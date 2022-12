Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin vaatevalinnat ovat viesti ja hän itse kansansa taistelun kuva.

Kaksi vuotta sitten Ukrainan presidentti käynnisti uudelleen Ukrainan maabrändikampanjan, joka oli lanseerattu muutamaa vuotta aikaisemmin.

Mainostoimiston suunnittelema slogan oli Ukraine NOW eli Ukraina nyt.

Kampanjan videolla Volodomyr Zelenskyi esiintyi valkoisessa kauluspaidassa ja mustissa housuissa. Kravattia ei ollut eikä pikkutakkia. Hän olisi voinut olla kasvuyrityksen toimitusjohtaja, ja samaan tyyliin hän puhuikin. Ukraina on paikka, jossa uusia asioita tapahtuu. IT-yritysten vero on matala, 5 prosenttia. Ukraina on seuraava iso juttu, hän sanoi ja oli karmean oikeassa.

Zelenskyi ei vielä tiennyt, mihin suuntaan Ukrainan maabrändi kehittyisi. Tai että hänestä itsestään tulisi maabrändin logo.

Kun Zelenskyi tapasi Sauli Niinistön Kiovassa kolme vuotta sitten, hän oli vielä tavallinen presidentti, jolla oli päällään tavallinen tumma puku. Samoin viime vuoden syyskuussa, kun Zelenskyi vieraili Valkoisessa talossa.

Kun sota alkoi, kaikki muuttui. Ensimmäisen videopuheensa Venäjän hyökkäyksen jälkeen hän piti oliivinvihreässä t-paidassa. Seuraavana päivänä hän julkaisi videon, jossa kertoi muiden Ukrainan ylimpien päättäjien ympäröimänä, ettei presidentti eikä pääministeri ole paennut Kiovasta minnekään. Jokaisella miehistä oli sammaleenvihreät tai khakinväriset vaatteet.

Sodan ensimmäisten vuorokausien aikana syntyi se kuva, joka meillä Zelenskyistä on.

Sen jälkeen Zelenskyin pukeutuminen on ollut johdonmukaista. Hän ottaa valtiovieraatkin vastaan vihreissä tai hiekanvärisissä t-paidoissa ja fleeceissä. Se on voimakas viesti. Ukraina on sodassa, ja Ukraina on sodassa joka hetki, myös silloin, kun muiden maiden johtajat tulevat käymään. Ei ole aikaa haaskattavaksi muodolliseen pukeutumiseen.

Kun Zelenskyi huhtikuussa puhui videoyhteyden kautta istuntosaliin kokoontuneelle Suomen eduskunnalle, hän oli pukeutunut khakinväriseen t-paitaan, vaikka eduskunnan suuressa salissa edellytetään arvokasta pukeutumista.

Ja kääntäen: tyylitaituri Sanna Marin komppasi isännän pukeutumiskoodia vieraillessaan Zelenskyin luona toukokuussa. Marinilla oli päällään vaatimaton musta t-paita.

Zelenskyin pukeutuminen on sotilashenkistä, mutta hänellä ei ole univormua eikä kilokaupalla korskeita kunniamerkkejä kuten esimerkiksi vastapuolen Sergei Shoigulla.

Zelenskyi on pikemminkin kuin Fidel Castro, sissipäällikkö, joka pukeutui loppuun asti yksinkertaisiin sotilasvaatteisiin. Tai melkein loppuun asti, sillä vanhuksena hän pilasi brändinsä esiintymällä naurettavissa verkkareissa.

Ehkä Zelenskyi onkin pikemminkin Che Guevara, joka kuoli suunnilleen sen ikäisenä kuin Zelenskyi on nyt. Taannoin muodissa olleet punamustat Che-t-paidat saattoivat myös pohjustaa Zelenskyin tietä nuorison sydämiin. Oli sallittua fanittaa tai olla fanittavinaan sotilasjohtajaa.

The New York Timesin muotikriitikko Vanessa Friedman vertasi keväällä Zelenskyin tyyliä Vladimir Putiniin. Tämä puhui maaliskuussa Krimin Venäjään liittämisen vuosijuhlassa ylläään 12 000 euron Loro Piana -toppatakki ja luksusvaatevalmistaja Kitonin neule. Zelenskyi on kansanmies, Putin osa ylellisyydestä nauttivaa eliittiä, Friedman tulkitsi.

Ukrainalainen verkkojulkaisu Bird in Flight on analysoinut Zelenskyin käyttämiä vaatteita. Hänen yllään on nähty yhdysvaltalaista Sauconya ja 5.11-merkkiä, hollantilaista Hallyardia ja saksalaista Lowaa sekä ukrainalaista M-Tacia ja 281.z:aa.

Zelenskyn paidat, takit ja housut ovat fyysiseen toimintaan suunniteltuja niin sanottuja taktisia vaatteita. Niiden hinnat ovat pikemminkin kymmeniä kuin satoja euroja.

Ukrainan presidentti on entinen näyttelijä. Hän on varmasti tietoinen roolihahmon puvustuksen välittämistä viesteistä. Ja nyt hän on elämänsä roolissa, joten rooliasu on tärkeä.

Itse hän tuskin käy vaateostoksilla. Ainakaan hän ei käy kotona omalla vaatekaapillaan, sillä Zelenskyin perheen koti on varmaankin nyt Euroopan vaarallisimpia paikkoja.