.

Olen ratsastanut ja kilpaillut teininä tosi paljon. Nykyisin ratsastan vain kerran viikossa. Tällä hetkellä opettelen Allun kanssa sitä, että oppisin kuuntelemaan kehollani paremmin.

Ratsastaminen on kommunikaatiota, minun pitää vain enemmän herkistyä siihen, mitä allani tapahtuu. Minulla on 600 kiloa jalkojeni välissä ja pystyn pysäyttämään sen laukasta puristamalla vatsalihaksiani. Se tuntuu vatsanpohjassa vähän samalta kuin Lintsin laitteissa. Se voima on niin läsnä, se välittyy ihmisen kehoon. Sellainen on tosi koukuttavaa.

Allu todellakin tunnistaa ihmiset. Hevonen näyttää kiintymystä monin tavoin. Kun sitä menee hakemaan tallista, se tulee luokse, tunnistaa äänestä ja kävelytyylistä. Habitus kertoo hevoselle, että tuo on tuttu. Ja haju varmistaa sen.

Hevosethan rapsuttaa ylähuulella, se on niiden tapa osoittaa ystävällisyyttä toisille hevosille, mutta ne tekee sitä myös ihmisille. Allu rapsuttelee ylähuulella ja haluaa rapsuttaa myös hampailla. Allu on oppinut, että ihminen ei pidä siitä hammaskäsittelystä, ja se osaa tehdä sen niin nätisti, ettei se satu. Minua se rapsuttaa välillä kaulasta ja kasvoista.

Ja sitten on vielä yksi tapa, jolla hevonen osoittaa kiintymystä. Se on sharing a breath eli jaetaan hengitys.

Allu painaa päänsä minun olkapäälle. Se huokaisee syvään ja oikein pitkään. Silloin on kaikki tosi hyvin. Ei tarvitse tehdä mitään, jaetaan vain se hetki.”