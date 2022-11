Pakinoitsija Kuukautinen raportoi jälleen Kremlin ytimestä.

Vladimir Putin: ”Hei vaan kaikki, ja tervetuloa tänne Venäjän maabrändityöryhmän ideapäivään. Tuolta sivupöydältä voitte hakea pikku purtavaa, jonka on toimittanut Prigožinin Jevgenin pitopalvelu.”

Jevgeni Prigožin: ”Toivottavasti maistuu!”

Putin: ”Jokainen voisi näin aluksi kertoa, mitä omalle tontille kuuluu. Voisitko, Sergei, aloittaa?”

Sergei Lavrov: ”Hei kaikille! Eli mä olen Lavrovin Sergei ja vastaan meidän kansainvälisistä suhteista. Tuolla maailmalla kiertäessä huomaa, että meidän maabrändistä kyllä puhutaan.”

Putin: ”Mehän lähdimme helmikuussa hakemaan kasvua ulkomailta. Se on ilmeisesti huomattu?”

Lavrov: ”Ehdottomasti. Kaikki ymmärtävät, mitä minä edustan, kun kerron olevani Venäjältä.”

Putin: ”Meidän kansainvälistymisprojektista Ukrainassa osaa enemmän kertoa Sergei. Sergei, ole hyvä.”

Sergei Šoigu: ”Hei vaan, olen Šoigun Sergei ja vastaan meidän Ukrainan-toiminnoista. Tosi hyvää tulosta siellä on tehty, mutta on kyllä saatu painaa veren maku suussa.”

Putin: ”Miten sitä työtä siellä ihan konkreettisesti tehdään?”

Šoigu: ”Kentällä painottuvat kohtaamiset ihan face to face -tilanteissa. Sitten esimerkiksi Kiovan suunnalla ollaan yritetty saada meidän viestiä läpi muilla tavoilla.”

Putin: ”Jotainhan menestyksestä kertoo sekin, että meidän piti alkusyksystä järjestää isot rekryt. Miten ne muuten meni, Sergei?”

Šoigu: ”Ne oli huikea menestys! Kansainväliset tehtävät kiinnostaa tänä päivänä satoja tuhansia. Jevgenin putiikkihan oli rekryissä myös mukana.”

Prigožin: ”Eli siinä puhutaan Wagner-alabrändistä. Kilpailu osaajista on nykyisin niin kovaa, että olen henkilökohtaisesti käynyt rekryämässä huipputekijöitä tuolta elämänkoulunpenkiltä.”

Putin: ”Eli nyt teillä on Ukrainassa todella vahva tiimi?”

Šoigu: ”Kyllä siellä on moti on kohdillaan!”

Putin: ”Hienoa! No Kirill, mitä sinun rooteliin kuuluu?”

Patriarkka Kirill: ”Moi kaikki, olen Kirill, ja minun tehtäväni on pohtia sitä, mihin me uskotaan. Ja kyllähän se tänä päivänä kiteytyy siihen, että ukrainalaiset on satanisteja ja homoja ja heidän presidenttinsä juutalaisnatsi.”

Putin: ”Ja meidän arvoihinhan liittyy myös meidän uusi palkitsemisjärjestelmä, eikö niin?”

Kirill: ”Aivan. Eli jos joku meidän porukasta kaatuu Ukrainassa, niin siitä seuraa automaattisesti synninpäästö.”

Putin: ”Sehän on melkoinen kannuste!”

Kirill: ”Onhan se aivan eri fiilis kaatua, jos tietää saavansa synninpäästön!”

Putin: ”Otetaanpa seuraavaksi kierros niin, että jokainen sanoo sanan, joka omasta mielestä kuvaa parhaiten meidän maabrändiä.”

Lavrov: ”Rehellisyys.”

Šoigu: ”Nykyaikaisuus.”

Prigožin: ”Toisten huomioiminen.”

Kirill: ”Suvaitsevaisuus.”

Putin: ”Luotettavuus.”

Kuvitus: Jukka Pylväs