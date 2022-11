”Me oltiin vaimon kanssa ihan koiraihmisiä jo ennen kuin meillä oli koira. Se lähti siitä, kun meillä oli hoidossa kavereiden Hilma-koira. Se toi elämään eloa ja ihanaa vilpitöntä iloa. Sen takia päätettiin, että oma koira pitää saada. Lapsi oli kasvavassa iässä, ja oltiin sitä mieltä, että koira olisi kivaa seuraa.

Haettiin sitten Selja kuusi vuotta sitten Kokemäeltä kennelistä.

Käytiin aluksi koirakoulussa. Lopussa oli ohjelmanumero lapsen kanssa. Piti mennä keskelle areena ja näyttää, mitä on koirakoulussa oppinut. Hän käveli keskelle ja väänsi hirveet pökäleet ja poistui areenalta häntä heiluen. Sen jälkeen ei ole siellä käyty.

Meillä ilo on ollut isompi juttu kuin käskytys. Meillä on kohdennettu tää komentoketju. Minua hän ei tottele kuin ruualla, mutta vaimoa tottelee ihan täysin.

Selja on hyvin iloinen ja kiltti, mutta todella tunteikas. Hän loukkaantuu hyvin herkästi. Hän on myös sopivalla tavalla pöhkö. Heti mahallaan rapakossa, jos on naru vähän löysällä.

Hän on myös sellainen ahmija, että koko ajan on dieetti päällä. Mitään ei voi jättää pöydälle. Kun Selja jää yksin, hän tutkii kaikki keittiön tasot, leipälaatikot ja hellan. Kerran hän on varastanut kokonaisen grillatun kevätkananpojan pöydältä.

Minä olen oppinut Seljalta älyttömästi empaattisuutta ja hetkessä olemista. Se on tartuttanut minuun oikeasti iloa ja hyvyyttä. Se yrittää lähtökohtaisesti aina miellyttää ja olla hyvä. Se lukee silmistä, mikä fiilis sinulla on. Kun tulee iltavuorosta töistä, se herää ja aivan umpiunessa melkein seiniin törmäillen tulee aina vastaan.

Usein sitä katsoo, että jos planeetalla ei olisi kuin tämmöisiä persoonia, niin tämä maailma olisi paljon parempi paikka.”