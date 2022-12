Australialle kuuluva syrjäinen saari ei ole täysin nimensä veroinen.

Jos saari on nimetty hyvän tahdon juhlan mukaan, voisi sitä kuvitella herttaisen lempeäksi paikaksi.

Sitä Australialle kuuluva Joulusaari tavallaan onkin. Monille joulu merkitsee leppoisaa yhdessäoloa perheen kanssa, ja siihen Intian valtameren trooppinen paratiisitilkku tarjoaa kelpo mahdollisuuden. Voi pelata golfia, retkottaa rannalla tai sukellella koralliriuttoja ihastelemassa.

Myös rauhaa riittää, kuten jouluun sopiikin. Asukkaita on vain alle 2 000, eikä saari ole mikään hermoja repivä turistinuotta.

Ihmisen sijaan valtias on luonto. Armottoman sankat sademetsät kätkevät helmoihinsa useita eläin- ja kasvilajeja, joita on turha etsiä muualta maapallolta.

Melkoista taikaa siis, mutta parhaiten paikka tunnetaan jostain aivan muusta.

Siitä sitten onkin joulumieli kaukana.

Syrjäisen saaren syrjäiseen kolkkaan on raivattu kyynelenmuotoinen maakaistale, jota ympäröivät piikkilanka-aidat ja vallaton viidakko.

Moni Joulusaaren asukas ei ole koskaan nähnyt pahamaineista maahantulijoiden säilöönottokeskusta, mutta ulkomaailmassa aluetta ei juuri muusta tunnetakaan.

Saari sijaitsee yhtä etäällä Manner-Australiasta kuin Helsinki Ateenasta, mutta Indonesian Jaavalle sieltä on maltilliset 360 kilometriä. Siksi paikka on houkutellut Aasiasta veneellä saapuvia turvapaikanhakijoita, jotka pyrkivät Australian maaperälle.

Heitä varten Joulusaarelle rakennettiin 2000-luvun alussa säilöönottokeskus. Siitä tuli symboli Australian pakolaispolitiikalle, jota on laajalti moitittu kovasydämiseksi.

Kenguruiden maa on rakentanut järjestelmän, jonka tarkoitus on pitää turvapaikanhakijat poissa Australian mantereelta. Nykyisin se sijoittaa veneellä saapuneet maahantulijat Naurulle ja Papua-Uuteen-Guineaan, joiden kanssa se on solminut sopimukset säilöönottokeskuksista.

Keskusten olot ovat karut. YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet esimerkiksi terveyspalveluiden puutetta.

Myös Joulusaaren säilöönottokeskuksella on takanaan myrskyisiä vaiheita. Vuosien varrella turvapaikanhakijat ovat vastustaneet tylyä kohtelua monin tavoin. On nähty mellakoita, tulipaloja ja syömälakkoja. Jotkut ovat jopa ommelleet suunsa kiinni protestiksi.

Viime vuosikymmenen lopulla keskus ehti olla kokonaan suljettunakin. Nyt siellä on lähinnä turvapaikanhakijoita, joiden viisumi on kumottu esimerkiksi rikosten takia.

Kun koronavirusepidemia levisi Kiinassa pahaenteisesti alkuvuodesta 2020, oli Joulusaaren syrjäinen säilöönottokeskus tyhjillään.

Siis lähes tyhjillään. Tuolloin keskukseen oli sijoitettu ainoastaan nelihenkinen tamiliperhe, joka oli käynyt turvapaikastaan vuosien oikeustaistelua ja kerännyt mediassa laajaa myötätuntoa.

Rakennuksille keksittiin nopeasti muutakin käyttöä. Helmikuussa Australia ryhtyi evakuoimaan Kiinasta kansalaisiaan, joista noin 280 lennätettiin Joulusaarelle. Sinne, säilöönottokeskukseen, heidät eristettiin kahden viikon karanteeniin.

Saaren asukkaat olivat huolissaan. Eivät niinkään viruksesta, vaan mainehaitasta. Taas Joulusaari esitettäisiin uutisissa vastenmielisenä vankilana!

Pelko ei ollut perätön. ”Virussaari”, julisti läntisessä Australiassa ilmestyvä laajalevikkinen West Australian -sanomalehti.

Epäreilua? Takuulla, sillä lopulta tautia ei todettu yhdelläkään eristetyistä.

Jos Joulusaari ei ole erityisen jouluinen paikka, mistä sen nimi sitten tulee?

Paljolti sattumasta. Englantilainen merikapteeni William Mynors sattui purjehtimaan saaren ohi joulupäivänä 1643.

Vielä tärkeä muistutus! Australian Joulusaarta ei pidä sekoittaa Kiritimatiin, maailman suurimpaan atolliin, joka sijaitsee Tyynessä valtameressä Havaijin eteläpuolella ja kuuluu Kiribatin valtioon. Sitäkin on aiemmin kutsuttu Joulusaareksi.

Kahta paikkaa yhdistää se, että myös Kiritimati säteilee maineeltaan jotain muuta kuin hyväntahtoisuutta. Atolli muistetaan parhaiten ydinkokeista, joita Britannia ja Yhdysvallat tekivät siellä 1950–60-luvulla.