Haastattelija: ”Nyt tänne Linnan toisen kerroksen haastattelupisteelle on saapunut jääkiekkolegenda Jari Kurri. Mikä tästä vuodesta on jäänyt Teille mieleen?”

Jari Kurri: ”Ilman muuta Venäjän hyökkäys.”

Haastattelija: ”Mikä siinä on mielestänne merkittävintä?”

Jari Kurri: ”Ennen kaikkea se, miten Leijonat pystyi ensimmäisen erän vyörytyksen jälkeen kovalla taistelulla kääntämään tappioaseman olympiafinaalissa 2–1 -voitoksi Venäjästä.”

⁕

Haastattelija: ”Nyt meillä on haastateltavana jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. Kenraali Ehrnrooth, mitkä ovat entisenä rintamakomentajana teidän ajatuksenne sotatapahtumista Ukrainassa?”

Adolf Ehrnrooth: ”Se on sillä tavalla, että Ukrainaa kannattaa puolustaa ja paras puolustaja on Ukrainan kansa! Ukrainan pojat ja tytöt, se on hengestä kiinni, ei vain aseista! Ukraina on hyvä maa, paras teille ukrainalaisille!”

⁕

Haastattelija: ”Presidentti Tarja Halonen, mitkä ovat Teidän mietteenne Venäjän sodasta Ukrainassa?”

Tarja Halonen: ”Onhan se myönnettävä, että kaikki ennusmerkit siitä oli nähtävissä jo minun presidenttikaudellani, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan.”

Haastattelija: ”Olisiko Suomen ulkopolitiikassa sitten pitänyt tehdä jotain toisin?”

Tarja Halonen: ”Näin jälkikäteen on tietysti kovin helppo sanoa, että kyllähän meidän olisi pitänyt panostaa paljon voimakkaammin ystävyyskissatoimintaan.”

⁕

Haastattelija: ”Entinen pääministeri Alexander Stubb. Mitä ajatuksia Venäjän sota Ukrainassa on Teissä herättänyt?”

Alexander Stubb: ”Kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan kahdeksas elokuuta 2008, varoitin, että kyseessä on historiallinen käännekohta, jonka nimi on nollakasinollakasinollakasi.”

Haastattelija: ”Miksi Teidän varoitteluanne ei uskottu?”

Alexander Stubb: ”Kai se johtui siitä, että käytin ilmausta nollakasinollakasinollakasi ja kuulostin siksi siltä, että mainostan jotain palvelunumeroa.”

⁕

Haastattelija: ”Kansanedustaja Eero Heinäluoma, Te olette Linnan juhlien konkari. Minkä neuvon antaisitte niille, jotka ovat näissä juhlissa ensimmäistä kertaa?”

Eero Heinäluoma: ”Kannattaa ottaa huomioon se, että Linnan booli on yllättävän vahvaa. Ja siitä taas seuraa se riski, että jää putki päälle.”

⁕

Haastattelija: ”Perinteiseen tapaan tänne Linnaan on kutsuttu myös diplomaattikunnan edustajia. Venäjän suurlähettiläs Pavel Kuznetsov, miltä mennyt vuosi näyttää Teidän näkökulmastanne?”

Pavel Kuznetsov: ”Erityisen iloisena asiana on jäänyt mieleen tuhansien suomalaisten kokoontuminen lähetystöllemme keväällä. Niin paljon tunkua Tehtaankadulle ei olekaan ollut sitten 1970-luvun.”

Haastattelija: ”Mitä Suomen itsenäisyys merkitsee Teille?”

Pavel Kuznetsov: ”Kyllä se on erittäin merkittävä asia. Mutta se voidaan hoitaa myöhemmin.”

⁕

Haastattelija: ”Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, kuinka Te näette Euroopan tilanteen tällä hetkellä?”

Mika Aaltola: ”Aikakaudet kiilautuvat kirskuen toistensa päälle ja tulevaisuusnäyt kiertävät painajaisina kehää, Aleksanteri toisen patsas horjuu eikä nojata kestä, poisnormalisoitumisen prosessi on kivulias mutta välttämätön, kaasuputket ammottavat savuavina tykinpiippuina ja energiavirrat törmäävät inhimilliseen kärsimyksen vuohon, vainoaika piirtää mustaa aukkoa Euroopan kollektiiviseen tajuntaan, toivonsa saa jokainen valtio korvamerkitä itse ja menneisyyden rasitteista itseään irtiriuhtova Suomi reitittää strategista polkuaan käsikopelolla, kun maanosan ylle on laskeutunut sodan sysiyö.”

