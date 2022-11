”Kilpatanssijaksi päätymiseni oli oikeastaan sattumaa. Harrastin lapsena telinevoimistelua. Kerran harjoitukset oli peruttu tanssikilpailun takia ja jäin katsomaan niitä. Innostuin musiikista ja tanssin hienoudesta. Olin silloin 8-vuotias.

Nuorena olisin toivonut itselleni lisää pituutta. Olen luullut olevani 170-senttinen, mutta kun hiljattain vertasimme 14-vuotiaan poikani kanssa pituuksiamme, tulokseksi tuli 168. Ehkä ikä on vienyt selkärangasta pari senttiä.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tekeminen on mielenkiintoista, mutta yllättävän työlästä kaikille osapuolille. Vaatii paljon muutakin kuin tanssijan taitoja, jotta parista saa hyvän esille. Tanssin opettamisessa tärkeintä on ihmistuntemus ja tunneäly, joilla toista lukee. Fysiikka tulee siinä sivussa.

Valmistuin kolme vuotta sitten osteopaatiksi. Tanssijan taustasta on ammatissa paljon etua. Toisen kehon lukeminen, lähestyminen ja koskettaminen on tuttua. Osteopatian tuntemuksesta taas on tanssijan työssä hyötyä. Tiedän paremmin, mihin keho venyy, mikä on itselle hyväksi ja miten pidän itsestäni paremmin huolta.

Kun teen tanssijana jotakin liikettä, se tuntuu yhä samanlaiselta kuin nuorena, mutta kun näen itseni, tajuan kehoni valehtelevan. Liike ei olekaan niin iso tai muuten niin hieno, kuin kuvittelen. Ei ikääntyminen kuitenkaan ole vain huono asia. Toivon, että vuodet tuovat tanssiin syvyyttä ja itsevarmuutta.”