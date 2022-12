Anni Ihamäestä tuli vahingossa ensin radiojuontaja ja sitten vielä ruokakirjailija.

Radio- ja tv-juontaja Anni Ihamäki on julkaissut kolme keittokirjaa, mutta ei pidä hienostelusta. Hänen lempiruokansa on pasta bolognese.

Shh! Älä soita ovikelloa!

Näin komentaa lappu espoolaisen omakotitalon ovessa. Siihen on piirretty lisätehosteeksi nukkuvan vauvan kuva. Ehkä kuitenkin uskaltaudutaan uhmaamaan kieltoa. Oven takana asuva muusikko Ilkka Ihamäki nimittäin lampsii pihalla pois päin lastenvaunujen ja oletettavasti myös sen nukkuvan lapsen kanssa.

Riskinotto kannattaa: Anni Ihamäki (ent. Hautala) avaa oven iloisen näköisenä eikä moiti vieraita kellon soittamisesta.

”No heeeeiiii”, Ihamäki tervehtii. Hän pyytää vieraat sisään ja pahoittelee, että keittiön tasot ovat täynnä tavaraa.

”Mun piti kyllä siivota, mutta oli sellainen aamu, että nuo molemmat pienet lapset huusivat. Ja oikeastaan se siivoaminen on tässä elämänvaiheessa ihan turhaa. Hetken päästä kuitenkin näyttää taas ihan samalta kuin aikaisemmin.”

Perheen nuorin lapsi syntyi maaliskuussa, ja Ihamäki on yhä vanhempainvapaalla radiojuontajan työstään. Vaihtelua vaipanvaihtoon tuovat kuitenkin tv-työt ja perhe-elämään keskittyvän kolumnin kirjoittaminen Helsingin Sanomiin. Siitä lukijat ovat oppineet, että Ihamäki korostaa vanhempana rentoutta ja inhimillisyyttä.

Se ei ole suuri yllätys. Nuo piirteet taitavat määrittää häntä muillakin elämän osa-alueilla, myös keittiössä. Ihamäki on julkaissut useita keittokirjoja ja tekee myös Instagram-tililleen paljon syötävää sisältöä. Hänen reseptinsä ovat tosiaan rentoja ja inhimillisiä: ne sopivat valmistustapojen puolesta pikkulapsiperheen arkeen, ja niiden ainesosat löytyvät useimmiten lähikaupasta.

Jos Googleen kirjoittaa Anni Hautala resepti, ensimmäisten ehdotusten joukossa ovat muun muassa siskonmakkarakastike ja uunilohi.

Tänään tässä keittiössä valmistuu jotain astetta hienompaa, Ihamäen bravuuri. Mutta ihan ensin kuitenkin juodaan kahvit. Samalla otetaan selvää, miten Ihamäestä tuli koko kansan Anni.

Ihamäki asuu Espoossa puolisonsa ja lastensa kanssa. Äitiyslomalla ruuan pääsee yleensä syömään vasta, kun se on jäähtynyt.

Tämän vuosikymmenen eetoksesta ei ole epäilystä. Se on tehostaminen. Alkuvuodesta ilmestynyt Leo Straniuksen tietokirja tiivisti, miten nykyihmisen tulisi elää, että ehtisi kaiken: herätä aamuviideltä, kuunnella äänikirjat tuplanopeudella ja ennen kaikkea suunnitella koko päivän tekemiset puolen tunnin tarkkuudella.

Anni Ihamäki on tehnyt Suomen kuunnelluimpiin kuuluvaa aamuradiota jo miltei 20 vuoden ajan. Tämän ohella hän on julkaissut kolme ruokakirjaa, juontanut podcastia, toiminut ääninäyttelijänä elokuvissa ja suunnitellut farkkumalliston. Siis sen lisäksi, että hän on saanut kolme lasta. Aamuviideltä herääminen lienee tuttua, mutta miten on suunnitelmallisuuden laita?

Huonosti, Ihamäki sanoo.

”Nämä kaikki asiat ovat tapahtuneet mun elämässä ihan sattumalta! Minä sitten olen vain tarttunut niihin.”

Sattumat alkoivat, kun Ihamäki oli lukion jälkeen au pairina Englannissa. Kun hän palasi takaisin Suomeen, olivat korkeakoulujen hakuajat ehtineet siltä vuodelta umpeutua. Mattimyöhäisen pelastukseksi koitui peruutuspaikka Laajasalon opiston radiolinjalla. Siihen kuului työharjoittelu Radio Suomipopilla.

Sen jälkeen Ihamäki ei ole radiotöistä juuri poistunut. Hänen tunnetuimmassa ohjelmassaan Aamulypsyssä juontajilla on tapana jutella omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Ihamäelle se tarkoitti alusta saakka usein ruokaa.

”Sitten mulle yksi päivä vaan soitettiin, että tulisitko sä kilpailijaksi tähän MasterChef VIP -ohjelmaan.”

Karsintatehtävänä oli valmistaa oma bravuuriruoka. Eihän minulla ole mitään bravuuria, Ihamäki ajatteli. Mutta sitten hänen mieleensä tuli risotto, jota hän oli syönyt vuosia sitten Roomassa äitinsä kanssa. Hän alkoi harjoitella sen valmistamista. Lopputulos on gastronomis-televisiollista historiaa.

”Henkka Alén julisti, että tämä on ohjelman paras risotto ikinä!” Ihamäki hehkuttaa, edelleen selvästi innoissaan.

Perinteisesti äyriäisiä sisältäviin ruokiin ei lisätä parmesaania, mutta Ihamäki on eri mieltä. ”Minusta se on tässä hyvää, siksi en välitä säännöistä.”

Hummerilientä tarvitaan kauhakaupalla. Anni Ihamäen mielestä risoton pitää olla valuvaa ja kermaista.

Tällä kertaa tuohon bravuuriin eli hummeririsottoon kokeillaan pientä jouluista twistiä eli sahramia. Kun Ihamäki avaa pikkuruisen maustepussin, häntä kuitenkin hieman epäilyttää.

”Siis musta tää sahrami haisee ihan jollekin lääkkeelle tai jodille…en oikeen nyt tykkää. Pitäiskö kuitenkin vaan jättää pois?”

Jospa nyt kokeillaan kuitenkin? Sahramin aromi kun usein pyöristyy lämpimässä. Ja toden totta: kun Ihamäki on suorittanut bravuurinsa alusta loppuun ja maistaa ensimmäisen lusikallisen, hänen kasvoilleen leviää hämmästynyt ilme.

”Täähän toimii tosi hyvin!”

Sekään ei haittaa, että Ihamäen unohduksen takia alkuperäisen ohjeen valkoviini on vaihtunut kuohuviiniin. Maku on edelleen erinomainen, ja sitä paitsi: tärkeintä on se rentous. Myös jouluna.

Ehkä jopa erityisesti silloin.