Suuri lohkare pohjoiskarjalaisessa maisemassa on Ulla-Maaria Koivulan perheen työhuone ja vierastalo, jossa on 62 neliötä. Talo on rakennettu paloista ja siinä on kokeiltu, mihin puu taipuu. Sen on suunnitellut Ateljé Sotamaa.

Musta murikka ei pudonnut taivaalta, vaan se on koottu 272 palasta. Pohjois-Karjalassa etsitään puurakentamisen rajoja.

Suomi elää metsässä, ja metsästä ovat peräisin suomalaisen elämän rakennuspuut. Varsinkin nykyisin, kun yhä suomalainen rakentaa taas puusta talonsa, mökkinsä ja huussinsa.

Monet puurakennuksista ovat kulmikkaita ja laatikkomaisia, vaikka kyllä puu taipuisi muuhunkin. Ja siitä on tuore esimerkki tuossa pohjoiskarjalaisen pellon reunalla.

Ulla-Maaria Koivulan puutalo on kuin jättimäinen musta lohkare, joka on tipahtanut keskelle kylämaisemaa.

Näky on hämmästyttävä, hämmentävä, kutkuttava, koukuttava. Talossa on koloja, kulmia, kaltevia seiniä, erikokoisia ikkunoita ja taivaaseen kurottava huippu.

”Tämä on prototyyppitalo”, Koivula sanoo. ”Tässä on testattu monta juttua, joita ei ole aiemmin puutaloissa kokeiltu.”

Talon suunnittelu alkoi vuonna 2018. Silloin Koivula perheineen asui vielä Yhdysvaltain länsirannikolla Piilaaksossa, Palo Altossa. Siellä hän veti ThingLink-nimistä digitaalisia oppimisratkaisuja kehittävää yritystään.

Kivi ja Tuuli Sotamaan suunnittelema talo on kuin veistos luonnon keskellä.

Suomessa käydessään Koivula yöpyi perheineen Kontiolahdella vanhalla sukutilalla, mutta sinne ei mahtunut vieraita. Tarvittiin vierastalo.

Uutta rakennusta varten tehtiin 3d-malli, josta väännettiin yhteensä 52 erilaista versiota.

Koivulaa kehitystyö ei haitannut tai hämmentänyt, sillä sitä hän tekee työkseenkin miettiessään, kuinka teknologiaa voi hyödyntää oppimisessa. Koivula on kauppatieteilijä, joka on saanut Unescon palkinnon innovatiivisesta koulutusteknologiasta.

Ei häneltä tavallista pytinkiä voisi odottaakaan.

Koivula pyysi talonsa suunnittelijaksi Kivi ja Tuuli Sotamaan, sillä kolmikko oli ystäviä jo entuudestaan.

Sisarusten isä Yrjö Sotamaa oli pitkäaikainen Taideteollisen korkeakoulun visionäärinen rehtori, ja sisarukset ovat suunnittelijoina rikkoneet rakentamisen ja muotoilun perinteitä.

Uudistaloa alettiin kutsua meteoriitiksi, ja siihen haettiin muotoja Kolin alueen kivijärkäleistä ja kallioista.

”Täällä on luonnossa kivenlohkareita, niin ehkä tällainen talo sopeutuu tänne jopa paremmin kuin perinteinen rakennus. Tämä on kuin veistos luonnossa.”

Taloveistos kuudelle yöpyjälle valmistui pari vuotta sitten. Uutta siinä on Koivulan mukaan myös se, että rakentamisessa on käytetty poikkeuksellisen paljon hyväksi digitaalista valmistusta.

”Tietokone on leikannut millintarkasti palat suunnitelmien mukaan. Tässä palapelissä on 272 palaa, jotka sopivat saumattomasti yhteen.”

Ja nuo palat on valmistettu clt-levyistä. Ne taas ovat kolmikerroksisia massiivipuulevyjä, jossa kuusilautoja on liimattu kolmeen kerrokseen.

Sotamaiden yritys Ateljé Sotamaa oli suunnitellut pari vuotta aiemmin Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa pidettyyn maailmannäyttelyyn paviljongin clt-levyistä. Mutta pientaloja levyistä ei Koivulan mukaan ole aiemmin rakennettu.

Oma innovaationsa on niin kutsuttu talvitakki, eli rakennuksen ulkokuori, joka on rakennettu asuintilojen päälle niin, että sisä- ja ulkokuoren väliin jääneessä tilassa pääsee kiertämään ilma. Se on ilmaeriste, joka lämmittää tiloja ja pitää talon kesällä viileänä.

Ulla-Maaria Koivula viihtyy kolmannen kerroksen katamaraaniverkolla. Sen kestävyys on testattu kahdeksalla ihmisellä. Verkolla pidetään palavereita ja nukutaankin.

Mutta miltä Meteoriitti näyttää sisältä?

Kun astuu sisään korkeasta ja kapeasta ulko-ovesta, saapuu suoraan talon keittiöön. Ja jos sattuu katsomaan ylös, aukeaa näkymä katolle saakka. Tila kohoaa yli 10 metriin. Tunnelma on ylevä kuin katedraalissa.

Vierastalon makuuhuoneista kaksi sijaitsee talon toisessa kerroksessa – katolle ulottuvan aukon reunoilla. Toisessa kerroksessa on myös minimalistinen kylpyhuone.

Talon jännittävin, suorastaan kauhistuttavin, tila on sen ylin kerros. Kun on kavunnut kuin akrobaatti seinään kiinnitettyjä tikapuita pitkin ylimpään kerrokseen, siellä odottaa yllätys: lattia kattaa vain puolet tilasta. Loput on korvattu mustalla katamaraaniverkolla.

”Tässä ei pitänyt olla verkkoa vaan lasikaide. Kävin täällä rakennusaikana ja totesin, että tämä on niin korkealla, että olisi hyvä olla turvaverkko.”

Ja verkolle Koivula nyt menee makoilemaan.

Apua! Koivula leijuu ilmassa noin yhdeksän metrin korkeudessa. Kaukana alhaalla on keittiö.

”Haluatko kokeilla?”

Kai se on pakko.

”Ihmisillä on erilaisia tyylejä tulla tänne. Osa kiepauttaa itsensä lattian reunalta ja osa tulee jalat edellä.”

Öhöm. Niin.

Kyseisestä sisustuselementistä tulee mieleen trapetsitaiteilijoiden turvaverkko. Mutta onko se turvallinen?

Koivula vakuuttaa, että verkko kestää 12 aikuisen painon.

Onko se testattu juttu?

”Kahdeksalla ihmisellä sen kestävyyttä on testattu. Ihmiset rakastavat olla täällä, kun tämä on niin valoisa ja ilmava.”

Talo on 12 metriä korkea.

Koivulan mukaan verkolla pidetään palavereita, mietiskellään, nukutaan.

”Tässä me viinilasin kanssa jutellaan yömyöhään.”

”Täällä kuunnellaan myös musiikkia, kun puuseinäisessä tilassa musiikki kaikuu kuin olisi instrumentin sisällä. Tässä tilassa on ihana akustiikka.”

Konttaan keskelle verkkoa. Ja täällä, kodin yläpuolella kiikkuessa, saa asumiseen todellakin uuden näkökulman: rakennuksia ei ikinä tule katsottua tästä perspektiivistä.

”Tila vaikuttaa mielentilaan. Niin, miten voisi tehdä sellaisia tiloja, joissa olisi hyvä olla”, Koivula mietti, kun taloa suunniteltiin.

”Tässä rakennuksessa on ideana, että kaikki tilat ovat jollain tavalla yhteydessä toisiinsa. Täältä verkostakin pystyy juttelemaan alhaalla olevien ihmisten kanssa.”

Totta, täältä voisi huudella toisen kerroksen makuuhuoneisiin tai antaa ohjeita keittiöön, jos joku olisi siellä kokkaamassa.

”Talossa on 12 metriä korkeutta. Tämä verkko ei sulje tilaa. Siksi se oli tosi hyvä ratkaisu.”

Kolmannen kerroksen kattoikkuna antaa valoa lähes kaikkiin taloihin tiloihin, sillä kylpyhuonetta lukuun ottamatta kaikki huoneet ovat yhteydessä atrium-tyyliseen keskukseen.

Keittiö on yksinkertainen mutta toimiva. Portaikko on muiden talon rakenteiden lailla leikattu tietokoneella millintarkasti, mikä teki sen asentamisesta helppoa.

Meteoriitin alin kerros on keittiön ja ruokasalin yhdistelmä.

Siitä saakka kun Koivula muutti perheineen vuoden 2020 alkupuolella Suomeen pakoon Palo Alton kalliita vuokria, maastopaloja ja pandemiaa, Meteoriitti on ollut käytössä 20 tuntia vuorokaudessa.

Se on toiminut aikuisten työpaikkana. Täällä on tehty töitä kahdessa vuorossa: Kalifornian ja Suomen ajassa. Koivulan elämänkumppani Jonathan Hull oli kevään loppuun saakka töissä Facebookilla, ja hän vastasi somejätin vip-suhteista ja kehitti yhteistyöprojekteja vaikuttajien ja megatähtien, kuten Taylor Swiftin, kanssa. Ulla-Maaria Koivulan ThingLink-yrityksellä taas on työntekijöitä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa ja Skotlannissa.

Mutta ei täällä tehdä vain töitä. Toisessa toisen kerroksen makuuhuoneista on mikrofoni valmiina, sillä siellä Jonathan soittaa huuliharppua ja laulaa.

”Kaikki meidän perheenjäsenet laulavat tai soittavat jotain instrumenttia, ja joulukortin sijaan me teemme joululaulun, jonka lähetämme sukulaisille ja kavereille.”

Vierastalon toinen makuuhuone toimii myös Koivulan elämänkumppanin Jonathan Hullin musiikkitilana. Perheen nuorimmainen, Leevi, leikkii ikkunasyvennyksessä.

Meteoriitissa on enimmäkseen kiintokalusteita, jotka sulavat osaksi arkkitehtuuria. Kolmannessa kerroksessa ovat nämä jännittävät palikkamaiset hyllyt.

Meteoriitti on toden totta puutalo: kaikki seinät ja lattiat ovat puuta. Puusta on tehty jakkarat ja pöydätkin.

”Joku voisi ajatella, että täällä on liikaa puuta, kun sitä on kaikkialla. Mutta musta väri ikkunankarmeissa, ovissa ja ovenkarmeissa auttaa ja tekee tästä modernin.”

Sisustus on minimalistinen, mutta Klaus Haapaniemen suunnittelemia vilttejä, mattoja ja tyynyjä on kaikkialla.

Perinteisiä huonekaluja täällä on vähän: ruokapöytä, muutama palli ja pari nojatuolia toisen kerroksen ikkunan edessä. Sen sijaan Meteoriitissa on monta oikein leveää ja syvää ikkunansyvennystä, joissa voi makoilla tai tehdä töitä.

”Olen aina rakastanut ikkunalautoja, joissa voi istua ja lueskella. Näissä tulee rauhallinen ja ihana olo.”

Makuuhuoneen ikkunansyvennyksessä mahtuu istuskelemaan ja tekemään töitä. Tekstiilit ovat Klaus Haapaniemen suunnittelemat.

Vierashuoneeseen tuo puun keskelle ryhtiä ja modernia ilmettä musta vaatekappi.

Kylpyhuoneen lattia on douglaskuusta. Seinät ovat haapaa. Vesi valuu seinän vierestä lattian alla olevaan viemäriin.

Menikö Meteoriittia tehdessä kaikki nappiin?

”Ei. Mutta kun minulla on tuotekehitystausta, niin olen aina valmistautunut siihen, että jotain menee pieleen.”

Ja pieleen myös meni.

”Meteoriitissa kävi esimerkiksi sellainen virhe, ettei kulmien saumausaine kestäkään. Se murenee ja irtoilee. Siitä opimme, että seuraavassa projektissa saumat verhoillaan.”

Saman pellon laitaan rakennetaan nyt Koivulan perheelle varsinaista kotia. Samaan aikaan Koivula suunnittelee Sotamaiden kanssa myös talomallistoa. Työn alla on Kontiolahden entisen varuskunta-alueen ideointi. Sinnekin voisi sijoittaa Meteoriitin jälkeläisiä, Koivula tuumaa.

Koska Koivulan katse näkee vierastaloa pidemmälle, hän suhtautuu virheisiin niin, että niitä tulee ja sitten ne ratkaistaan.

”Usein kun asiat menevät pieleen, aletaan etsiä syyllistä, aletaan riidellä ja pahimmassa tapauksessa mennään oikeuteen selvittämään asiaa. Sen jälkeen ei enää tehdä mitään yhdessä, ja tarina tyssää ensimmäiseen ongelmaan.”

”Mutta me tiedettiin, että jos me ratkaistaan ongelmat, niin me ollaan tuotu jotain uutta puurakentamiseen.”

”Ja huonot ratkaisut ovat myös tärkeää tietoa, niistä oppivat kaikki.”

Koivula sanoo Meteoriitin teossa oppineensa teknisesti niin paljon, että on kuin hän olisi käynyt rakentamisen korkeakoulun.

”Minulta on kysytty, että oletko ihan hullu, kun vierastalon rakennettuasi alat heti rakentaa perheellesi uutta isoa taloa ja sen jälkeen kokonaista talomallistoa. Vastaan, että nyt minä uskallan, kun on löytynyt hyvä rakentaja ja yhteistyön malli.”

Koivulalle rakentamisesta on tullut elämäntyyli.

”Taloja rakentaessa rakentaa myös itseään.”