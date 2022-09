”Nähdessään minut ensimmäisen kerran ihmiset usein sanovat: ’Ai sä oletkin noin pieni’. Olen 174 senttiä pitkä. En ole oikein minkäänlainen. Olen sopusuhtainen, en pitkä, enkä lyhyt. Ulkonäöstäni ei tule katsojapalautetta. Ehkä se johtuu juuri siitä, että olen niin tavallinen. En herätä tunteita puoleen tai toiseen.

Radioaikoina sain paljon palautetta äänestä, enimmäkseen hyvää. Olen voittanut jonkin Suomen seksikkäin ääni -äänestyksen.

Itse ajattelen, että kaikki äänet ovat kauniita.

Pidän ruumiissani siitä, että se on toiminut hyvin ja pysynyt kohtuullisen helposti mitoissa. Parikymppisenä kehitin kaljuuntumisfobian, kun huomasin, että hiusraja on aika korkealla. Tuohon se on nyt asettunut.

Olen miettinyt paljon sitä, miten paljon identiteettiini on vaikuttanut se, että esiinnyn työkseni.

Varmaan on vaikuttanut, mutta tavoilla, joita en itse huomaa. Joskus on päiviä, jolloin ei tunnu hyvältä enkä koe näyttäväni hyvältä. Silloin tulee epämukava olo.

Jos on saanut elettyä niin kuin kokee itselle hyväksi ja myös peiliin katsoessa toteaa, että ihan jees, se antaa luottamusta kaikkeen omaan tekemiseen.”